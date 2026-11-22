Schnee, Schnee und nochmals Schnee: In den Bergen wurde es am Sonntag weiss. Am Berninapass ereigneten sich rund ein Dutzend Unfälle – der Bund warnt in mehreren Regionen vor grosser Gefahr durch Lawinen.

Darum gehts Am Sonntag ereigneten sich auf der schneebedeckten Südseite des Berninapasses rund zwölf Unfälle

Mehrere Autos gerieten ins Schleudern oder von der Strasse ab, verletzt wurde dabei niemand

Die Berninastrasse war wegen Schneefalls und Bergungsarbeiten von 12.15 bis 14.15 Uhr gesperrt

Janine Enderli Redaktorin News

Wintereinbruch in der Höhe: In erhöhten Lagen hat es am Sonntag teils kräftig geschneit. Dies zeigen diverse Webcam-Bilder. Aufgrund des Neuschnees warnt Meteo Schweiz in mehreren Regionen vor Schnee – am Sonntagabend wurde für mehrere Regionen die Lawinengefahrstufe 4 (grosse Gefahr) ausgerufen. Betroffen sind:

Glarner Alpen, Sernftal

Bisistal

Maderanertal

Urner Meiental

Uri Rotstock

Engelberg

Konkordia Gebiet

Leukerbad - Lötschental

Conthey - Fully

Val d'Entremont - Val Ferret

Wildhorn (Berner Alpen)

Auf der Südseite des Berninapasses zu mehreren Verkehrsunfällen, wie die Bündner Kantonspolizei mitteilt. Zwischen Lagalb und San Carlo ereigneten sich auf schneebedeckter Fahrbahn rund ein Dutzend Unfälle, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt.

Mehrere Autos gerieten ins Schleudern oder kamen von der Strasse ab. Beschädigte Autos mussten teilweise abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand, es blieb bei Sachschaden. Die genaue Schadenshöhe ist nicht bekannt.

Strasse gesperrt

Wegen der starken Schneefälle sowie der Räumungs- und Bergungsarbeiten sperrten die Einsatzkräfte die Berninastrasse zwischen Lagalb und Sfazù vorübergehend. Die Sperrung dauerte von 12.15 Uhr bis 14.15 Uhr. Danach konnte die Strasse wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Seit den frühen Morgenstunden standen drei Patrouillen der Kantonspolizei Graubünden und mehrere Mitarbeitende des Tiefbauamts Graubünden im Dauereinsatz. Die Kantonspolizei ruft Verkehrsteilnehmende dazu auf, ihre Fahrweise den aktuellen Strassen- und Witterungsverhältnissen anzupassen und ihre Fahrzeuge jahreszeitgerecht auszurüsten.