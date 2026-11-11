Im französischen Roubion-les-Buisses gibt es sechs Lifte, 20 Abfahrten und 30 Pistenkilometer – zum Preis von nur 18 Franken pro Skitag. Das Skigebiet in den Seealpen will damit auch preisbewusste Schweizer ansprechen.

Darum gehts 16 von 27 Schweizer Skigebieten erhöhen auf die Saison 2026/27 ihre Preise

In Roubion les Buisses (F) kostet der Skipass gerade einmal 18 Franken pro Person

Neun der zehn günstigsten Skigebiete Europas liegen in Frankreich

Nathalie Benn Redaktorin Wirtschaft

Wintersport in der Schweiz ist ein teurer Spass. Auf die neue Saison hin haben zahlreiche Bergbahnen erneut an der Preisschraube gedreht. Eine Blick-Umfrage bei 27 Skigebieten zeigt: 16 Betriebe erhöhen ihre Preise oder passen ihr Preismodell an. Bei den Tageskarten für Erwachsene schlägt Les Diablerets VD mit 6 Franken oder 9 Prozent am deutlichsten auf. Und wer in St. Moritz GR über die Festtage auf die Piste will, muss für eine Tageskarte bis zu 107.50 Franken hinblättern.

«Das geht doch günstiger!», denkt sich der preisbewusste Skifahrer. Und schaut über die Landesgrenzen hinaus. Fündig wird er in den französischen Seealpen: Im kleinen Skigebiet Roubion-les-Buisses im Tinée-Tal, eine gute Autostunde von Nizza entfernt, kostet die Tageskarte für Erwachsene umgerechnet gerade einmal 18 Franken. Die Destination ist damit die günstigste in ganz Europa, wie eine neue Analyse der Buchungsplattform Holidu zeigt.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

In Zermatt ist es am teuersten

Der Preis für den Tagespass gilt sowohl für die Haupt- als auch für die Nebensaison. Laut Auswertung werden im Skigebiet auf 1410 bis 1920 Höhenmetern für eine Übernachtung 14 bis 24 Franken pro Person fällig.

Die Plätze 2 und 3 belegen die französischen Orte Réallon in der Region Provence-Alpes-Côte d'Azur und Gresse-en-Vercors in der Nähe von Grenoble. Das teuerste Skigebiet liegt in der Schweiz: Zermatt VS schlägt mit durchschnittlich 277 Franken pro Person und Tag zu Buche.

So hat Holidu gerechnet Für den Ski-Preisindex 2026/27 hat die Buchungsplattform insgesamt 265 europäische Skigebiete mit mindestens 20 Pistenkilometern untersucht. Verglichen wurden die Kosten für einen Tages-Skipass für Erwachsene und eine Übernachtung in einer Ferienunterkunft pro Person. Grundlage waren die Weihnachtswoche vom 21. bis 27. Dezember 2026 (Hauptsaison) sowie die Woche vom 22. bis 28. März 2027 (Nebensaison). Aus den beiden Zeiträumen wurde ein durchschnittlicher Tagespreis errechnet. Für die Medianpreise für Ferienunterkünfte pro Person und Nacht wurde eine interne Holidu-Datenbank verwendet. Die Preise für Tageskarten hat die Plattform den offiziellen Websites der Skigebiete entnommen. Wo noch keine aktuellen Tarife vorlagen, wurden Vorjahrespreise verwendet. Anreise, Verpflegung und Ausrüstung sind nicht eingerechnet. Für den Ski-Preisindex 2026/27 hat die Buchungsplattform insgesamt 265 europäische Skigebiete mit mindestens 20 Pistenkilometern untersucht. Verglichen wurden die Kosten für einen Tages-Skipass für Erwachsene und eine Übernachtung in einer Ferienunterkunft pro Person. Grundlage waren die Weihnachtswoche vom 21. bis 27. Dezember 2026 (Hauptsaison) sowie die Woche vom 22. bis 28. März 2027 (Nebensaison). Aus den beiden Zeiträumen wurde ein durchschnittlicher Tagespreis errechnet. Für die Medianpreise für Ferienunterkünfte pro Person und Nacht wurde eine interne Holidu-Datenbank verwendet. Die Preise für Tageskarten hat die Plattform den offiziellen Websites der Skigebiete entnommen. Wo noch keine aktuellen Tarife vorlagen, wurden Vorjahrespreise verwendet. Anreise, Verpflegung und Ausrüstung sind nicht eingerechnet. Mehr

Das sind die 10 günstigsten Skigebiete

Rang Skigebiet Land Pistenkilometer Preis Tageskarte für Erwachsene (in Franken) 1. Roubion les Buisses Frankreich 30 18 2. Réallon Frankreich 30 28.30 (Hauptsaison) / 22.80 (Nebensaison) 3. Gresse en Vercors Frankreich 20 25 (Hauptsaison) / 21.80 (Nebensaison) 4. Le Mourtis Frankreich 25 26.70 5. Sierra de Béjar Spanien 26,8 26.70 (Hauptsaison) / 18.40 (Nebensaison) 6. Lans en Vercors Frankreich 24 24.50 (Hauptsaison) / 20.50 (Nebensaison) 7. Le Collet d'Allevard Frankreich 35 28 (Hauptsaison) / 22.80 (Nebensaison) 8. Chabanon Frankreich 40 28.90 9. Aillons-Margériaz Frankreich 24 27.30 10. Saint-Léger-les-Mélèzes Frankreich 24 27.80

In Roubion-les-Buisses bezahlt man Preise, mit denen Schweizer Wintersportdestinationen mit mehreren Anlagen schlicht nicht mithalten können. Aber was bekommt man fürs Geld? Immerhin 30 Pistenkilometer – in einem Örtchen, in dem gerade einmal 117 Menschen dauerhaft leben. Im Winter kann die Einwohnerzahl dank der zahlreichen Zweitwohnungen allerdings auf über 500 Personen anschwellen. Neben roten Abfahrten gibt es mehrere grüne und blaue Pisten für Anfänger sowie zwei schwarze Pisten für Profis. Sechs Liftanlagen, darunter ein Sessellift, bringen Schneesportler auf den Berg.

Ein riesiges Skigebiet ist Roubion les Buisses damit nicht, keine Frage. Aber für Familien und Wintersportler, die es lieber gemütlich angehen und nicht Hunderte Franken für ihre Skiferien ausgeben möchten, ist das Angebot durchaus attraktiv.

Einen Haken gibt es allerdings: Als besonders schneesicher gilt das vergleichsweise tief gelegene Gebiet nicht. Zwar helfen Beschneiungsanlagen auf den wichtigsten Pisten nach, doch gerade zu Beginn und gegen Ende der Saison ist der Betrieb auf genügend Naturschnee angewiesen. Und: Gerade ums Eck liegt das französische Dörfchen auch nicht. Zwar ist Nizza ab dem Flughafen Zürich mehrmals pro Woche in nur 70 Flugminuten erreichbar. Für einen kurzen Wochenendtrip dürften sich die Reisekosten mit Flugpreisen ab 500 Franken aufwärts aber kaum lohnen. Und mit dem Auto braucht man ab Genf noch 6 bis 7 Stunden.

1:37 Tiefschnee-Paradies hält Weltrekord: In diesem Skigebiet fallen bis zu 29 Meter Schnee