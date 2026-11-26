Schnee legt Österreichs Verkehr lahm: Die Wiener Aussenringautobahn A21 wurde gesperrt. In Kärnten waren am Mittag noch rund 2500 Haushalte ohne Strom.

Darum gehts Starke Schneefälle führen in fast ganz Österreich zu Verzögerungen im Strassenverkehr und im ÖV

Die Wiener Aussenringautobahn A21 wurde am Donnerstagvormittag wegen des Schneefalls gesperrt

In Kärnten waren am Donnerstagmorgen 8000 Menschen und am Mittag noch rund 2500 Haushalte ohne Strom

Janine Enderli Redaktorin News

Während im Schweizer Flachland nur eine dünne Schneeschicht gefallen ist, sieht es bei unseren östlichen Nachbarn anders aus. Grosse Teile Österreichs, darunter auch die Hauptstadt Wien, zeigen sich im dicht verschneiten Kleid. Dies bringt so manche Probleme mit sich.

Wie die «Kronen Zeitung» berichtet, kommt es im ganzen Land zu erheblichen Verzögerungen im Strassenverkehr sowie bei den öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Wiener Aussenringautobahn A21 musste am Donnerstagvormittag aufgrund des massiven Wintereinbruchs komplett gesperrt werden. Fussgänger müssen sich zudem auf rutschige, teils noch nicht geräumte Wege einstellen.

«Schlimmer als befürchtet»

Der österreichische Automobil-, Motorrad- und Touringclub (ÖMTC) erklärte, dass die Verkehrssituation aufgrund des «merkbaren Winterreinbruchs», «schlimmer als befürchtet» sei.

Unnötige Autofahrten seien zu vermeiden, so der Club gegenüber der «Krone». «Es sollte keiner unterwegs sein.»

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Mit Ausnahme von Vorarlberg, das an der Grenze zur Schweiz liegt, kam es in allen Bundesländern zu teils erheblichen Behinderungen wegen starker Schneefälle. ORF-Meteorologe Manuel Oberhuber schreibt auf X: «Das Schneetief liefert: Weite Teile Österreichs sind schon weiss. In Wien messen wir jetzt zwischen 7cm im Südosten und 15cm ganz im Westen. Und es schneit noch weiter.»

Stromausfälle in Kärnten

Auch die Stromversorgung wurde von den Schneemassen überrumpelt. Im Bundesland Kärnten waren 8000 Menschen am Donnerstagmorgen ohne Strom. Mittlerweile hat sich die Situation wieder entspannt. Am Mittag waren es noch rund 2500 betroffene Haushalte.