Der Winter ist da! In Zürich fallen bereits die ersten Schneeflocken. Auch in anderen Teilen der Schweiz dürfte es am Donnerstag weiss werden. Die Wetterdienste rechnen mit Schnee bis weit in die Niederungen.

Darum gehts In Zürich fällt bereits Schnee, am Donnerstag dürfte es auch anderswo in der Schweiz schneien

Meteo Schweiz erwartet am Donnerstag eine Schneefallgrenze zwischen 400 und 700 Metern über Meer

In den Voralpen über 700 Metern dürften zwei bis sechs, in den Ostalpen fünf bis 15 cm Schnee fallen

Daniel Macher Redaktor News

Nicht nur in den Bergen wird es weiss: In Zürich hat es bereits zu schneien begonnen. Auch in anderen Teilen des Flachlands sind erste Flocken unterwegs. Am Donnerstag dürfte es an weiteren Orten schneien.

Laut «Meteo Schweiz» liegt die Schneefallgrenze am Donnerstag zwischen 400 und 700 Metern. Besonders in den Alpen und Voralpen fällt teilweise anhaltend Niederschlag. In den Voralpen oberhalb von 700 Metern werden zwei bis sechs Zentimeter Neuschnee erwartet, in den östlichen Alpen sogar fünf bis 15 Zentimeter.

Auch Klaus Marquardt von «Meteo News» rechnet mit Schnee bis in tiefe Lagen. Die Temperaturen liegen am Donnerstag bei ein bis zwei Grad. In den Niederungen erwartet Meteo Schweiz Werte zwischen null und vier Grad.

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