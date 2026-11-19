Der Regen reicht noch nicht: In Teilen der Schweiz sind die Pegel von Seen, Flüssen und Grundwasser weiter zu tief. Besonders betroffen sind der Zürichsee, der Bodensee und der Rhein.

Darum gehts Zürichsee und Bodensee liegen trotz Regen weiter deutlich unter den üblichen Novemberwerten

Der niedrige Rheinpegel beeinträchtigt die Schifffahrt und den Gütertransport in die Schweiz

Pegel von Grundwasser und Quellen bleiben niedrig, für eine Erholung braucht es länger viel Niederschlag

Janine Enderli Redaktorin News

Es ist ein Bild, das aktuell nicht jedem sofort in den Sinn kommt: Dürre, ausgetrocknete Böden und erschöpfte Wasserreserven. Doch obwohl es seit Oktober wieder verbreitet geregnet hat, beschäftigt die Trockenheit des diesjährigen Hitzesommers die Menschen noch immer.

Die Schweiz erlebte eine Jahrhunderttrockenheit: Das hydrologische Jahr 2025/26 geht als eines der trockensten seit Beginn der Messungen 1864 in die Geschichte ein. Die Folgen des massiven Niederschlagsdefizits sind vielerorts immer noch sichtbar.

Zwar hat sich vor allem in der Westschweiz die Lage entspannt – in grossen Teilen des Landes warnt Meteo Schweiz jedoch immer noch vor Trockenheit.

Zürichsee und Bodensee deutlich zu tief

Ein Blick auf die aktuellen Messdaten zu Abfluss und Wasserstand zeigt das ganze Ausmass des Defizits. Insbesondere im zentralen und östlichen Mittelland sowie in Mittelbünden liegen die Pegelstände derzeit teilweise massiv unter den für November üblichen Werten.

«Betroffen sind insbesondere die grösseren Seen im östlichen Mittelland und in der Ostschweiz, also beispielsweise der Zürichsee und der Bodensee», erklärt das Bundesamt für Umwelt (Bafu) gegenüber Blick.

Der Pegel des Zürichsees liegt derzeit bei rund 405,50 Metern über Meer und damit etwa 25 Zentimeter unter dem langjährigen Durchschnitt für diese Jahreszeit. Doch es gibt auch positive Zeichen. «Die jüngsten Niederschläge haben zu einer positiven Entwicklung beigetragen, sodass der Wasserstand wieder ansteigt. Als ersten wichtigen Teilerfolg können wir verzeichnen, dass wir unsere Schiffe inzwischen wieder in der Werft stationieren können», erklärt die Zürichsee-Schifffahrtsgesellschaft (ZSG) auf Blick-Anfrage. «Seit Oktober 2026 verkehren wir aufgrund der Niedrigwassersituation nach einem stark reduzierten Spezialfahrplan mit deutlich weniger Kursfahrten als in einem üblichen Winter.» Die Wiederaufnahme des regulären Fahrbetriebs werde geprüft, sobald sich die Situation nachhaltig stabilisiert und der Wasserstand langfristig wieder ein normales Niveau erreicht hat.

Beim Untersee kam es ebenfalls zu Einschränkungen: «Unser Saisonende war am 18. Oktober 2026, seither hatten wir noch das Herbst-Hopping bis zum 9. November 2026 und konnten in diesem Zusammenhang den Hafen Radolfzell am Untersee nicht anlaufen wegen des zu geringen Wasserstands», erklärt Remo Rey, Geschäftsführer Schweizerische Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein AG (URh), im Gespräch mit Blick. Die Schiffe können zudem nicht in der hauseigenen Werft in Langwiesen ZH fahren. Die Schiffe stehen an zwei Ersatzstandorten.

Konsequenzen für den Warentransport

Auch bei den fliessenden Gewässern ist die Situation angespannt. «Bei den Flüssen sind die Limmat und der Rhein zu erwähnen, der bis circa zum Zusammenfluss mit der Aare/Limmat/Reuss noch deutlich unterdurchschnittliche Abflüsse zeigt und bis Basel dann noch unterdurchschnittlich ist.» Diese Werte beeinflussen auch den Wassertransport in die Schweiz. «Insbesondere die Schifffahrt und damit der Transport von Gütern auf dem Rhein sind beeinträchtigt.»

Unsichtbares Problem im Untergrund

Noch kritischer zeigt sich die Lage dort, wo man sie nicht auf den ersten Blick sieht: Tief im Boden. «Aufgrund des anhaltenden Niederschlagsdefizits sind die Grundwasserstände und Quellabflüsse weiterhin niedrig. Sie zeigen keine oder fallende Tendenzen», warnen die Fachpersonen.

Zwar sorgen lokale Regenschauer dafür, dass sich kleinere, oberflächennahe Grundwasservorkommen kurzfristig etwas erholen. Doch das ist bloss ein Tropfen auf den heissen Stein: «Die gefallenen Niederschlagsmengen reichen jedoch nicht aus, um die Grundwasserstände und Quellabflüsse nachhaltig ansteigen zu lassen.»

Warum geht das nicht schneller? Anders als ein Fluss, der nach einem Gewitter innert Stunden anschwillt, reagiert das Grundwasser träge. Nach dem trockenen Sommer saugt der ausgetrocknete Boden den Regen zunächst wie ein Schwamm auf. Erst wenn die oberen Erdschichten komplett gesättigt sind, sickert überhaupt Wasser durch Sand, Kies und Gestein bis in die tieferen Speicher durch – ein Prozess, der oft Wochen oder gar Monate dauert.

Entspannung lässt auf sich warten

Um die Trockenheit flächendeckend zu beenden, sind über einen längeren Zeitraum noch erhebliche Niederschlagsmengen erforderlich. Immerhin: Für diese und nächste Woche werden weiterhin Niederschläge erwartet, was die Situation etwas entschärfen dürfte. Und: Neue Langzeitmodelle zeigen, dass der Winter 2026/2027 überdurchschnittlich nass werden dürfte.

Eine rasche Rückkehr zur Normalität ist aber nicht in Sicht. «Die Niedrigwassersituation entspannt sich langsam. Bis die Pegel des Boden-, Walen-, Zürich- sowie der Jurarandseen wieder im normalen Bereich liegen, wird es voraussichtlich noch länger dauern», sagt das Bafu.