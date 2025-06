Lässt es das Wetter zu, heisst es: Ab in die Berge! Damit auch alles im Rucksack mit dabei ist, findest du hier eine Packliste fürs Wandern.

1/6 Ob man nun eine kurze Wanderung oder einen Mehrtagestrip plant, die richtige Ausrüstung ist beim Wandern ein Muss. Foto: Unsplash/denisseleon

Darum gehts Die Wandersaison startet wieder

Die richtige Ausrüstung ist ein Muss für jede Wanderung

Packliste für Wandertouren in der Schweiz Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Vanessa Büchel

Wenn draussen das Wetter gut ist, inspiriert das viele dazu, ihren nächsten Ausflug oder Wochenendtrip zu planen. Für eine tolle Zeit muss man auch gar nicht weit reisen. Die Schweiz hat zahlreiche schöne Orte zu bieten. Vor allem in den Bergen ist es bei Sonnenschein traumhaft – zu jeder Jahreszeit.

Routen und Gipfel gibt es zur Genüge abzuwandern und zu erklimmen. Wer morgens in der Früh aber in Eile losgeht, der vergisst gerne mal etwas einzupacken, das für eine lange Wandertour notwendig wäre. Damit das Packen das nächste Mal nicht in die Hose geht, liefert Blick hier eine Liste aller Utensilien, die im Wanderrucksack nicht fehlen sollten.

Die grosse Wander-Packliste

Zum Anziehen

Je nach geplanter Tour: Tages- oder Mehrtagesrucksack

Knöchelhohe Bergwanderschuhe

Kurze oder lange Wanderhose oder Zip-off-Wanderhose

Funktionsshirt

Wandersocken

Softshell- oder Fleecejacke

Regenjacke und/oder -hose

Verstellbare Wanderstöcke

Das sind die Basics, die du brauchst

Ausreichend Wasser

Ausreichend Proviant

Karten oder Reiseführer

GPS-Gerät oder -Uhr

Kompass

Stirnlampe

Fernglas

Powerbank und Ladekabel fürs Handy

Taschenmesser

Erste-Hilfe-Set

Mückenspray

Sonnencreme

Blasenpflaster

Taschentücher

Zeckenzange

Bargeld

Versicherungsausweis und Pass

Feuerzeug

Sitzkissen

Falls es zu regnen beginnt oder kalt ist

Isolationsjacke

Weiterer Fleecepullover oder -jacke

Funktionsunterwäsche

Mütze oder Stirnband

Dünne Handschuhe

T-Shirt zum Wechseln

Regenschutzhülle für Rucksack

Wenn das Wetter schön ist

Sonnenbrille

Hoher Sonnenschutz, auch für die Lippen

Hut oder Cap

Immer genügend Reserven dabei!

Je nach Strecke und Dauer der Wanderung benötigt man unterschiedliche Dinge. Mit den oben genannten Sachen bist du für eine Tagestour gut ausgerüstet. Planst du einen längeren Trip, solltest du je nach Bedürfnissen die Liste mit weiteren Ausrüstungsgegenständen ausweiten. Fällt der Ausflug etwas kürzer aus, kann die Liste auch problemlos gekürzt werden.

Auf jeden Fall ist es immer gut, genügend Reserven dabei zu haben. Man weiss nie, wann einem der Hunger überkommt oder ob man sich verlauft und länger als geplant unterwegs ist. Achte auf genügend Proviant und natürlich auch mehr als genug Wasser.

Weil sich in den Bergen die Witterungsbedingungen schnell ändern können, sollte man betreffend Kleidung gut vorbereitet sein. Es lohnt sich, beim Kauf der Wanderausrüstung auf das Gewicht und die Funktionalität zu achten. Wiegt die Ausrüstung weniger, so fällt auch das Wandern leichter.