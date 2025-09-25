Dieses Wanderquiz können nur ultimative Profis lösen

Darum gehts
- Wandern gehört zu den beliebtesten Sportarten hierzulande
- Wie viel weisst du über das Wandern?
- Teste dein Wissen im Quiz
Nikolina PanticProjektmanagerin
Die schönsten Wanderungen der Schweiz
Wanderblondies
Auf der Suche nach Wander-Inspiration? Mit 26 Summits, einer Kampagne von Blick, kannst du auf 26 traumhaften Wanderwegen und einer Triathlon-Challenge mit sechs zusätzlichen Routen die Schweiz zu Fuss erkunden. Für jeden Gipfel, den du erreichst, sammelst du Punkte, steigst in der Rangliste auf und sicherst dir die Chance auf attraktive Wettbewerbspreise. Bist du dabei?
Wanderblondies
