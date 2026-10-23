In der Schweiz ist der Winter eingebrochen – zumindest in den höheren Lagen. Die Bergbahnbetreiber freuts, auch weil der Schnee das Abogeschäft ankurbelt. Blick liefert eine Übersicht, wo Skifahren schon bald möglich ist.

Diese Skigebiete starten jetzt in die Saison – und wann die anderen öffnen

Diese Skigebiete starten jetzt in die Saison – und wann die anderen öffnen

Darum gehts Die Gletscherpisten in den Skigebieten Saas-Fee VS und Zermatt VS sind bereits geöffnet

Am 24. Oktober fällt auch im Bündner Skigebiet Diavolezza der Startschuss

Im November öffnen weitere Winterdestinationen ihre Bergbahnen fürs Skifahren

Martin Schmidt Redaktor Wirtschaft

Die Winterstimmung ist in den Schweizer Bergen zurück. In der Nacht auf Donnerstag fiel in höheren Lagen Schnee, wenn auch noch verhalten. Aus Sicht der Wintersportfans darf es durchaus etwas mehr Schnee sein, der auch in tieferen Lagen fällt. Die Aussichten dafür sind gut: In der Nacht auf Samstag soll die Schneefallgrenze auf 1000 Meter sinken, und fürs Wochenende ist weiterer Neuschnee angekündigt. Es gibt jedoch auch einen Wermutstropfen: Im Westen und auf der Alpennordseite klettert die Schneefallgrenze am Sonntag auf über 2500 Meter. Unter dieser Höhe fällt Regen.

In ersten Skigebieten steht bereits der Start in die Wintersaison an. Blick hat bei den Bergbahnen angefragt, ob der Wintereinbruch etwas am geplanten Saisonstart ändere. Folgende Übersicht zeigt, wo das Warten für die Wintersportler teilweise schon sehr bald ein Ende nimmt.

Diese Skigebiete öffnen im Oktober

Den Start macht das Bündner Skigebiet Diavolezza, wie die dortigen Bergbahnen mitteilen. Am 24. Oktober geht es los. Ursprünglich war der Start gar eine Woche früher geplant. Doch der milde Herbst hat den Bahnen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Bis 15. November ist das Skigebiet jeweils mittwochs, samstags und sonntags geöffnet. Danach gibt es eine kurze Revisionspause, bevor die Diavolezza am 19. Dezember in den täglichen Betrieb wechselt.

In Engelberg-Titlis OW fällt der Startschuss auf dem Gletscher am 29. Oktober. Am 7. November startet dann der Wochenendbetrieb am Laubergrat, danach kommen laufend Gebiete dazu, bis die Skifahrer ab 19. Dezember das gesamte Gebiet in Anspruch nehmen können.

Ende Oktober geht es auch in der Jungfrau Ski Region los. «Nach den Schneefällen und mit den aktuell tiefen Temperaturen kann technisch beschneit werden, und im Teilgebiet Mürren-Schilthorn erfolgt der Saisonstart im Wochenendbetrieb wie geplant am 31. Oktober», teilt eine Mediensprecherin mit. Auch in Verbier VS beginnt am 31. Oktober der Wochenendbetrieb.

Diese Skigebiete öffnen im November

In Saas-Fee VS und Zermatt VS können Skifahrer derzeit die Gletscherpisten nutzen. Die offizielle Wintersaison startet in beiden Destinationen am 1. November. Im Skigebiet Glacier 3000 VD/BE können Skifahrer ab 7. November ihre Kurven über die Pisten ziehen.

In Andermatt-Sedrun-Disentis UR/GR läuft dank der kühleren Temperaturen derzeit die Beschneiung. Der durchgehende Betriebsstart am Gemsstock erfolgt am 14. November. In Disentis soll bei entsprechenden Schnee- und Witterungsverhältnissen am 28. November der Wochenendbetrieb starten.

In Davos/Klosters GR beginnt am 13. November der Wochenendbetrieb in Parsenn. Im Skigebiet Corvatsch in der Destination Engadin St. Moritz GR geht es am 21. November los.

In Adelboden-Lenk BE heisst es auf Anfrage, dass das Hauptgebiet frühestens am 28. November eröffnet und ab 5. Dezember der durchgehende Betrieb startet. «Der erste Schneefall ist aber immer etwas besonders und weckt die Vorfreude bei uns und hoffentlich auch bei unseren Gästen», so Mediensprecherin Stefanie Inniger. In den Skigebieten Flims-Laax GR und Arosa/Lenzerheide GR fällt der offizielle Startschuss ebenfalls am 28. November. In Crans-Montana VS ist am 28. November eine Teilöffnung geplant.

Diese Gebiete öffnen im Dezember

In einigen Skigebieten wie Flumserberg SG oder Elm GL ist noch offen, wann die Skifahrer erstmals in dieser Saison auf die Pisten können. Erfahrungsgemäss sei das zwischen Mitte November und Anfang Dezember der Fall, so Katja Wildhaber von den Bergbahnen Flumserberg. «Wir setzen alles daran, unseren Gästen möglichst früh ein attraktives Pistenangebot bereitzustellen.» Der erste Schnee sei auch wichtig für den aktuell laufenden Vorverkauf der Flumserberg- und Meilenweiss-Jahreskarten. «Je nach Witterungsverhältnissen starten wir im Dezember mit einem Wochenendbetrieb und ab 19. Dezember mit dem täglichen Betrieb», schreibt Stefan Elmer, Direktor der Sportbahnen Elm.

Im Dezember kommen laufend weitere Öffnungen dazu: am 5. Dezember in der Aletsch Arena VS, am 12. Dezember auf der Belalp VS sowie am 19. Dezember auf der Klewenalp NW, in Meiringen/Hasliberg BE und in Saas-Grund VS.