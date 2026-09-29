Bilderbuchschweiz in Braunwald GL: Der «Zwerg-Bartli-Erlebnisweg» führt durch eine malerische Bergwelt und begeistert mit spannenden Stationen. Wanderspass für alle, doch unterschätzen sollte man diesen Themenweg nicht.

«Zwerg Bartli hat mich zerstört – und damit konnte niemand rechnen!»

«Zwerg Bartli hat mich zerstört – und damit konnte niemand rechnen!»

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Der «Zwerg-Bartli-Erlebnisweg» in Braunwald GL begeistert Gross und Klein

Fünf Varianten, längste Route dauert 3,5 Stunden und fordert Kondition

Taugt der Weg etwas?

Nikolina Pantic Redaktorin News

Bald läuten die Schulglocken die Herbstferien ein. Leider zwar nicht für mein 28-jähriges Ich. Aber ich schwelge in Erinnerung an meine Ausflüge und schnüre deshalb wieder meine Wanderschuhe.

Als Schülerin hiessen Herbstferien für mich, mindestens einmal zur Felsformation «Chöpfi» in Winterthur zu wandern. Für mich war das ein Highlight. Für meinen Grosspapi, der mitkommen musste, womöglich weniger.

Heute bin ich selbst die Erwachsene auf dem Ausflug und frage mich, wie unterhaltsam ein Themenweg für Familien ist, wenn man längst kein Kind mehr ist? Um das herauszufinden, mache ich mich auf den Weg nach Braunwald GL zum «Zwerg-Bartli-Erlebnisweg».

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Erreichbarkeit

Es war einmal ein Zwerg, der seinen Besuchern rät, am besten mit dem ÖV anzureisen. Braunwald ist nämlich autofrei. Wer mit dem Auto kommt, parkiert bei der Talstation Linthal. Bahnhof, Kasse, Standseilbahn und WC liegen dort nah beieinander. Das Paradebeispiel für Gemütlichkeit.

Der Themenweg lockt vor allem Familien an. Vor mir der Beweis. Zwei Mütter mit Kindern studieren die Routen und entscheiden sich für die längste Variante. Ich tue es ihnen gleich: dreieinhalb Stunden leichte Wanderung. Keine sportliche Meisterleistung.

Insgesamt gibt es fünf Varianten des Themenweges. Meiner verläuft folgendermassen:

Das ist der Zwerg-Bartli-Wanderweg Gumen Braunwaldalp Oberstafel Zwergenschloss Edelsteinspalte Zwergenhöhle Rindenhüttli Grotzenbüel Zwergenturm Wasserspielplatz Tiidis Hüsli Musiktruhe Braunwald Die Region Braunwald führt alle Varianten des Themenweges detailliert auf. Es gibt kürzere und längere Wege, die unter anderem kinderwagentauglich sind. Gumen Braunwaldalp Oberstafel Zwergenschloss Edelsteinspalte Zwergenhöhle Rindenhüttli Grotzenbüel Zwergenturm Wasserspielplatz Tiidis Hüsli Musiktruhe Braunwald Die Region Braunwald führt alle Varianten des Themenweges detailliert auf. Es gibt kürzere und längere Wege, die unter anderem kinderwagentauglich sind. Mehr

In Braunwald wartet die Bilderbuchschweiz. Hohe Berge, blauer Himmel und statt Motorenlärm nur das Surren eines Elektrotaxis. Nach kurzer Suche finde ich den Einstieg und spaziere Richtung Gumenbahn. Erste Hinweise von Zwerg Bartli zeigen, dass ich auf der richtigen Spur bin.

Zehn Minuten später erreiche ich die Bahn. Oben angekommen, beginnt für mich der eigentliche Erlebnisweg. Wer Hunger hat, sollte die Gelegenheit zur Stärkung nutzen.

Bis ich den Themenweg erreicht habe, dauert es einen Moment. Dennoch: Die Erreichbarkeit verdient eine 8 von 10.

Hats den Wow-Effekt?

Ich habe eine gemütliche Wanderung erwartet. Wenn Kinder das können, dann ich wohl auch? Falsch. Mit Bartlis Stationen brauche ich knapp fünf Stunden und bin ordentlich ausser Puste.

Der Themenweg ist mehr als ein paar Schilder, Spielplätze und Kieswege. Ich klettere beim Zwergenschloss über kleine Leitern, finde Bartlis Thron und wage mich bei der Zwerghöhle sogar auf einen kleinen Klettersteig. Das fährt in die Beine.

