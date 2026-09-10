Nicht alle Wanderungen führen von A nach B – bei Rundwanderungen beispielsweise verläuft der Ausflug im Kreis. Blick präsentiert fünf Rundwanderwege. Zu Fuss abseits der Masse wandern, wo die Natur den Takt vorgibt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Fünf Rundwanderungen führen durch die schönsten Gegenden der Schweiz

Touren bieten Panoramablicke, Alpkäsereien und moderne Berghütten

Wanderungen zwischen 4,5 und 19 Kilometer lang, für verschiedene Schwierigkeitsgrade

Nikolina Pantic Redaktorin News

Einsteigen, abtauchen, aufatmen: Diese fünf Rundwanderungen führen nicht von A nach B – sondern im Kreis durch die schönsten Gegenden der Schweiz. Dort, wo die Tour beginnt, endet sie auch wieder. Unterwegs warten atemberaubende Aussichten statt Asphalt, Stille statt Stress. Alle fünf Touren haben eines gemeinsam: Sie führen weg von der Masse. Dorthin, wo die Schweiz noch rau, authentisch und überraschend ist.

1 Unterwegs in der Sonnenstube der Schweiz: Monte Bar

Ein wahrer Geheimtipp ist die Rundwanderung auf dem Monte Bar im Tessin. Die Sonnenstube der Schweiz bietet auf dieser 12,3 Kilometer langen Rundwanderung reichlich Abwechslung. Panoramablicke, eine Alpkäserei und die Capanna Monte Bar – eine moderne Hütte, die einem Holzwürfel gleicht – sind bei dieser Wanderung inklusive. Die viereinhalbstündige Wanderung belohnt bei gutem Wetter mit einem Ausblick auf das Valle del Vedeggio, den Monte Tamaro und den Monte Lema.

2 Die etwas gemütlichere Wanderung zum Grand Chamossaire

Für alle, die es etwas gemütlicher mögen, ist die Rundwanderung Le Grand Chamossaire im Waadtland perfekt. Der Ausflug beginnt entspannt mit einer Zahnradbahnfahrt zur Endstation Bretaye. Ein Stück weiter wartet der Sessellift, der die Besuchenden zum Grand Chamossaire befördert. Die moderate Kurzwanderung lädt zu reizvollen Abstechern ein, etwa zur Restaurant Terrasse de Roc d'Orsay oder zum idyllischen Lac de Chavonnes.

3 Eine urchige Wanderung zum Jänzi

Tannenwälder, traditionelle Alpbetriebe, eine urtümliche Moorlandschaft – das klingt nach Bilderbuchwanderung. Eine Szenerie, wie sie kaum authentischer, urchiger und schweizerischer sein könnte. Mäandernd geht es an der Schliere vorbei und über blumige Wiesen hinauf zur Egg. Die Rundwanderung zum Jänzi im Kanton Obwalden ermöglicht mit wenig Höhenmeteraufstieg einen prächtigen Blick auf die Zentralschweizer Alpen.

4 Unterwegs auf alten Schmugglerpfaden auf dem Reiatweg

Anfang und Ende dieser Wanderung liegen in Thayngen SH. Die 19 Kilometer lange Rundwanderung führt in den Norden von Schaffhausen und verläuft streckenweise direkt an der Landesgrenze zu Deutschland. Charakteristische Dorfkerne, antike Fachwerkhäuser und alte Schmugglerpfade machen diese Wanderung zu einem echten Highlight.

5 Gelebte Tradition, idyllische Bilderbuchdörfer und eine Wanderung zur Hundwiler Höhe

Im idyllischen Bilderbuchdorf Hundwil AR mit gelebter Tradition startet die Wanderung zur Hundwiler Höhe. Auf dieser Rundwanderung spaziert man vorbei an Nagelfluhwänden und saftigen Alpenweiden. Bei gutem Wetter reicht der Blick weit über das Appenzellerland. Von der Hundwiler Höhe, umgangssprachlich auch «Hundwiler Höhi» genannt, blickt man auf regionstypische Juwelen wie Alpstein, Säntis oder Kronberg.