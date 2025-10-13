Jetzt noch bei der grössten Wanderchallenge mitmachen

Der Herbst ist die perfekte Wanderzeit. Wer glaubt, das sei langweilig, wird eines Besseren belehrt! Seit Mai 2025 entdecken Wanderbegeisterte im Rahmen von 26 Summits, einer Wanderkampagne von Blick, die Schweiz zu Fuss. Wer noch nicht dabei ist, sollte dies nun tun.

1/5 Die Wanderkampagne von Blick, 26 Summits, geht bald zu Ende. Foto: Wanderblondies

Darum gehts 26 Summits: Wanderkampagne von Blick lädt zum Entdecken der Schweiz ein

Teilnehmer können Hauptpreis gewinnen: E-Mountainbike im Wert von 5290 Franken

106'020 Kilometer wurden seit Mai zurückgelegt, entspricht 2'513 Marathons Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Nikolina Pantic Projektmanagerin

Wer das Wandern noch nicht für sich entdeckt hat, gehört hierzulande zur Minderheit: Gemäss dem Verband Schweizer Wanderwege wandern in der Schweiz 58 % der Bevölkerung ab 15 Jahren. Auch bei 26 Summits, einer Wanderkampagne von Blick, sind die Teilnehmenden fleissig unterwegs. Seit Mai dieses Jahres entdecken sie die Schweiz zu Fuss und haben dabei bereits eine enorme Distanz zurückgelegt: 106'020 Kilometer, um genau zu sein. Das entspricht aufgerundet 2'513 Marathons.

Neu ergänzt eine zusätzliche Triathlon-Challenge die 26 Wanderungen mit sechs Routen, die zum Rennen, Biken und Schwimmen auffordern. Wem das zu sportlich klingt: Die Strecken können auch als herkömmliche Wanderungen absolviert werden.

Die schönsten Wanderungen der Schweiz Wanderblondies Auf der Suche nach Wander-Inspiration? Mit 26 Summits, einer Kampagne von Blick, kannst du auf 26 traumhaften Wanderwegen und einer Triathlon-Challenge mit sechs zusätzlichen Routen die Schweiz zu Fuss erkunden. Für jeden Gipfel, den du erreichst, sammelst du Punkte, steigst in der Rangliste auf und sicherst dir die Chance auf attraktive Wettbewerbspreise. Bist du dabei? Wanderblondies Auf der Suche nach Wander-Inspiration? Mit 26 Summits, einer Kampagne von Blick, kannst du auf 26 traumhaften Wanderwegen und einer Triathlon-Challenge mit sechs zusätzlichen Routen die Schweiz zu Fuss erkunden. Für jeden Gipfel, den du erreichst, sammelst du Punkte, steigst in der Rangliste auf und sicherst dir die Chance auf attraktive Wettbewerbspreise. Bist du dabei? Wanderungen entdecken

Wandern, die Schweiz entdecken und mit ein wenig Glück gewinnen

Mitwandern lohnt sich, denn es gibt neben tollen Sachpreisen auch einen Hauptpreis zu gewinnen. Wer alle 26 Gipfel erklimmt oder alle sechs Routen der zusätzlichen Triathlon-Challenge absolviert, nimmt an der Verlosung eines e-FRAMER All-Mountain Fully E-Mountainbike im Wert von 5290 Franken teil.

Auch wenn der Hauptgewinn nicht gezogen wird: In der letzten Etappe der Verlosung können weitere tolle Preise gewonnen werden, darunter SAC-Übernachtungen, Bergbahntickets oder eine Garmin-Sportuhr.

32 Wanderungen und reichlich Inspiration

Die insgesamt 32 Wanderungen präsentieren die Schweiz von ihrer schönsten Seite und laden bis zum 31. Oktober 2025 dazu ein, das Land auch jenseits von bekannten Fotomotiven kennenzulernen. Die Routen bietet für alle etwas: Vom eher urbanen St. Galler Brückenweg bis zum Folluhorn, das alle Bergwandernden lockt.