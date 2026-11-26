Die Toggenburg Bergbahnen haben den alten Bügellift auf dem Chäserrugg erneuert. Die Gebäude der Anlage stammen von den Architekten Herzog & de Meuron. Es ist weltweit der einzige Skilift der Basler Stararchitekten.

Darum gehts Die Toggenburg Bergbahnen haben den 1800 Meter langen Bügellift auf dem Chäserrugg erneuert

Herzog & de Meuron gestalteten zwei Holzbauten und ein sechseckiges Kommandohäuschen für den Lift

Seit dem Bruch der Bergbahnen 2019 brauchen Wintersportler im Obertoggenburg separate Skitickets

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Die Toggenburg Bergbahnen haben den Skilift auf dem Chäserrugg umfassend erneuert, wie das «Toggenburger Tagblatt» berichtet. Die 1981 gebaute Anlage ist 1800 Meter lang und überwindet 362 Höhenmeter. Jetzt wurde der Schlepplift technisch auf Vordermann gebracht. Seine ungewöhnliche Rechtskurve im oberen Abschnitt bleibt aber erhalten, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Das Projekt sei «eine Investition in den Skitourismus und ein klares Ja zum Winter», finden die Bahnen.

Kleinstes Gebäude von Herzog & de Meuron

Für die Gestaltung der Gebäude des Skilifts zeichnet Herzog & de Meuron verantwortlich. An der Bergstation mussten alte Anbauten aus Beton und Blech weichen. An ihrer Stelle stehen nun zwei Holzbauten, die als Lagerraum dienen. Besonders putzig ist das neue Kommandohäuschen an der Talstation. Der sechseckige Vollholzbau thront auf Masten über dem Schnee. Laut den Toggenburg Bergbahnen handelt es sich um «das kleinste Gebäude, das Herzog & de Meuron je gebaut haben». Und beim Bügellift um den weltweit einzigen seiner Art mit Gebäuden der Stararchitekten.

Die Basler haben im Toggenburg schon einige Spuren hinterlassen. Seit 2011 arbeiten sie mit den Bergbahnen zusammen. 2015 wurde auf 2262 Metern über Meer das Gipfelrestaurant eingeweiht. Es folgten die drei Stationen der Stöfeli-Bahn, ein Pavillon an der Skipiste und die neue Talstation in Unterwasser.

Mit dem Erhalt des Bügellifts setzen die Toggenburger einen Kontrapunkt zum Trend hin zu immer grösseren und komfortableren Bahnen in den Alpen. Sie wollen mit naturnahem Tourismus und regionaler Baukultur punkten. Die ersten Wintersportlerinnen und Wintersportler könnten sich bereits am kommenden Wochenende mit dem Architekten-Lift auf den Chäserrugg ziehen lassen, wie das «Toggenburger Tagblatt» weiss.

Jahrelanger Streit

Das Toggenburg kann diese Schlagzeilen gut gebrauchen. Seit Jahren liegen sich die Bergbahnen im Obertoggenburg nämlich in den Haaren. 2019 kam es zum Bruch zwischen den Toggenburg Bergbahnen und den Bergbahnen Wildhaus. Sehr zum Ärger der Wintersportlerinnen und -sportler: Sie müssen seither separate Skitickets kaufen. Aber auch von Hoteliers wie Paul Beutler (73), der mit Rabatten reagieren musste. Derzeit sucht er einen Käufer für sein Hotel Toggenburg in Wildhaus. Es ist für 2,5 Millionen Franken zu haben.

Seit 2020 werden auch die Verbindungspisten zwischen den beiden Skigebieten nicht mehr präpariert. Grund für den erbittert geführten Streit sind unterschiedliche Strategien: Während die Chäserrugg-Betreiber auf Qualität statt Masse setzen, positioniert sich Wildhaus als preiswertes Familienskigebiet. Selbst Vermittlungsbemühungen des Bundes blieben erfolglos. Zuletzt scheiterte laut SRF ein Antrag für einen neuen Vermittlungsversuch an der Mitgliederversammlung von Toggenburg Tourismus.