Kräftiger Regen und Schnee: Für zahlreiche Regionen gilt am Sonntag die Gefahrenstufe 3. Vielerorts besteht zudem eine leichte Glättegefahr.

Darum gehts Meteo Schweiz warnt am Sonntag in weiten Teilen des Landes vor Regen und Schnee mit Gefahrenstufe 3

In der Nacht auf Montag sinkt die Schneefallgrenze in der Ostschweiz auf 400 bis 600 Meter

Bis Montagmorgen sind am Alpennordhang über 1600 Metern 40 bis 60 Zentimeter Neuschnee erwartet

Daniel Macher Redaktor News

Die Schweiz steht vor einem ungemütlichen Sonntag: Der Bund warnt in weiten Teilen des Landes vor erheblichen Wettergefahren. Der Wetterdienst Meteo Schweiz hat für zahlreiche Regionen die Gefahrenstufe 3 ausgerufen. Betroffen ist ein breiter Streifen, der sich vom Wallis südlich von Luzern bis hinauf in die Ostschweiz erstreckt. Auch ganz im Westen des Landes, entlang der französischen Grenze, gilt dieselbe Warnstufe.

Grund sind teils kräftige Regen- und Schneefälle. Darüber hinaus besteht in weiten Teilen eine leichte Glättegefahr.

Nass, trüb und zunehmend winterlich

Auch der Blick auf das Sonntagswetter verspricht wenig Sonnenschein. Im Mittelland beginnt der Tag zunächst gebietsweise mit Nebel. Ansonsten zeigt sich der Himmel meist grau und bedeckt. Im Laufe des Vormittags breiten sich Niederschläge aus und sorgen vielerorts für nasse Strassen und Wege. Die Schneefallgrenze liegt tagsüber zunächst zwischen 1200 und 1500 Metern. In der Nacht auf Montag wird es allerdings deutlich winterlicher: In der Ostschweiz sinkt die Schneefallgrenze auf 400 bis 600 Meter, in der Region Bern auf rund 1000 Meter.

In den Niederungen bewegen sich die Temperaturen am Morgen um 2 Grad. Am Nachmittag werden Werte zwischen 3 und 7 Grad erreicht. Deutlich ungemütlicher präsentiert sich die Lage in den Bergen. Dort weht mässiger bis starker Südwest- bis Westwind. Im Berner Oberland und in den Zentralalpen nimmt der Wind am Nachmittag und Abend weiter zu. Teilweise sind stürmische Verhältnisse zu erwarten.

Bis zu 60 Zentimeter Neuschnee

Besonders kräftig dürfte es in den höheren Lagen schneien. Bis Montagmorgen rechnen die Meteorologen am Alpennordhang oberhalb von 1600 Metern mit 40 bis 60 Zentimetern Neuschnee. In Nordbünden werden 25 bis 40 Zentimeter erwartet, in Mittelbünden immerhin noch 10 bis 20 Zentimeter.

Damit hält der Winter in den Bergen ordentlich Einzug. Auch in tieferen Lagen kann es in der Nacht auf Montag regional weiss werden. Wegen der sinkenden Schneefallgrenze und der verbreiteten Glättegefahr ist auf den Strassen besondere Vorsicht geboten. Wer unterwegs ist, sollte genügend Zeit einplanen und seine Fahrweise den winterlichen Bedingungen anpassen.