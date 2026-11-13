Surfen zieht Wellenreiter oft in andere Länder, etwa nach Portugal oder Bali. Doch auch hierzulande kann man Wellenreiten. Wie authentisch ist das Surferlebnis in einer Halle? Blick macht den Selbstversuch.

Wusstest du, dass man in der Schweiz surfen kann?

Wusstest du, dass man in der Schweiz surfen kann?

Darum gehts Bei der Mall in Ebikon LU gibt es im OANA eine Indoor-Surfwelle

Anfängerinnen surfen 45 Minuten in Gruppen mit bis zu neun Personen, betreut von zwei Coaches

Der Kurs kostet 68 Franken inklusive Ausrüstung

Nikolina Pantic Redaktorin News

Habt ihr eure Wanderschuhe ebenfalls schon verstaut? Ich habe mich jedenfalls von der Wandersaison verabschiedet. Bis die Skisaison losgeht, dauert es noch. Zeit also, die Wartezeit zu verkürzen und meine eingerosteten Knie wieder in Schwung zu bringen. Wie wäre es mit Surfen?

Dafür muss ich weder nach Bali noch nach Portugal. Im Oana in Ebikon LU gibt es die schweizweit einzige Indoor-Surfwelle mit tropischen Wassertemperaturen – sagt jedenfalls der Anbieter.

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Wie viel Surf-Erlebnis bleibt vom Wellenreiten in der Halle? Bevor ihr selbst in den Neoprenanzug schlüpft, teste ich es für euch.

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Erreichbarkeit

Es nieselt, die Wolken hängen an diesem Mittwoch tief über Ebikon. Von Aloha-Feeling keine Spur. Die bis zu 1,4 Meter hohe Welle befindet sich bei der Mall of Switzerland.

Von Zürich reise ich mit dem ÖV via Zug nach Buchrain. Direkt beim Einkaufszentrum liegt die Haltestelle. Wer mit dem Auto kommt, findet im riesigen Parkhaus Platz.

Ein kurzer Spaziergang über den Platz, und schon stehe ich vor dem Eingang von Oana. Ich stosse die Glastür auf. Statt Meeresbrise empfängt mich eine Wolke aus Chlorgeruch und hipper Musik, die glatt von meiner Spotify-Playlist stammen könnte. Ein Blick nach links: Menschen reiten auf den Wellen. Eben sass ich noch im Zug, jetzt bin ich im Surfparadies der Schweiz.

Taugts was, Niki? Wohin lohnt sich der nächste Ausflug ins Grüne wirklich? Welche Wanderungen, Naturerlebnisse und Outdoor-Abenteuer begeistern und welche kann man sich sparen? Gerade in der Schweiz ist das Angebot riesig. Doch Prospekte, Social Media und Hochglanzbilder zeigen oft nur die Schokoladenseite. Wie sieht ein Ausflug tatsächlich aus? Ist die Wanderung ihr Geld, ihre Zeit und die Anreise wert? Ich teste Wanderungen, Naturerlebnisse und Outdoor-Abenteuer, damit ihr nicht die Katze im Sack kauft. Im Format «Taugts was, Niki?» zeige ich, was überzeugt – und was nicht. Ehrlich, direkt und mit allen wichtigen Infos für eure nächste Tour. Wohin lohnt sich der nächste Ausflug ins Grüne wirklich? Welche Wanderungen, Naturerlebnisse und Outdoor-Abenteuer begeistern und welche kann man sich sparen? Gerade in der Schweiz ist das Angebot riesig. Doch Prospekte, Social Media und Hochglanzbilder zeigen oft nur die Schokoladenseite. Wie sieht ein Ausflug tatsächlich aus? Ist die Wanderung ihr Geld, ihre Zeit und die Anreise wert? Ich teste Wanderungen, Naturerlebnisse und Outdoor-Abenteuer, damit ihr nicht die Katze im Sack kauft. Im Format «Taugts was, Niki?» zeige ich, was überzeugt – und was nicht. Ehrlich, direkt und mit allen wichtigen Infos für eure nächste Tour. Jetzt Blick Outdoor entdecken Mehr

Den Neoprenanzug stellt Oana zur Verfügung. Eine Premiere für mich. In der Umkleidekabine bekomme ich neben aufmunternden Worten auch Hilfe beim Anziehen von weiteren Surferinnen. Und obwohl ich noch nie auf einem Surfbrett stand, kribbelt es bereits: Ich will unbedingt Wellenreiten.

