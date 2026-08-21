Wandersaison löst Glut-Hitze ab

Die heftigen Hitzetage sind vorbei und darüber freut sich nicht nur die Natur selbst, sondern auch jene, die sich gerne in ihr aufhalten – Wanderbegeisterte zum Beispiel. Da das Wetter teilweise noch relativ unbeständig ist und sich auch die Meteorologinnen und Meteorologen noch nicht ganz einig sind, welchem Modell man vertrauen soll, sollte man den Ausflug aber gut planen, statt einfach draufloszumarschieren.

Nachdem es am Freitag ordentlich abkühlt, steigen die Temperaturen am Samstag wieder etwas an, und zwar je nach Region auf zwischen 22 und 24 Grad. Heftige Gewitter sind wohl nicht zu erwarten. Es kann aber zu vereinzelten Schauern kommen.

Wer am Samstag wandern gehen will, könnte zum Beispiel ins Napfgebiet zwischen Luzern und Bern. Hier geht’s nicht ultrahoch hinaus, dafür ist das Panorama allemal sehenswert und die Gegend bietet auch Touren, die für Ungeübte zu bewältigen sind.

Wer gleich das ganze Wochenende nutzen möchte, könnte am Samstag im Napfgebiet beziehungsweise im Emmental übernachten und am Sonntag nochmals eine Wanderung anhängen.

Wer auch den Sonntag für eine Wanderung zur Verfügung hat, sollte klar auf diesen setzen. Das Wetter bleibt beständiger und es wird noch einmal rund ein Grad wärmer. Im Toggenburg gibt es zahlreiche Optionen für einen Wandersonntag.

Es muss ja nicht gleich die Churfirsten-Gratwanderung sein. Der Weg von Wildhaus nach Gamplüt tut es auch. Über Weiden und vorbei an lichten Wäldern geht es bis zur Hochebene Gamplüt am Fuss des Wildhauser Schafbergs. Wer sich noch zum Aussichtspunkt Alp Fros hinaufkämpft, wird mit einem Blick ins Rheintal belohnt.

Wer nicht ins Tal zurücklaufen will, kann die Wanderung abkürzen und für den Rückweg die erste solarbetriebene Gondelbahn der Welt ausprobieren.

Einen Wanderausflug sollte man auch seiner körperlichen Konstitution anpassen. Wer gerade erst das Wandern für sich entdeckt, ist wohl mit einem Wandertag in Lenk oder Adelboden gut bedient.

Von Lenk aus bringt dich ein Bus mit Extrastopp zum Iffigfall. Von hier aus marschierst du los und solltest nach rund drei Stunden bei den Simmenfällen ankommen. Zu bestaunen gibt es auf diesem Trip unter anderem den Iffigfall, laut Schweiz Tourismus einen der schönsten Wasserfälle im Berner Oberland, mit über 100 Metern Fallhöhe.

Absolute Wandermuffel, die bis Ende Jahr noch ein paar gute Vorsätze abarbeiten wollen, fahren ins Emmental und nehmen dort die Wanderung Luthern – Hochänzi – Luthern Bad unter die Füsse. Hier gibt es sogar eine kindergerechte Variante über etwas mehr als fünf Kilometer, bei der man die Welt der Mutterkühe kennenlernt.