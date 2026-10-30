Trotz Hitzesommer und ohne Schneekanonen kann man in Adelboden BE bereits Ski fahren – und zwar auf Naturschnee. Dank Snowfarming ist dies auf 1950 Meter über Meer möglich. Und zwar auf Schnee aus dem letzten Winter.

Hier kannst du am Samstag auf die Piste – auf der grünen Wiese

Hier kannst du am Samstag auf die Piste – auf der grünen Wiese

Darum gehts In Adelboden BE startet am 31. Oktober auf 1950 Meter die Skisaison

Dank Snowfarming: 20'000 von 30'000 Quadratmetern Schnee trotz Hitzesommer erhalten

Tageskarte kostet 50 Franken, Alps-Pass-Inhaber fahren kostenfrei

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Die Wetteraussichten für Adelboden BE sind bestens: Morgen Samstag gibts 6 Grad und Sonne satt. Von Wolken keine Spur. Und an Skifahren ist eigentlich nicht zu denken. Und doch: Auf 1950 Meter über Meer läuft morgen auf der Tschentenalp der Skilift, wie die «Berner Zeitung» berichtet. Und zwar mitten auf der grünen Wiese. Denn Schnee liegt nach dem Hitzesommer 2026 eigentlich noch keiner.

Wie ist das möglich? «Im Winter wird Naturschnee gesammelt und dann mit einer isolierenden Abdeckung geschützt», sagt Manuela Oester von den Tschentenbahnen zu Blick. Snowfarming nennt sich das auf Neudeutsch. «Wir verwenden keinen Kunstschnee, müssen den Schnee nicht kühlen», erklärt sie. 30'000 Kubikmeter Schnee wurden eingepackt. 20'000 Kubikmeter haben den Rekord-Sommer überstanden. Er wurde mit einem Pistenfahrzeug präpariert.

«Ohne Schneekanonen!»

Oester freut sich: «Wir können schon im Herbst fahren, ohne Schneekanonen!» Am Samstag kann man auf der Tschentenalp von 13.30 bis 16.30 Uhr auf die Piste. Sonst ist diese vor allem für den Ski-Nachwuchs reserviert. «Wir wollen den Nachwuchs bereits im Herbst in der Heimat trainieren lassen», so Oester. «Und so den Skirennsport auch für Kinder und Jugendliche zugänglich machen, die keine Möglichkeit haben, auf dem Gletscher zu trainieren.»

Die Tageskarte kostet 50 Franken. Wer einen Alps Pass hat, der hat freien Zugang. Das Restaurant auf der Tschentenalp hat regulär geöffnet. «Wer noch nicht auf die Piste will, der kann bei uns oben auch wandern oder biken», sagt Oester.

Engelberg und Verbier

Ski fahren kann man in der Schweiz derzeit nur in deutlich höheren Gefilden. So öffnet am Samstag der Gletscherlift auf dem Titlis ob Engelberg OW. Auch in der Jungfrau Ski Region und in Verbier VS gehts los. Schon am vergangenen Wochenende ist das Bündner Skigebiet Diavolezza in die Saison gestartet. Ursprünglich war der Start gar eine Woche früher geplant. Doch der milde Herbst hat den Bahnen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Bis 15. November ist das Skigebiet jeweils mittwochs, samstags und sonntags geöffnet.