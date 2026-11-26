Auf den Winter warten? Nicht nötig! Auf der Tschentenalp BE kann man bereits im Herbst die Ski oder das Snowboard anschnallen. Blick-Reporterin Nikolina Pantic wagt sich auf die ungewöhnliche Piste – und merkt schnell: Der Hang ist nicht die einzige Herausforderung.

So fährt es sich auf Schnee aus dem letzten Jahr

So fährt es sich auf Schnee aus dem letzten Jahr

Darum gehts Auf der Tschentenalp BE ist die FIS-Trainingspiste im Herbst samstags ab Nachmittag geöffnet

Etwas wird der Blick-Reporterin bei der Abfahrt zum Verhängnis

Das Snowfarming kostet 50 Franken inklusive Bahnbillett

Nikolina Pantic Redaktorin News

Der November ist ein Zwischenmonat für Bergliebhaberinnen und -liebhaber. Zum Wandern ist es oft zu ungemütlich, für die Skisaison sind die Pisten vielerorts noch zu grün. Doch nicht überall. Einige Skigebiete öffnen bereits im November ihre Tore – und werden regelrecht überrannt. Deshalb muss ich den Kompromiss eingehen: weniger anstehen, dafür ein kleineres Skigebiet.

Ich gehöre zu jenen, die es kaum erwarten können, wieder aufs Brett zu steigen. Weshalb nicht mal anders in die Skisaison starten? Auf der Tschentenalp in Adelboden BE kann man bereits im Herbst jeden Samstagnachmittag auf echtem Schnee snowboarden – auf einer speziell präparierten FIS-Trainingspiste. Noch nie gemacht, also gehts ab nach Adelboden.

Erreichbarkeit

Nach einer knapp dreistündigen Fahrt erreiche ich Adelboden BE. Ich parkiere im Parkhaus Zentrum und spaziere mit meinem Brett durchs malerische Dorf zur Talstation. Ein Bernhardiner schlendert vorbei, Kinder mit viel zu grosser Skiausrüstung huschen zum Training. Mehr Schweiz geht nicht.

Die Bahn erreiche ich nach rund zehn Minuten und ergattere mir inmitten der ins Training eilenden Kinder einen Platz. Sie fährt alle 15 Minuten auf die Tschentenalp. Im Tal ist vom Winter noch wenig zu spüren, auch oben dominiert Grün. Trotzdem stehen oben bereits etliche Ski in Reih und Glied.

Ich habe mein Ziel schnell erreicht, deshalb gibt es eine 8/10.

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Hats den Wow-Effekt?

Am Morgen rasen italienische und französische Teams die Piste hinunter, um für die kommende Wintersaison zu trainieren. Ab Nachmittag gehört sie der Öffentlichkeit. Reto Däpp fragt mich, ob ich gut unterwegs bin auf dem Brett. Er leitet die Snowfarming-Skipiste. Ich bejahe – schliesslich stehe ich seit meinem fünften Lebensjahr auf dem Brett.

Rundherum herrscht Betrieb. Wandernde, Hunde und Gleitschirmflieger teilen sich die Tschentenalp. Sie erinnert mich an den Glacier 3000. Im Sommer locken Mountainbike-Trails, die kostenlose Riesenschaukel, Wandern und Trailrunning, im Winter Skifahren, Schlitteln und Winterwandern. Jetzt, in der Zwischensaison, mischt sich alles: Geniesser treffen auf Sportler.

Taugts was, Niki? Wohin lohnt sich der nächste Ausflug ins Grüne wirklich? Welche Wanderungen, Naturerlebnisse und Outdoor-Abenteuer begeistern und welche kann man sich sparen? Gerade in der Schweiz ist das Angebot riesig. Doch Prospekte, Social Media und Hochglanzbilder zeigen oft nur die Schokoladenseite. Wie sieht ein Ausflug tatsächlich aus? Ist die Wanderung ihr Geld, ihre Zeit und die Anreise wert? Ich teste Wanderungen, Naturerlebnisse und Outdoor-Abenteuer, damit ihr nicht die Katze im Sack kauft. Im Format «Taugts was, Niki?» zeige ich, was überzeugt – und was nicht. Ehrlich, direkt und mit allen wichtigen Infos für eure nächste Tour. Wohin lohnt sich der nächste Ausflug ins Grüne wirklich? Welche Wanderungen, Naturerlebnisse und Outdoor-Abenteuer begeistern und welche kann man sich sparen? Gerade in der Schweiz ist das Angebot riesig. Doch Prospekte, Social Media und Hochglanzbilder zeigen oft nur die Schokoladenseite. Wie sieht ein Ausflug tatsächlich aus? Ist die Wanderung ihr Geld, ihre Zeit und die Anreise wert? Ich teste Wanderungen, Naturerlebnisse und Outdoor-Abenteuer, damit ihr nicht die Katze im Sack kauft. Im Format «Taugts was, Niki?» zeige ich, was überzeugt – und was nicht. Ehrlich, direkt und mit allen wichtigen Infos für eure nächste Tour. Jetzt Blick Outdoor entdecken Mehr