Dazwischen sorgen die Geschichten des Zwerges für Verschnaufpausen. Wäre ich acht, hätte ich hier wohl einen der schönsten Tage meiner Herbstferien.

Taugts was, Niki? Wohin lohnt sich der nächste Ausflug ins Grüne wirklich? Welche Wanderungen, Naturerlebnisse und Outdoor-Abenteuer begeistern und welche kann man sich sparen? Gerade in der Schweiz ist das Angebot riesig. Doch Prospekte, Social Media und Hochglanzbilder zeigen oft nur die Schokoladenseite. Wie sieht ein Ausflug tatsächlich aus? Ist die Wanderung ihr Geld, ihre Zeit und die Anreise wert? Ich teste Wanderungen, Naturerlebnisse und Outdoor-Abenteuer, damit ihr nicht die Katze im Sack kauft. Im Format «Taugts was, Niki?» zeige ich, was überzeugt – und was nicht. Ehrlich, direkt und mit allen wichtigen Infos für eure nächste Tour. Wohin lohnt sich der nächste Ausflug ins Grüne wirklich? Welche Wanderungen, Naturerlebnisse und Outdoor-Abenteuer begeistern und welche kann man sich sparen? Gerade in der Schweiz ist das Angebot riesig. Doch Prospekte, Social Media und Hochglanzbilder zeigen oft nur die Schokoladenseite. Wie sieht ein Ausflug tatsächlich aus? Ist die Wanderung ihr Geld, ihre Zeit und die Anreise wert? Ich teste Wanderungen, Naturerlebnisse und Outdoor-Abenteuer, damit ihr nicht die Katze im Sack kauft. Im Format «Taugts was, Niki?» zeige ich, was überzeugt – und was nicht. Ehrlich, direkt und mit allen wichtigen Infos für eure nächste Tour. Jetzt Blick Outdoor entdecken Mehr

Zwerg Bartli hat mich zerstört – damit habe ich nicht gerechnet. Dass ich nicht allein bin, zeigt eine Mutter bei Bartlis Edelsteinspalte. Mit einem schlafenden Kind im Rückentragegestell kämpft sie sich schweissgebadet den Hügel hoch.

Der Themenweg ist zwar für Kinder ab drei Jahren geeignet. Gemütlich ist er deshalb noch lange nicht.

Der Zauber des Zwergs hat mich umgehauen. Für den Wow-Effekt gibt es eine 9 von 10.

Verpflegung

Bei einer Wanderung rechne ich damit, Proviant mitnehmen zu müssen. Mein Rucksack ist deshalb gut gefüllt. Unterwegs gibt es zahlreiche Sitzplätze und Feuerstellen, das Holz liegt bereit. Wegen der Waldbrandgefahr bleibt das Feuer ohnehin aus.

Ein Brötchen schmeckt mit Blick auf die Glarner Berge sowieso besser. Die Beiz zwischendurch hätte ich dennoch geschätzt. Nach dem Bergrestaurant Gumen beim Anfang folgt die nächste Verpflegungsmöglichkeit erst wieder beim Ende meiner Wanderung.

Meine müden Beine freuen sich auf den Kaffee und die selbstgemachte Glace im Restaurant Chämistube. Wenn man so müde ist, schmeckt selbst dieses Menü wie ein Fünfsternegang. Und dennoch fehlte mir die eine oder andere Verpflegungsmöglichkeit unterwegs.

Die Verpflegung erhält deshalb die Note 5 von 10.

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Preis-Leistung

Für eine Tageskarte ab Linthal zahle ich als Erwachsene 42 Franken pro Person. Auf den ersten Blick mag das viel erscheinen. Ich fahre viermal mit der Bahn, und der Themenweg kostet keinen Rappen extra.

Nachdem ich einen ganzen Tag in Braunwald verbracht habe, finde ich die 42 Franken mehr als fair. Besonders in Anbetracht dessen, was man sonst für Bahnbillette zahlt und wie liebevoll der Weg gestaltet und gepflegt ist.

Die Preis-Leistung erhält die Note 9 von 10.

Taugts was?

Müde Beine, volles Herz. Der Themenweg begeistert mich absolut als Erwachsene. Das muss man erst einmal schaffen.

Mein Fazit: genügend Zeit einplanen und vielleicht nicht jede Höhle, Burg und Kletterpassage mitnehmen. Dass mich ein Themenweg so ausser Atem bringt, hätte ich nicht erwartet.

Zwerg Bartli ist stärker als ich, aber schenkt mir einen wunderschönen Tag. Genau deshalb lohnt dieser Versuch absolut.