Die ersten Betreiber kleiner Skilifte reagieren auf den Schneefall. In Oberägeri ZG sind die Pisten präpariert und die Lifte laufen. Dahinter steckt der Einsatz von über 20 freiwilligen Helfern.

Darum gehts Der Skilift Raten in Oberägeri ist in die Wintersaison gestartet

20 bis 25 Freiwillige bereiten die Anlage vor, die pro Saison 40 bis 50 Tage in Betrieb ist

Eine Familienkarte für Eltern und bis zu fünf Kinder kostet im Einsteigergebiet 32 Franken

Robin Wegmüller Redaktor Wirtschaft

Der Winter hält Einzug in der Schweiz. In den Bergen liegt vielerorts bereits mehr als ein Meter Schnee – so viel hatte es zu dieser Jahreszeit zuletzt im Jahr 1987. Immer mehr Skigebiete öffnen ihre Tore. Auch in den tieferen Lagen sind die Landschaften schon angezuckert. Für viele kleine Skilifte liegt aber noch zu wenig Schnee, um den Betrieb aufzunehmen – nicht so in Oberägeri ZG. Der Skilift Raten auf gut 1050 Metern über Meer ist diese Woche in die Wintersaison gestartet.

«Bereits am Mittwochnachmittag haben der Tellerli-Bügellift Mega-Star und der Pinocchio-Schlepper die ersten Wintersportler auf die zwei Pisten gebracht», sagt Jürg Rogenmoser (63) im Gespräch mit Blick. Er ist Präsident des Skilifts und seit 33 Jahren dabei. Trotz garstigem Wetter ziehen auch heute Freitag ein paar wenige Skifans ihre ersten Kurven der Saison.

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25 freiwillige Helfer

In Oberägeri sind die Bedingungen schon gut genug für die Skisaison. «Dass unser Lift auf über 1000 Metern steht, rettet uns oft», erklärt Rogenmoser. «Auf den Wiesen liegen zudem keine Steine. Darum können wir mit wenig Schnee eine Piste aufbereiten.» Im Schnitt kommt der Einsteigerlift darum auf 40 bis 50 Betriebstage pro Saison – eine ordentliche Anzahl für ein Mini-Skigebiet in mittlerer Höhenlage.

Möglich ist der ganze Betrieb aber nur dank Fronarbeit. «An einem Tag im November bereiten 20 bis 25 freiwillige Helfer alles vor. Wir montieren Schneefänger, Absperrmaterial und das Karussell», erzählt Rogenmoser. Beim Pinocchio-Schlepplift stellen sie die Berg- und Talstation auf, beim Mega-Star-Lift ziehen sie das Seil auf. «Ohne diesen Einsatz würde das nicht funktionieren», so der Präsident.

Familienkarte für 32 Franken

Belohnt werden die Verantwortlichen mit lachenden Kindergesichtern. Viele ganz junge Skifans lernen auf dem Raten das Skifahren. «Wir sind ein klassisches Einsteigergebiet», meint Rogenmoser. Eine Familienkarte für die Eltern und bis zu fünf Kinder kostet 32 Franken. Die meisten Gäste kommen aus dem Zugerland und vom Zürichseeufer. In den letzten Jahren erkannte der Präsident sogar ein neues Phänomen: «Wir hatten zuletzt vermehrt auch Erwachsene, die bei uns ihre ersten Erfahrungen auf dem Schnee sammelten.»

Sie kommen in Oberägeri dieses Wochenende auf ihre Kosten. Bis Sonntag laufen die beiden Skilifte bestimmt. «Wenn wir Schnee haben, läuft der Betrieb auch unter der Woche», bestätigt Rogenmoser. Dafür ist man sich in Oberägeri nicht zu schade.