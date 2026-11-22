Darum gehts
- Am Sonntag ereigneten sich auf der schneebedeckten Südseite des Berninapasses rund zwölf Unfälle
- Mehrere Autos gerieten ins Schleudern oder von der Strasse ab, verletzt wurde dabei niemand
- Die Berninastrasse war wegen Schneefalls und Bergungsarbeiten von 12.15 bis 14.15 Uhr gesperrt
Wintereinbruch in der Höhe: In erhöhten Lagen hat es am Sonntag teils kräftig geschneit. Dies zeigen diverse Webcam-Bilder. Aufgrund des Neuschnees warnt Meteo Schweiz in mehreren Regionen vor Schnee – am Sonntagabend wurde für mehrere Regionen die Lawinengefahrstufe 4 (grosse Gefahr) ausgerufen. Betroffen sind:
- Glarner Alpen, Sernftal
- Bisistal
- Maderanertal
- Urner Meiental
- Uri Rotstock
- Engelberg
- Konkordia Gebiet
- Leukerbad - Lötschental
- Conthey - Fully
- Val d'Entremont - Val Ferret
- Wildhorn (Berner Alpen)
Auf der Südseite des Berninapasses zu mehreren Verkehrsunfällen, wie die Bündner Kantonspolizei mitteilt. Zwischen Lagalb und San Carlo ereigneten sich auf schneebedeckter Fahrbahn rund ein Dutzend Unfälle, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt.
Mehrere Autos gerieten ins Schleudern oder kamen von der Strasse ab. Beschädigte Autos mussten teilweise abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand, es blieb bei Sachschaden. Die genaue Schadenshöhe ist nicht bekannt.
Strasse gesperrt
Wegen der starken Schneefälle sowie der Räumungs- und Bergungsarbeiten sperrten die Einsatzkräfte die Berninastrasse zwischen Lagalb und Sfazù vorübergehend. Die Sperrung dauerte von 12.15 Uhr bis 14.15 Uhr. Danach konnte die Strasse wieder für den Verkehr freigegeben werden.
Seit den frühen Morgenstunden standen drei Patrouillen der Kantonspolizei Graubünden und mehrere Mitarbeitende des Tiefbauamts Graubünden im Dauereinsatz. Die Kantonspolizei ruft Verkehrsteilnehmende dazu auf, ihre Fahrweise den aktuellen Strassen- und Witterungsverhältnissen anzupassen und ihre Fahrzeuge jahreszeitgerecht auszurüsten.