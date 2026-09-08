Von anspruchsvollen Militärpfaden im Wallis bis zu gemütlichen Höhenwanderungen mit Zahnradbahn-Unterstützung: Blick zeigt die Vielfalt der Schweizer Bergwelt. Jede Tour verspricht atemberaubende Panoramen und führt hoch hinaus.

Auf diesen Wanderwegen geht es hoch hinaus

Auf diesen Wanderwegen geht es hoch hinaus

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die Schweiz ist für ihre Gipfel und Hügel bekannt

Blick stellt fünf Wanderwege mit vielen Höhenmetern vor

Von alten Militärpfaden bis hin zur Lauberhornabfahrt als Wanderweg

Nikolina Pantic Redaktorin News

Die Schweiz ist das Land der Gipfel – und ein wahres Paradies für alle, die lieber hoch hinaus als geradeaus wandern. Ob aus sportlichem Ehrgeiz oder aus purer Gipfellust: Wer Höhenmeter sammelt, wird diese fünf Wanderwege lieben.

1 Die Blaue Tosse und das ikonische Schweizer Trio

In der Unesco-Biosphäre Entlebuch LU erhebt sich die Blaue Tosse. Der Berg ist 1827 m ü. M. hoch und verspricht einen steinigen Tanz zwischen Himmel und Horizont. Auf dieser weiss-rot-weissen Wanderung kommt man an der Alp Riesete vorbei, deren unter Heimatschutz stehende Hütte einen Abstecher wert ist. Oben auf der Blauen Tosse angekommen, offenbart sich bei gutem Wetter ein Blick auf das ikonische Trio Eiger, Mönch und Jungfrau.

2 In Glarus auf dem Sunnenhöreli der Sonne nach

Viele kennen die Tour vom Skifahren, nun geht es ums Wandern. Die Gipfelspitze des Sunnenhöreli im Kanton Glarus liegt auf 2163 m ü. M – die Sonne ist somit zum Greifen nah. Entlang der gesamten Route geniesst man einen prächtigen Blick auf die Glarner Alpen. Kleiner Tipp: Bei der Skihütte Stäfeli eine Pause einlegen, bevor es weitere 400 Höhenmeter weiter hinauf Richtung Bärenboden geht.

3 Alte Militärpfade führen hoch hinaus aufs Folluhorn

Hier schlägt das Herz erfahrener Berggänger und Berggängerinnen nicht nur wegen des Anstiegs höher. Die Wanderung eignet sich perfekt als anspruchsvolle Trailrun-Route. Das Folluhorn im Kanton Wallis verläuft auf alten Militärpfaden. Den 2656 Meter hohen Gipfel kraxelt man im Zickzack-Muster hinauf. Auf dieser Wanderung wird zwar keine Militärausrüstung benötigt, dafür aber unbedingt Schwindelfreiheit und Trittsicherheit.

4 Wenn die Lauberhornabfahrt zum Wanderweg wird

Wem die Fernsehübertragung der Lauberhornabfahrt imponiert, wird vom steilen Hundschopf vor Ort überwältigt sein. Die Wanderung des Lauberhorn Trails führt bis auf 2316 m ü. M. hinauf. Skifans werden unterwegs mit interessanten Fakten über die längste Abfahrtsstrecke im Weltcup-Kader bereichert. Doch auch für alle anderen lohnt sich die Strecke, denn bei guter Sicht wird man mit einem wunderschönen Bergpanorama belohnt.

5 Viele Höhenmeter mit wenig Aufwand auf dem Le Grand Chamossaire

2112 m. ü. M. klingen nach viel. Doch bei dieser Wanderung gilt: Höhenmeter ja – aber gemütlich! Diese Tour startet bequem in Villars VD mit der Zahnradbahn und eignet sich bestens für alle, die lieber Aussicht als Anstrengung geniessen. Die Rundwanderung ist zwar moderat, verfügt jedoch über einen steilen Aufstieg. Belohnt wird der sportliche Einsatz mit einem Blick auf den Genfersee.