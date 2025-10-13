Jetzt noch bei der grössten Wanderchallenge mitmachen

Darum gehts
- 26 Summits: Wanderkampagne von Blick lädt zum Entdecken der Schweiz ein
- Teilnehmer können Hauptpreis gewinnen: E-Mountainbike im Wert von 5290 Franken
- 106'020 Kilometer wurden seit Mai zurückgelegt, entspricht 2'513 Marathons
Wer das Wandern noch nicht für sich entdeckt hat, gehört hierzulande zur Minderheit: Gemäss dem Verband Schweizer Wanderwege wandern in der Schweiz 58 % der Bevölkerung ab 15 Jahren. Auch bei 26 Summits, einer Wanderkampagne von Blick, sind die Teilnehmenden fleissig unterwegs. Seit Mai dieses Jahres entdecken sie die Schweiz zu Fuss und haben dabei bereits eine enorme Distanz zurückgelegt: 106'020 Kilometer, um genau zu sein. Das entspricht aufgerundet 2'513 Marathons.
Neu ergänzt eine zusätzliche Triathlon-Challenge die 26 Wanderungen mit sechs Routen, die zum Rennen, Biken und Schwimmen auffordern. Wem das zu sportlich klingt: Die Strecken können auch als herkömmliche Wanderungen absolviert werden.
Auf der Suche nach Wander-Inspiration? Mit 26 Summits, einer Kampagne von Blick, kannst du auf 26 traumhaften Wanderwegen und einer Triathlon-Challenge mit sechs zusätzlichen Routen die Schweiz zu Fuss erkunden. Für jeden Gipfel, den du erreichst, sammelst du Punkte, steigst in der Rangliste auf und sicherst dir die Chance auf attraktive Wettbewerbspreise. Bist du dabei?
Auf der Suche nach Wander-Inspiration? Mit 26 Summits, einer Kampagne von Blick, kannst du auf 26 traumhaften Wanderwegen und einer Triathlon-Challenge mit sechs zusätzlichen Routen die Schweiz zu Fuss erkunden. Für jeden Gipfel, den du erreichst, sammelst du Punkte, steigst in der Rangliste auf und sicherst dir die Chance auf attraktive Wettbewerbspreise. Bist du dabei?
Wandern, die Schweiz entdecken und mit ein wenig Glück gewinnen
Mitwandern lohnt sich, denn es gibt neben tollen Sachpreisen auch einen Hauptpreis zu gewinnen. Wer alle 26 Gipfel erklimmt oder alle sechs Routen der zusätzlichen Triathlon-Challenge absolviert, nimmt an der Verlosung eines e-FRAMER All-Mountain Fully E-Mountainbike im Wert von 5290 Franken teil.
Auch wenn der Hauptgewinn nicht gezogen wird: In der letzten Etappe der Verlosung können weitere tolle Preise gewonnen werden, darunter SAC-Übernachtungen, Bergbahntickets oder eine Garmin-Sportuhr.
32 Wanderungen und reichlich Inspiration
Die insgesamt 32 Wanderungen präsentieren die Schweiz von ihrer schönsten Seite und laden bis zum 31. Oktober 2025 dazu ein, das Land auch jenseits von bekannten Fotomotiven kennenzulernen. Die Routen bietet für alle etwas: Vom eher urbanen St. Galler Brückenweg bis zum Folluhorn, das alle Bergwandernden lockt.