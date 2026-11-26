Ein heftiger Sturm fegt über die USA und sorgt rund um Thanksgiving für extreme Wetterbedingungen. In New York muss sogar die berühmte Thanksgiving-Parade verschoben werden – erstmals in ihrer 100-jährigen Geschichte.

Darum gehts An der kalifornischen Küste führten bis zu 9,14 Meter hohe Wellen zu Überschwemmungen und Sperrungen

Wegen erwarteter Sturmböen wird die New Yorker Thanksgiving-Parade erstmals verschoben auf Samstag

Im Mittleren Westen drohen bis zu 33 Zentimeter Schnee, in Südflorida gab es Überflutungen

Daniel Macher Redaktor News

Die USA erleben rund um einen ihrer wichtigsten Feiertage ein Wetterchaos der Extraklasse. Besonders dramatisch ist die Lage an der Pazifikküste: In der Bucht von San Francisco trafen gewaltige Wellen auf die Küste. Am Ocean Beach sollen sie laut örtlichen Medienberichten bis zu 9,14 Meter hoch gewesen sein. Zudem verzeichnete San Francisco die höchsten Wasserstände für einen November seit mehr als 40 Jahren, wie RTL schreibt.

In der Küstenstadt Pacifica südlich von San Francisco wurden Strassen und Wohngebiete überflutet. Autos standen teilweise im Wasser, Menschen wateten durch knietiefe Fluten. Die Wucht des Pazifiks riss sogar einen Teil eines alten Holzpiers ins Meer. Zahlreiche Strände und Küstenbereiche wurden aus Sicherheitsgründen gesperrt.

New Yorks berühmte Parade erstmals verschoben

Auch an der Ostküste spitzt sich die Lage zu. Besonders New York bereitet sich auf heftige Sturmböen vor. Windgeschwindigkeiten von bis zu rund 105 Kilometern pro Stunde werden erwartet. Die Behörden warnen vor umstürzenden Ästen, beschädigten Stromleitungen und Überschwemmungen. Mehr als 80 Millionen Menschen standen zeitweise unter Wetterwarnungen, wie CBS News berichtet.

Die weltberühmte Macy’s Thanksgiving Day Parade kann nicht wie geplant stattfinden. Die Veranstalter verschoben den traditionellen Umzug auf Samstag. Es ist das erste Mal in der hundertjährigen Geschichte der Parade, dass sie wegen des Wetters vertagt werden muss. Der Grund: Die riesigen Heliumballons, die normalerweise über Manhattan schweben, dürfen bei zu starken Windböen nicht aufsteigen. Laut «Deutsche Welle» ist es die erste Verschiebung in der Geschichte des Traditionsanlasses.

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Bis zu 33 Zentimeter Schnee im Mittleren Westen

Doch nicht nur die Küstenregionen sind betroffen. Im Mittleren Westen droht ein regelrechter Wintereinbruch. Für Teile der Bundesstaaten Missouri und Illinois wurden Wintersturmwarnungen ausgegeben. In der Region um St. Louis könnten bis zu 33 Zentimeter Schnee fallen. Strassen und Brücken könnten dadurch gefährlich glatt werden, berichtet CBS News.

Auch im Südosten der USA sorgt das Sturmsystem für Probleme. In Südflorida fielen bereits mehr als 15 Zentimeter Regen, was Überschwemmungen auslöste. Für weitere Gebiete werden Starkregen, schwere Sturmböen und sogar Tornados befürchtet, wie CBS News schreibt.

Die Wetterkapriolen treffen die USA ausgerechnet während einer der grössten Reisewellen des Jahres. Flugausfälle, gesperrte Strassen und gefährliche Wetterbedingungen erschweren Millionen Menschen die Reise zu ihren Familien. In New Jersey wurde wegen der erwarteten Unwetter sogar der Notstand ausgerufen, wie RTL berichtet.