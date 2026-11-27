In den Schweizer Alpen liegen vielerorts aussergewöhnliche Schneemengen. In Saas-Fee VS werden auf dem Berg 160 Zentimeter gemessen. Grund für die weisse Pracht ist eine besondere Wetterkonstellation.

So viel Schnee gabs seit 1987 nicht mehr – das sind die Gründe

So viel Schnee gabs seit 1987 nicht mehr – das sind die Gründe

Darum gehts Seit Mitte November bringen Atlantiktiefs wiederholt feuchte Luft und Schnee in die Schweizer Alpen

In Saas-Fee liegen auf dem Berg 160 Zentimeter Schnee, in mehreren Walliser Orten ein Meter

In weiten Teilen der Schweizer Alpen ist die Lawinengefahr erheblich, Wind kann Schnee verfrachten

Daniel Macher Redaktor News

In Italien versinkt die Landschaft im Schnee, in Österreich sorgt der Wintereinbruch für Chaos. Auch in den Schweizer Alpen werden aussergewöhnliche Schneemengen gemessen. Vielerorts liegt bereits mehr als ein Meter Schnee – so viel wie seit 1987 nicht mehr. Doch wie kam es zu diesem frühen Wintereinbruch? Entscheidend ist eine besondere Wetterkonstellation.

Seit Mitte November ziehen immer wieder Tiefdruckgebiete vom Atlantik Richtung Alpen. Sie bringen feuchte Luft mit sich, die an den Bergen aufsteigt und dabei abkühlt. Dadurch bilden sich Wolken und Niederschläge. Weil es in den höheren Lagen kalt genug ist, fällt der Niederschlag als Schnee. Zudem war am Donnerstag ein Italien-Tief davor verantwortlich, dass es bis in tiefe Lagen schneite, wie «Meteo-News»-Meterologe Klaus Marquardt gegenüber Blick erklärt.

Kaum Schneepause in den Bergen

Wie aussergewöhnlich die Schneemengen sind, zeigen die aktuellen Schneeberichte des Portals Bergfex vom Freitagmorgen. In Saas-Fee VS liegen auf dem Berg bereits 160 Zentimeter Schnee. Auf der Lauchernalp im Lötschental VS und in Ovronnaz VS sind es jeweils 100 Zentimeter. Auch in den Portes du Soleil und in Thyon VS werden bis zu 100 Zentimeter gemessen. In Flumserberg SG beträgt die Schneehöhe immerhin 90 Zentimeter.

Doch nicht nur die Feuchtigkeit vom Atlantik ist für die Schneemassen verantwortlich. Entscheidend ist auch, dass die nächste Wetterfront nie lange auf sich warten lässt. Kaum ist eine Störung durchgezogen, folgt bereits die nächste. So schneit es immer wieder, und die Neuschneemengen summieren sich innerhalb weniger Tage zu einer aussergewöhnlich dicken Schneedecke.

Die Lawinengefahr steigt

Die grossen Schneemengen haben allerdings auch ihre Schattenseiten. Wo innerhalb kurzer Zeit viel Neuschnee fällt, muss sich die Schneedecke erst setzen und stabilisieren. Zudem kann Wind den Schnee verfrachteten und gefährliche Triebschneeansammlungen bilden.

Wie die Plattform «White Risk» zeigt, ist die Lawinengefahr in weiten Teilen der Schweizer Alpen derzeit erheblich mit Warnstufe 3. Wintersportlerinnen und Wintersportler sollten deshalb unbedingt die aktuelle Lawinensituation beachten. Wer sich abseits gesicherter Pisten bewegt, braucht entsprechende Kenntnisse und Ausrüstung.