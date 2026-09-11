Wohin sollen wir reisen in Zeiten des Overtourismus? Klassiker wie Luzern, Paris oder Mallorca sind überlaufen. Zum Glück gibts den Index mit den besten Reise-Geheimtipps. Vier Schweizer Orte haben es in die Top 50 geschafft.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Hometogo kürt Europas Reise-Geheimtipps

Vier Schweizer Orte befinden sich unter den Top 50

Der erste Platz liegt am Schwarzen Meer

Nikolina Pantic Redaktorin News

Herr und Frau Schweizer zieht es ins Ausland: Im Schnitt unternehmen sie jedes Jahr zwei Reisen über die Landesgrenze. Doch wohin, wenn Paris, Barcelona und Mallorca längst kein Geheimtipp mehr sind?

Eine noch nicht überlaufene Feriendestination zu finden, scheint eine wahre Herkulesaufgabe zu sein. Ein neuer Geheimtipp-Index des Ferienhaus- und Ferienwohnungsanbieters Hometogo zeigt, wo Europas versteckte Reiseperlen liegen. Und darunter sind gleich vier Schweizer Orte vertreten.

So funktioniert der Geheimtipp-Index

Der Geheimtipp-Index basiert auf internen Suchanfragen aus ganz Europa. Berücksichtigt wurden nur Orte, die nicht zu den 5000 meistgesuchten Reisezielen des Anbieters gehören.

So entstand eine Auswahl von 50 Orten. Anschliessend wurden sie anhand von zehn Faktoren bewertet.

Das Bewertungssystem des Reise-Rankings im Überblick Die maximale Punktzahl, die beim Ranking erreicht werden kann, sind 70 Punkte. Die 50 Orte wurden nach zehn Faktoren untersucht: Nachfrage der Reisenden

durchschnittlich zurückgelegte Anreiseentfernung

Unterkunftskosten

Suchtrends der Reisenden

Sommertemperaturen

Wanderrouten

die umliegende Landschaft

Wie malerisch ist er?

Gastronomieangebote

Anteil an Gastronomieangeboten mit einer Bewertung von über vier Sternen Pro Abschnitt gibt es fünf bis zehn Punkte. Die maximale Punktzahl, die beim Ranking erreicht werden kann, sind 70 Punkte. Die 50 Orte wurden nach zehn Faktoren untersucht: Nachfrage der Reisenden

durchschnittlich zurückgelegte Anreiseentfernung

Unterkunftskosten

Suchtrends der Reisenden

Sommertemperaturen

Wanderrouten

die umliegende Landschaft

Wie malerisch ist er?

Gastronomieangebote

Anteil an Gastronomieangeboten mit einer Bewertung von über vier Sternen Pro Abschnitt gibt es fünf bis zehn Punkte. Mehr

Diese Orte zählen zu den geheimen Perlen

Eines vorweg: Die Schweiz schafft es nicht in die Top 3. Dafür gilt die bulgarische Kleinstadt Sozopol mit 57,74 Punkten laut Hometogo als echter Geheimtipp. Der Ort am Schwarzen Meer punktet mit charmanten Holzhäusern und vielen Sonnenstunden.

Auf Platz zwei liegt Beddgelert in Wales mit 57,20 Punkten. Die Natursteingassen verleihen diesem Ort den märchenhaften Charme. Platz drei belegt Vogüé in Frankreich mit 57 Punkten. Die kopfsteingepflasterten Gassen machen diesen Ort zum perfekten Ausgangspunkt für entschleunigte Entdeckungstouren.

Das sind die Schweizer Favoriten

Unter den 50 Ländern sind auch vier Schweizer Perlen zu finden. Während zwei für die Schweizer Bevölkerung keine Neuheiten sind, überzeugen zwei eher überraschende Regionen.

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Platz 14: Goms VS

Die Gemeinde Goms ist besonders als Hochburg für Langlauf und Biathlon bekannt. Doch auch abseits der Wintersaison lohnt es sich, die malerische Gemeinde zu besuchen.

Goms liegt an der Strecke des berühmten Glacier Express und verfügt über rund 70 Barockkirchen. Doch auch die für das Wallis typischen sonnengebräunten Häuschen verleihen der Gemeinde ihren Charme. Goms bietet sich als idealer Ausgangspunkt für ausgedehnte Wanderungen an, weshalb die Gemeinde auch in der Kategorie «Unberührte Natur & Ruhe» am stärksten punktet.

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Platz 21: Maggia TI

Das Maggiatal gilt in der Schweiz zwar nicht mehr als Geheimtipp, wunderschön ist es dennoch. Kein Wunder, sahnt es am meisten Punkte in der Kategorie «Sommerwärme & Flussidylle» ab. Es lockt besonders im Sommer viele Badefreudige an. Aber auch im Herbst rufen dichte Wälder, tosende Wasserfälle und die Tessiner Steinhäuschen zum Verweilen auf.

Platz 23: Lungern OW

Die Gemeinde Lungern sticht besonders in der Kategorie «Panorama & Wanderwege» hervor. Besonders der smaragdgrüne Lungernsee bietet sich als idealer Ursprungsort für Wanderungen an.

Doch auch aussergewöhnliche Wanderwege wie der Schmetterlingspfad, der ausserordentlich reich an Sommerfaltern ist, locken Wanderfans an.

Platz 24: Grimentz VS

Grimentz im Val d’Anniviers ist stark von Kultur und Tradition geprägt. Deshalb schneidet das Dorf im Ranking besonders gut in der Kategorie «Tradition & Bergkulisse» ab.

Wenn die Skipisten in den wärmeren Monaten geschlossen sind, wird Grimentz zum Paradies für Wanderfans. Besonders der kristallklare Lac de Moiry ist einen Besuch wert.