Schweizer Berggebiete und Tourismusorganisationen verzeichnen eine steigende Nachfrage nach Inlandferien. Die Prognosen deuten auf einen noch besseren Sommer als im Vorjahr hin. Besonders ein Reisetrend lockt viele in die Schweizer Berge.

Darum gehts Coolcation: Neuer Reisetrend für kühle, erfrischende Orte im Sommer

Bergpanorama statt Meeresblick: Schweizer Berge und Outdoor-Aktivitäten im Fokus

Glamping, Workations, Slow Travel – Reisetrends kommen und gehen. Doch während viele englische Bezeichnungen die Liste der angesagtesten Reisearten schmücken, ist gemäss der neusten Pulsumfrage von Schweiz Tourismus (ST) Coolcation auf der Überholspur.

Ein ziemlich cooler Trend

Wenn die Hitze durch die Gassen der Stadt flimmert und der Asphalt glüht, wächst bei vielen die Sehnsucht nach kühler Frische. Früher hiess es dann oft: ab an den Strand, rein ins Meer. Heute zeigt sich ein klarer Wandel: Bergpanorama statt Meeresblick. Die sogenannte Coolcation – also Ferien an kühlen, erfrischenden Orten – entwickelt sich zur neuen Sommerstrategie.

Bei diesem Reisetrend werden kühlere Reisezonen wie die Schweiz bevorzugt. Besonders Outdoor-Sportaktivitäten wie Wandern, Kajak fahren oder Schwimmen stehen bei diesem Ferientyp im Vordergrund. So kann man der Hitze entkommen, ohne auf das echte Feriengefühl verzichten zu müssen.

Die Schweizer Berge rufen

Dass der Trend Anklang findet, bestätigen Bergregionen wie die Aletsch Arena VS: «Wir stellen eine grosse Lust auf frische Luft in den Bergen und am Gletscher fest. Hier können wir uns den Trend hin zur Coolcation zunutze machen», erklärt Monika König, Leiterin Marketing & Kommunikation Aletsch Arena AG.

Doch auch im Flachland lässt sich der Trend ausleben. Laut Holger Czerwenka, Direktor Aargau Tourismus, bieten Kaltwasserbecken, Snow Rooms oder kühlende Behandlungen eine Möglichkeit zur Erholung von der Hitze.

Tourismusorganisationen erwarten Ansturm

Dass die Nachfrage nach Inlandferien zunimmt, belegen die steigenden Buchungen. Gemäss der Umfrage von Schweiz Tourismus deuten die Aussichten auf die Buchungsstände sogar auf einen besseren Sommer hin als letztes Jahr.

Ob sich die Prognosen tatsächlich erfüllen, bleibt abzuwarten. Klar ist aber: Wer diesen Sommer der Hitze entkommen will, findet in der Schweiz nicht nur Abkühlung – sondern auch einen neuen Reisetrend, der gekommen ist, um zu bleiben.