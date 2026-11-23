Der viele Neuschnee birgt Lawinengefahr: Das SLF warnt in weiten Teilen der Schweiz. Nach einer kurzen Beruhigung erwarten uns am Donnerstag erneut verbreitet Niederschlag und eine tiefe Schneefallgrenze.

Darum gehts Nach Unfällen war die Südseite des Berninapasses zwei Stunden gesperrt

Trotz einer Niederschlagspause am Dienstag bleibt die Lawinengefahr laut Meteorologe Michael Eichmann bestehen

Am Donnerstag fällt verbreitet Niederschlag, die Temperaturen bleiben unter den Normalwerten

Marian Nadler Redaktor News

Wenn in der Schweiz Schnee fällt, kann es gefährlich werden. Ein Beispiel gefällig? Am Sonntag kam es auf der Südseite des Berninapasses im Kanton Graubünden zu mehreren Verkehrsunfällen. Die Strecke musste für zwei Stunden gesperrt werden, schreibt die Bündner Polizei in einer Medienmitteilung. Die beteiligten Autofahrerinnen und Autofahrer hatten Glück: Verletzt wurde niemand, es entstand ausschliesslich Sachschaden.

Auch abseits der Strassen droht Gefahr: In weiten Teilen der Schweiz warnt das Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF im aktuellen Lawinenbulletin vor erheblicher oder sogar grosser Lawinengefahr. Was bringt die neue Woche? Michael Eichmann von Meteo News weiss es.

«Lawinensituation wird bleiben»

Vereinzelt seien am Wochenende oberhalb von 1800 Metern bis zu 70 Zentimeter Schnee gefallen. Einen Ausreisser markierte die Chablais-Region im westlichen Wallis, wo teils bis zu 1,5 Meter Schneefall registriert worden seien.

Eichmann warnt angesichts der bestehenden Lawinengefahr vor Leichtsinn. «Der viele Neuschnee verfügt nicht über die beste Stabilität, ausserdem gibt es regional Triebschneeansammlungen und in den Hochalpen eine teils schwache Altschneeschicht», sagt er. Zwar würde es am Dienstag trocken sein. «Die Lawinensituation wird aber angespannt bleiben. Es ist ein zweischneidiges Schwert.»

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Der Wetterexperte weiss: «Bei Warnstufe 3 kommen die meisten Leute zu Schaden.» Er rät dazu, die Situation nicht zu unterschätzen. Zahlen des SLF belegen Eichmanns Aussage: Demnach entfällt rund die Hälfte der Todesopfer auf die Warnstufe 3.

Kühle Woche in der Schweiz

Neben dem Montag wird es den Prognosen zufolge auch am Donnerstag verbreiteten Niederschlag geben. «Die Modelle deuten auf eine tiefe Schneefallgrenze hin.» Ein Winter-Armageddon im Flachland schliesst Eichmann aber aus. «Es wird ein paar sichtbare Flocken geben. Insbesondere in der Zentral- und Ostschweiz kann es durchaus bis in tiefe Lagen für Flocken reichen. Ansetzen wird der Schnee in diesen Lagen aber nicht.»

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Gerade morgens ist im Flachland die Winterjacke dennoch Pflicht. Nachts herrschen leichte Minusgrade. Auch tagsüber liegen die Temperaturen nur knapp über 0 Grad. «Es wird eine kühle Woche. Die Normalwerte Ende November liegen bei 5 bis 6 Grad. Wir sind die ganze Woche darunter», bemerkt Eichmann.

Trockenheitsphase überstanden?

Auf den Strassen wird es glatt. «Autofahrer, die noch keine Winterpneus aufgezogen haben, sollten am Donnerstag lieber den ÖV nehmen.»

Es gibt noch ein weiteres Problem: Mit Blick auf die Trockenheit bleibt die Lage teilweise angespannt. Nach der Rekordhitze im Sommer sind grosse Gewässer und der Grundwasserspiegel weiter geplagt, die Situation ist noch nicht überstanden. «Wir hatten in diesem November bislang einen deutlichen Überschuss bei den Niederschlägen, vor allem im westlichen Wallis und in der Region Schaffhausen. Damit sich die Lage bei den Pegelständen verbessert, muss es aber weiter nass bleiben.»

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