Die Anreise verläuft wie am Schnürchen, deshalb gibt es eine 10/10.

Hats den Wow-Effekt?

Wer im Oana surft, teilt die Welle mit bis zu neun anderen. Als blutige Anfängerin befürchte ich, die Einzige zu sein. Doch die Gruppe ist bunt gemischt. Einige reisen um die Welt, immer auf der Suche nach Wasser und guten Wellen.

Eine Teilnehmerin stand noch nie auf einem Surfbrett und zweifelt daran, die Welle zu meistern. Spoiler: Am Ende steht sie tatsächlich und reitet die Welle sogar ein Stück allein!

Nach einer kurzen Einführung bin ich bereits als Erste an der Reihe. Die tosende Welle neben mir blende ich aus und konzentriere mich ganz auf die Coaches. Dann geht alles ganz schnell: Ich richte mich auf, das Brett wackelt unter meinen Füssen. Einen kurzen Moment kämpfe ich um die Balance – und tatsächlich: Ich stehe! Nicht lange, aber lange genug, um mich wie eine echte Surferin zu fühlen.

45 Minuten geht es in einer Reihe immer wieder aufs Brett. Selbst wenn ich mal in der Welle lande, spuckt sie mich mit einem Lächeln wieder aus. So viel Spass hatte ich zuletzt als Kind im Hallenbad! Mit Kribbeln im Bauch, lustigen Gesprächen und einigen ziemlich missglückten Surfversuchen vergehen die 45 Minuten wie im Flug.

Der Wow-Effekt verdient eine 8.5 von 10.

Preis-Leistung

Surfen ist kein günstiges Hobby. Normalerweise braucht es Equipment, ein Meer und einige Lektionen. Ich möchte nur einmal reinschnuppern und zahle dafür 68 Franken. Inbegriffen sind die Ausrüstung und zwei Surfprofis, die mich halten, korrigieren und geduldig anleiten.

Wie beim Snowboarden weiss man auch beim Indoor-Surfen: Das Vergnügen hat seinen Preis. Wer regelmässig Wellen reiten möchte, muss tiefer ins Portemonnaie greifen.

Für meine Ansprüche finde ich den Preis aber angemessen. Schliesslich surft man in der Gruppe, muss anstehen, zuschauen und warten. Ich habe Glück und erwische eine eher kleine Gruppe.

Für die Preis-Leistung gibt es eine 7 von 10.

Verpflegung

Wie früher im Hallenbad bekomme ich Hunger, also gehe ich ins dazugehörige Kaffi nebenan. Die Karte bietet eine überschaubare Auswahl an Snacks. Nichtsdestotrotz könnte das Angebot ein wenig grösser sein.

Zwischen Kuchen, Nuggets und Pommes fällt meine Wahl auf Letztere. Das tropische Feeling unterstreiche ich mit einem Kokosnuss-Ananas-Drink. Die Pommes sind gut gewürzt und erinnern mich an meine Lieblingspommes aus dem Hallenbad.

Den grossen Hunger kann man hier nicht stillen. Aber für einen Drink oder einen Kaffi würde ich definitiv wieder einkehren. Für rund 11 Franken kann man nicht viel sagen.

Für den Snack gibt es eine 6.5 von 10.

Taugts was?

Mittlerweile stecke ich wieder in meiner Winterkleidung. Nur das Wasser in meinen Ohren und die nachhallenden Erinnerungen erinnern mich noch ans Surfen. Ich hatte echt Spass!

Wer in der kalten Jahreszeit das Gefühl hat, nirgends hin zu können, dem kann ich das Oana wärmstens empfehlen. Man trifft tolle Menschen und lernt etwas Neues. Oana macht Surfen in der Schweiz tatsächlich möglich. Ich kann es zwar immer noch nicht richtig. Vielleicht schaffe ich es beim nächsten Mal.