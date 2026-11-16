Trotz rekordfrüher Abschwächung des Polarwirbels deuten die neuen Saisonprognosen des europäischen Wetterzentrums und der US-Wetterbehörde nicht unbedingt auf einen «Eiswinter» hin. So könnte der Winter stattdessen aussehen.

Darum gehts Der Polarwirbel hat sich Ende Oktober rekordfrüh abgeschwächt, verstärkt sich aber im Dezember wieder

Die Saisonprognosen von ECMWF und NOAA sprechen eher für einen milden, nassen Winter statt für einen Eiswinter

Kurzfristig beeinflusst der versetzte Polarwirbel das Wetter am Boden laut Artikel noch nicht

Janine Enderli Redaktorin News

Meldungen zu einem rekordfrühen Abschwächen des Polarwirbels über dem Nordpol und zu einem drohenden «Eiswinter»: Rund um das Wetter in den kommenden Monaten kursieren derzeit viele Schlagzeilen. Jetzt liegen erste Langfristdaten für Dezember bis Februar vor – und sie zeigen ein neues Bild.

Der Auslöser der Spekulationen über einen «Jahrhundertwinter» war konkret: Ende Oktober hat sich der sogenannte stratosphärische Polarwirbel so früh abgeschwächt wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen. Im Winter bildet sich über dem Nordpol in grosser Höhe ein riesiger, stabiler Tiefdruckwirbel aus eisiger Luft, umgeben von starken Westwinden. Solange dieser Wirbel stark und rund ist, hält er die arktische Kälte wie ein unsichtbarer Zaun in der Polarregion gefangen. Wenn nicht, kann die Kälte weiter vordringen.

Polarwirbel verstärkt sich wieder

Aktuelle Wetterkarten des Europäischen Zentrums für mittelfristige Wettervorhersage (ECMWF) bilden die Situation weit oben in rund 30 Kilometern Höhe ab – also dort, wo sich die Temperaturen und Druckverhältnisse weit über unseren normalen Wetterwolken abspielen. Sie zeigen: Der Polarwirbel ist momentan stark versetzt und liegt über Skandinavien.

Auf unser tägliches Wetter hat dies kurzfristig jedoch keinen Einfluss. Erst wenn sich die Erwärmung und Schwächung aus der hohen Atmosphäre in tiefere Luftschichten – also in unsere eigentliche Wetterschicht – vorarbeitet, werden mit einigen Wochen Verzögerung gewisse Effekte bei uns wahrscheinlicher. Zwingend ist aber selbst das nicht, wie Meteorologe Klaus Marquardt von «Meteo News» in einem aktuellen Beitrag erklärt.

«Das scheint eher unwahrscheinlich»

Wie wird sich die Lage also entwickeln? Im Dezember wird sich der Polarwirbel voraussichtlich wieder verstärken. «Ein ‹Eis- oder Jahrhundertwinter› scheint aus dieser Sicht eher unwahrscheinlich», so Marquardt.

Neue Langfristdaten der grossen Wetterdienste erlauben mittlerweile erste Prognosen für die Monate Dezember, Januar und Februar.

Das sagen die Modelle

Anfang November haben sowohl das ECMWF als auch die US-Wetterbehörde (NOAA) ihre neuen Saisonprognosen veröffentlicht. Wichtig dabei: Es handelt sich nicht um einen klassischen Wetterbericht für einzelne Tage, sondern um einen groben Trend für ganze Regionen. Und in drei Punkten sind sich beide Modelle erstaunlich einig:

Viel Wind und wechselhaftes Wetter: Sowohl das europäische als auch das US-Modell berechnen für den Winter viele Tiefdruckgebiete über dem Atlantik und Nordwesteuropa. Für Mitteleuropa würde das vor allem eines bedeuten: häufige West- und Südwestwinde. Statt ruhigem, eisigem Hochdruckwetter erwartet uns also eher klassisches, unbeständiges Schmuddelwetter. Mehr Niederschlag als üblich: Passend zu den vielen Tiefdruckgebieten sagen beide Modelle laut Marquardt überdurchschnittlich viel Niederschlag voraus. Das ist vor allem eine gute Nachricht für die Natur, die Wasserreserven und die Skigebiete in höheren Lagen. Mehr Regen und Schnee füllen das Grundwasser sowie die Seepegel wieder auf – und sorgen im Frühling für wichtiges Schmelzwasser. In hohen Lagen dürfte es zudem spürbar mehr schneien als im letzten Winter. Unter dem Strich deutlich zu mild: Für alle, die sich vor einem historischen Kältewinter fürchten, würden die Modelle eher Entwarnung liefern, heisst es bei «Meteo News» weiter. Über die gesamten drei Wintermonate gesehen rechnen beide grossen Dienste mit Temperaturen, die ein bis zwei Grad über dem langjährigen Mittel liegen. Zwar sind einzelne kalte Wintertage oder kurze Frostphasen zwischendurch natürlich trotzdem möglich – über den ganzen Winter betrachtet dürften sie aber klar die Ausnahme bleiben.

Ob die Langfristmodelle mit diesem Trend recht behalten, werde sich zwar erst im Frühling endgültig zeigen, so die Experten. Nach aktuellem Stand spricht aber deutlich mehr für einen milden, nassen Winter als für den befürchteten «Eiswinter».