Die Piste ist steil, mein Respekt entsprechend gross. Kneifen gilt nicht. Manchmal nehme ich zu viel Tempo mit und muss abbremsen. Einfach runterflitzen ist nicht: Ich muss genau überlegen, wo ich durchfahre, um sicher beim Bügellift anzukommen.

Eis und Buckelpisten sind nicht mein Ding. Doch hier hält sich beides in Grenzen. Auch der Schnee ist perfekt: nicht zu nass, nicht zu pudrig. Und die Abfahrt macht wirklich Spass!

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Die eigentliche Herausforderung wartet allerdings am Bügellift. Normalerweise kein Problem für mich. Doch der schmale Förderteppich bringt mich mit dem Snowboard an meine Grenzen. Ohne Hilfe wäre ich aufgeschmissen: Eine Skilehrerin stützt mich und auch Reto Däpp hilft mir ab und an beim Aufstieg.

Die Gesten spiegeln die Stimmung wider: Alle kennen sich oben auf der Alp, alle sind freundlich und helfen. Stets mit einem Augenzwinkern und Lächeln.

Ich mag die Piste, aber der Bügellift raubt mir ein wenig den Spass – deshalb gibt es eine 7/10.

Preis-Leistung

Die Tschentenalp bietet das, was ich manchmal vermisse. Ein kleines und feines Skigebiet. Oder zumindest das Erlebnis davon. Wer das Snowfarming testen möchte, zahlt insgesamt 50 Franken. Das Bahnbillett ist hier inbegriffen.

Ich fahre ohne Stau beim Bügellift rauf und runter – ja, mit Hilfe, ich weiss. Auch wenn bei mir als Snowboarderin die Atmosphäre auf der Tschentenalp und die Vielfalt fast mehr punkten. Spass hat es trotzdem gemacht.

Das Preis-Leistungs-Verhältnis bekommt eine 8/10.

Verpflegung

Ein Besuch im Bergrestaurant ist fast Pflicht. Hier trifft Alpenchic auf innovative, gehobene Küche. Fast wie beim Äscher-Bergrestaurant, nur mit einer gelasseneren Atmosphäre und ohne Platzmangel.

Ich nehme die Kräuter-Ravioli. Eine leichte Suppe umhüllt sie. Genau das Richtige, während ich die Spätherbstsonne geniesse. Und als grosse Vermicelles-Kennerin nehme ich beim Dessert die Probe aufs Exempel.

Einerseits ist es die grösste Portion Vermicelles, die ich je gegessen habe, andererseits gehört sie auch zu jenen, die mir besonders in Erinnerung bleiben werden. Sie ist weder zu süss noch zu trocken.

Das Essen kriegt eine glatte 9/10.

Taugts was?

Taugt dieser Versuch für einen aussergewöhnlichen Saisonstart? Als Snowboarderin weniger. Wer aber auf den Ski unterwegs ist und nicht länger auf die Saison warten mag, sollte sich die speziell präparierte Piste anschauen. So schnell kommt man wohl nicht mehr dazu, eine FIS-Trainingspiste auszuprobieren.

Während man fürs Skifahren normalerweise tief in die Tasche greifen muss, stimmt auf der Tschentenalp das Preis-Leistungs-Verhältnis: Für 50 Franken kann man ungestört an seiner Technik feilen – oder wie ich an seine Grenzen kommen.

Mein kulinarischer Ausflug schlägt mit 42 Franken zu Buche. Dafür teile ich die Vermicelles und geniesse dazu einen Kaffee und ein Apfelschorle.

Die Tschentenalp wird mich wiedersehen. Schliesslich habe ich noch längst nicht alles ausprobiert. Bis im Winter also – denn die Tschentenalp taugt definitiv etwas.