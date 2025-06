In den Bergen gibt es einige Wellness-Spots zu entdecken, die nach einem anstrengenden Fussmarsch Erholung bieten. So wird eine Wanderung gleich doppelt schön!

1/6 Nach einer Wanderung tut es gut, sich zu auszuruhen – erholsame Wellness-Bäder mitten in der alpinen Natur sind dafür ideal. Foto: Keystone

Darum gehts In den Bergen kann man nicht nur wandern und die Natur geniessen

Auch Spa-Fans kommen auf ihre Kosten

Sonja Zaleski-Körner

Nicht nur in Städten und Dörfern gibt es Spas, auch hoch in den Bergen finden sich tolle Wellness-Möglichkeiten, die mitten in der Natur zudem einen unvergleichlichen Ausblick bieten. Einige sind nur zu Fuss erreichbar und der perfekte Ort, um sich von einem Aufstieg zu erholen. Ob allein, für Polterabende, einen Familienausflug oder romantische Dates – diese Bäder und Whirlpools in den Alpen sind ein Highlight für jede Wanderung.

Berghaus Diavolezza GR

Wer hoch oben in den Bergen auf fast 3000 Metern über dem Meer ein heisses Jacuzzi-Bad geniessen möchte, ist beim Berghaus Diavolezza genau richtig: Die Krönung des ganzen ist der herrliche Ausblick auf das schneebedeckte Berninamassiv und den Piz Palü. Badetuch, Bademantel, Eiswasser und Früchte sind inklusive. Um dieses besondere Badevergnügen erleben zu können, ist eine Voranmeldung erforderlich.

Etzlihütte UR

Einen beheizten Badebottich finden Wanderlustige bei der Etzlihütte. Auch hier ist eine vorherige Reservierung erforderlich, damit das Badewasser auch rechtzeitig aufgewärmt ist, wenn die Gäste vor Ort ankommen. Bevor man jedoch in den warmen Bottich steigen darf, nimmt man ein Bad in kaltem Brunnenwasser, um den Schweiss vom Körper zu waschen. Das regt den Kreislauf an und macht die anschliessende Wärme umso angenehmer. Da die Hütte nur zu Fuss erreicht werden kann, bietet das Bad eine willkommene Erholung, und man kann dort mitten in der Bergwelt wunderbar abschalten und entspannen.

Berglialp Hütten GL

Während es für das Gepäck sogar eine Materialseilbahn gibt, ist die Berglialp von Besuchern nur zu Fuss zu erreichen. Es gibt dort gleich mehrere Unterkünfte, die unter anderem Wellness-Bäder bieten. Man kann dort zum Beispiel in einem holzbeheizten Hot-Pot ein Stutenmilch-Bad mit Rosenblüten nehmen, was sogar für Gruppen mit bis zu zehn Personen möglich ist. Auch pflegende Molke- oder Kräuterbäder für Einzelpersonen oder Paare werden dort angeboten. Wer möchte, kann beim Baden ein Getränk zur Aussicht in die Berge geniessen.

Seealp AI

Wer auf der malerischen Seealp ein warmes Molkebad nehmen möchte, sollte den Familienbetrieb Seealpchäs besuchen. Mit Blick auf den Säntis kann man dort all seine Sorgen vergessen und beim Baden gleichzeitig seiner Haut etwas Gutes tun. Dazu hört man das beruhigende Glockenläuten der Kühe. Eine rechtzeitige Reservierung ist erforderlich, und eigene Badesachen und Handtücher sollten mitgebracht werden.

Alp Turnels BE

Auf 1900 Metern über dem Meer liegt die Alp Turnels im Turnelsbachertal in Gstaad. Wanderer können hier nicht nur eine schöne Aussicht und Hüttenromantik, sondern als Highlight auch ein pflegendes Molkebad in einem Holzbottich erleben. Ein Wellness-Programm bei frischer Alpenluft und mitten in der Natur, das Körper und Seele Entspannung verspricht. An diesem Badevergnügen teilhaben kann man nur nach Voranmeldung.

