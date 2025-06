Darum gehts Fünf Wanderungen mit Abkühlung an Seen und Gewässern im Sommer

Routen führen zu Bergseen und bieten atemberaubende Aussichten

Nikolina Pantic Projektmanagerin

Der Sommer lädt mit seinen langen, warmen Tagen zu ausgedehnten Wanderungen ein. Und bei strahlendem Sonnenschein darf eine erfrischende Abkühlung nicht fehlen. Diese fünf Wanderungen begeistern nicht nur mit ihren Ausblicken, sondern bieten an warmen Sommertagen auch eine willkommene Abkühlung.

Die Wanderungen sind Teil von 26 Summits, einer Wanderkampagne von Blick.

Über vier Seen in Flims GR

Auf der Vier-Seen-Wanderung in Flims GR warten Aussichten wie aus der Postkarte. Bei gutem Wetter lädt das türkisblaue Wasser zu Abkühlungen ein. Foto: Nils Ohlendorf

Vier Seen, die an warmen Sommertagen um die Wette glitzern. Die Wanderung im Bündnerland führt vorbei am berühmten Cresta- und Caumasee, also unbedingt eine Badehose in den Rucksack packen. Die tiefblauen Gewässer werden von dichten Fichten- und Tannenwäldern gesäumt, die bei glühender Sonne Schatten spenden.

Zur Route

Wanderung mit Aussicht auf den Furkapass

Die Furka-Höhenweg-Wanderung im Kanton Uri führt vorbei am Rastplatz Blauseeli. Das tiefenblaue Wasser des Sees erfrischt besonders an heissen Tagen. Foto: Beat Brechbühl

Der ikonische Furkapass ist vielen ein Begriff. Die Furka-Höhenweg-Wanderung beginnt mit einem steilen Aufstieg zum Gespenderboden UR. Vorbei am Lipferstein erreicht man den Rastplatz Blauseeli. Hier ist der Name Programm, denn der See schillert strahlend blau.

Zur Route

Matterhorn, Baden und ein wenig Wein beim Gibidumsee

Der Bergsee Gibidum mit seiner weiten Sicht und dem prächtigen Bergpanorama eignet sich ideal zum Schwimmen. Foto: Heidadorf Tourismus Visperterminen

Die Wanderung bis zum Gibidumsee im Wallis verspricht ein abwechslungsreiches Programm. Vom Blick auf das Matterhorn über das umliegende Heidadorf, bekannt für seinen Weisswein, bis hin zum Gibidumsee. Der Höhenweg auf dem Aussichtsplateau Giw bietet zudem grandiose Panoramen.

Zur Route

Die Bergseen der Waadtländer Alpen

Ein kleiner, aber feiner Bergsee: der Lac de Bretaye. Führt man die Wanderung weiter zum Lac des Chavonnes, erreicht man einen Bergsee, der sowohl für Angel-Fans als auch Badebegeisterte geeignet ist. Foto: Olivier Fatzer

Die Wanderung startet gemütlich mit der Zahnradbahn bis zur Endstation Bretaye, gefolgt von einer Sesselliftfahrt. Die relativ gemütliche Kurzwanderung führt vorbei am Lac de Bretaye und, wenn man verlängert, zum Lac de Chavonnes. Letzterer Bergsee lockt mit seinen Temperaturen zwischen 21 und 24 Grad zu einem erfrischenden Bad und eignet sich auch zum Angeln.

Zur Route

Ein Abstecher zum Hallwilersee

Die Wanderung zum Eichberg endet zwar beim Schloss Hallwyl. Ein Abstecher zum nahegelegenen Hallwilersee lohnt sich trotzdem. Foto: Nico Hess

Im Kanton Aargau ist das Ziel der Tour zwar der Eichberg. Dennoch kommt man hier bereits während der Wanderung an Gewässern vorbei. Die Tour startet in Lenzburg AG und führt entlang des Aabachs bis zum Fünfweiher. Wer nicht nur das Plätschern hören möchte, sondern auch in kühles Wasser eintauchen möchte, kann am Ziel, dem Schloss Hallwyl, zum fast gleichnamigen See laufen. Der Hallwilersee ist besonders im Sommer ein beliebter Badeort.

Zur Route