Knatsch im Skigebiet Schilt oberhalb von Mollis GL! Eine aufgetürmte Holzbeige blockiert die Pistenbullys. Die Skiliftbetreiber sind besorgt, der angrenzende Wirt verärgert. Nun hat sich die Gemeinde eingeschaltet.

Darum gehts Auf der Fronalp ob Mollis GL versperrt eine 13 Ster grosse Holzbeige die Durchfahrtsroute für das Pistenfahrzeug

Gastro-Betreiber Christian Drescher ist sauer

Er fordert ein behördliches Machtwort zur Räumung des Holzes

Bernadette Hogg Redaktorin Wirtschaft

Oberhalb von Mollis GL liegt ein kleines Bijou: das Mini-Skigebiet Schilt. Die rund sechs Kilometer langen Pisten werden Jahr für Jahr mit viel Herzblut und privatem Engagement präpariert. Hier setzt man noch ganz auf Naturschnee – die Betreiber kommen komplett ohne Beschneiungsanlagen aus. Vom Anfänger bis zum Freerider kommen alle auf ihre Kosten. Alle benützen dafür den historischen Schlepplift, der die Wintersportler in zehn Minuten aufs Plateau auf gut 1600 Meter über Meer bringt.

Doch dieses Jahr sorgt ein Streit für rote Köpfe. Dem Skibetrieb steht sprichwörtlich ein Stein im Weg. Oder besser gesagt: eine gewaltige Holzbeige. Der Landwirt Roland K.* schichtete einen 13 Ster grossen Stapel aus Meterprügeln zwischen seinen zwei Alphütten auf, wie die «Südostschweiz» zuerst berichtet hat.

Zündstoff vor dem Saisonstart

Dumm nur: Genau dort fährt normalerweise der Pistenbully durch. Zudem dient die Passage bei Schneemangel als wichtige Ausweichroute für Skifahrer. Ohne diesen Weg droht bei wenig Schnee ein Problem: Die schweren Pistenfahrzeuge schaffen es bei dünner Schneedecke schlicht nicht über den steileren Hang hinauf.

Bei den Verantwortlichen des Glarner Skigebiets sorgt die Blockade für miese Stimmung. Fritz Beglinger (66) betreibt seit über 30 Jahren den Skilift. Eigentlich soll die Saison am 5. Dezember starten, die Zeit drängt. Doch der Älper bleibt stur. «Wir versuchen seit drei Jahren, das zu regeln», sagt Beglinger im Gespräch mit Blick. Immer wieder staple K.* im Winter das Holz auf. Man suche den Kontakt mit ihm, um endlich eine dauerhafte Lösung für die kommenden Winter zu finden.

Alter Knatsch flammt immer wieder auf

Hintergrund ist ein alter Konflikt: K. fuhr früher selbst Pistenbullys, zerstritt sich dann aber mit den Liftbetreibern, wie Christian Drescher (63), Besitzer des nahe gelegenen Eventlokals Stockhus, gegenüber Blick erzählt.

Auch Drescher will die Aktion nicht auf sich sitzen lassen. Ihn bringt vor allem ein Punkt auf die Palme: «Er stört den Skibetrieb für die Kinder.» Der Kanton Glarus habe diesen Winter mit dem Aus für das Skigebiet Braunwald schon genug gelitten. «Einen weiteren Ausfall gilt es mit allen Mitteln abzuwenden», sagt Drescher zu Blick. Er fordert deshalb, dass die Behörden durchgreifen und K. anweisen, das Hindernis zu beseitigen.

Gemeinde erzwingt die Einigung

Bauer K. hat das Land mit den zwei Alphütten laut Drescher nur gepachtet. Der Landwirt selber will sich gegenüber Blick nicht äussern. «Keine Auskunft», heisst es am Telefon. Eigentümerin des Bodens ist die Gemeinde Glarus Nord. Sie hat die Rolle als Schlichterin übernommen, wie Mediensprecherin Melissa Stüssi gegenüber Blick bestätigt. Offenbar mit Erfolg: «Die Holzbeige wird voraussichtlich am Samstag entfernt. Die Kosten trägt das Skigebiet, der Pächter ist damit einverstanden.»

Das ist eine Kröte, die der Liftbetreiber schlucken muss. «Natürlich sind wir nicht glücklich darüber», so Beglinger gegenüber Blick. «Aber wir brauchen eine Lösung für unsere Gäste.»

*Name geändert