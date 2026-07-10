Was bringt mehr Erfolg bei der Partnersuche: ein Wisch nach rechts auf einer Dating-App oder ein gemeinsamer Aufstieg auf einen Berg? Eine 35-jährige Wanderleiterin ist überzeugt, die Antwort zu kennen, und organisiert daraufhin einen Event.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Lisa Eberhard organisiert Single-Wandertouren am 22. August 2026 in Amden SG

73 Prozent bevorzugen laut Bitkom-Studie Partnersuche im echten Leben



60 Singles angemeldet, Ziel: 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer für gemeinsames Naturerlebnis

Nikolina Pantic Redaktorin News

Handy auf, ein Swipe nach links oder rechts, ein paar Nachrichten hin und her. Mit etwas Glück wird daraus ein Treffen. Wer heute jemanden kennenlernen will, landet oft auf Dating-Apps wie Tinder oder Bumble. Doch viele Singles haben genug geswipt.

«Alle sind ein wenig frustriert. Es gibt in meinem Umfeld Singles, die sich fragen, wie man Menschen kennenlernt», erklärt Lisa Eberhard (35). Die Wanderleiterin hat ein Gegengift gegen die Einsamkeit: Sie tauscht die Dating-Apps gegen echte Erlebnisse und organisiert Wandertouren für Singles, wie die «Linth-Zeitung» berichtet.

Der Wunsch nach echten Begegnungen

Eberhards Eindruck deckt sich mit den Ergebnissen einer Studie des deutschen Branchenverbands Bitkom. In einer Befragung gaben 73 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Deutschland an, potenzielle Partnerinnen und Partner lieber im echten Leben kennenlernen zu wollen. Ein Bedürfnis, das auch die Marketingexpertin früh erkannte. «Bei den ersten Touren habe ich gemerkt, dass viele Menschen single oder alleine unterwegs sind und niemanden haben, der mitkommt», erklärt sie.

Seit vergangenem Jahr ist die Schäniserin ausgebildete Wanderleiterin und hat heute ein eigenes Unternehmen namens Wild Trek Tours. Neben geführten Wanderungen und Mehrtagestouren bietet sie verschiedene weitere Angebote an. Dabei stellte sie fest, dass viele nicht nur wegen der Natur in die Berge gehen, sondern auch, um Gemeinschaft zu finden.

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60 Wander-Singles bereits angemeldet

Ein eigentlich sehr romantisches Thema, wie die Marketingleiterin lachend erzählt. Die Idee hingegen ist eher mit einem Geistesblitz aufgetaucht. Nach ihrer Beobachtung begab sie sich auf Recherche: «Ich habe herausgefunden, dass viele Singles online nach Naturerlebnissen suchen. Wenn man gemeinsam etwas macht oder erlebt, gibt das eine Verbindung, die den Kontaktaufbau erleichtert.»

Ihr Wander-Event für Singles erhält derzeit den letzten Feinschliff, bevor er am 22. August 2026 in Amden stattfindet. Laut Eberhard können bis zu 100 Personen teilnehmen. Derzeit haben sich rund 60 Singles angemeldet – in der Hoffnung, beim gemeinsamen Wandern eine passende Begleitung für die Zukunft zu finden.

«Wir brauchen Männer»

Das Prinzip ist einfach: In drei Alterskategorien bis 40 Jahre, 40 bis 55 Jahre und 55+ können sich Personen in zwei Programme einschreiben. Während eines sportlich ist, nimmt man es im anderen Programm gemütlicher und fährt mit der Sesselbahn hoch, statt von Amden bis ins Bergrestaurant zu wandern.

Oben im Bergrestaurant angekommen, beginnt die vierstündige Rundwanderung zum Mattstogg, wobei die Alterskategorien in die drei Gruppen aufgeteilt werden. Unterwegs werden Elemente eingebaut, die das Kennenlernen vereinfachen sollen. «Ich hätte gedacht, dass sich für solche Dating-Anlässe eher mehr Männer als Frauen anmelden», sagt Eberhard überrascht. Tatsächlich seien bei den Frauen die Alterskategorien der 40- bis 55-Jährigen und 55+ bereits ausgebucht. «Wir brauchen Männer», fügt sie lachend hinzu.

«Beim Speeddating in einer Bar musst du liefern»

Das Bergpanorama geniessen, während man möglicherweise gleich den Lebenspartner kennenlernt? Genau darin sieht Eberhard die Stärke des Events: «Beim Speeddating in einer Bar musst du einfach liefern.» Beim Wandern hingegen ist das anders: «Man kann auch eine Minute nicht sprechen, und es ist nicht unnatürlich.»

Für ihre Idee wurde sie anfangs belächelt. Bereits im vergangenen Jahr hat sie einen Singles-Wanderevent im kleineren Rahmen organisiert, mit etwas weniger Erfolg. Heute blickt die Wanderleiterin optimistisch in die Zukunft. Die Anmeldungen sprechen für sich. Von Nervosität ist bei Eberhard keine Spur vorhanden: «Ich freue mich sehr und hoffe, dass sich das eine oder andere Pärchen bildet.»