Eva Steinwald aus dem US-Bundesstaat Idaho will sieben Gipfel auf sieben Kontinenten besteigen – bis zu ihrem 70. Geburtstag. Dazu fehlen der 64-Jährigen aktuell noch zwei Berge, die sie 2027 erklimmen möchte. Blick spricht mit der Bergsteigerin über ihre Reise.

Darum gehts Nach dem Abbruch am Denali 2023 bestieg Eva Steinwald 2024 den Aconcagua und später den Denali

Sie trainiert sechsmal pro Woche mit Joggen, Bergläufen und Gepäck im Gelände

Mit 63 erreichte sie den Gipfel des Everest und hielt kurz den Rekord als älteste US-Amerikanerin

Wiebke Köhne Redaktorin Newsdesk

Eigentlich startete ihr Projekt bereits im Juni 2023 bei einem ersten Versuch, den Denali (6190 m.ü.M.) zu besteigen. Doch der höchste Berg Nordamerikas lehrte sie stattdessen eine der wichtigsten Lektionen im Bergsteigen: «Ein Berg lässt sich nicht bezwingen, er muss dich einladen», sagt Eva Steinwald (64), die in Deutschland aufgewachsen ist. Aufgrund schlechter Wetterbedingungen musste sie kurz vor dem Ziel umkehren.

«Ich war in dem Moment am Boden zerstört und unfassbar wütend», erinnert sie sich. Doch als sie wieder zu Hause war, buchte sie direkt die nächste Gipfeltour für Juni 2024. Weil sie nicht bis dahin warten wollte, nahm sie sich bereits im Januar 2024 den Aconcagua (6961 m.ü.M.) in den südamerikanischen Anden vor – dieser sollte ihre erste Gipfelbesteigung der Seven Summits werden.

«Ich musste es einfach schaffen»

«Mein Motto ‹can't, must, did› entstand auf dem Aconcagua», erzählt Steinwald. Um vier Uhr morgens und etwa auf 4000 Metern wurde die Luft für sie erstmals spürbar dünn. In einem Moment der Unachtsamkeit stürzte sie – beinahe wäre sie auf den Rat ihres Tourguides hin umgekehrt. «Ich flehte ihn an, mir noch eine letzte Chance zu geben, und diese gab er mir. Ich musste es einfach schaffen und konzentrierte mich von da an nur noch auf meine Füsse.» Nachdem sie es geschafft hatte, wurde ihr klar, wie viel Einfluss ein starker Wille und Fokus haben können. Noch im selben Jahr gelang die Tour auf den Gipfel des Denali.

Zuletzt war Steinwald in diesem Sommer auf dem Mont Blanc (4807 m.ü.M.) in den Alpen – aufgrund des Ukrainekriegs verzichtete sie auf eine Tour auf den kaukasischen Elbrus (5642 m.ü.M.). Davor erklomm sie den Kilimandscharo (5895 m.ü.M.) im Januar 2026. Für nächstes Jahr sind die Carstensz-Pyramide (4884 m.ü.M.) und das Mount Vinson-Massiv (4892 m.ü.M.) in der Antarktis geplant.

Sie trainiert sechsmal pro Woche

«Normalerweise habe ich zwei Berge für ein Jahr geplant und richte mein Training darauf aus, die Kondition auch zwischenzeitlich halten zu können», erklärt Steinwald. Die grosse Ausnahme dabei war die Tour auf den Mount Everest (8848 m.ü.M.) in der Saison 2025. In ihrem Training verlässt sie sich voll und ganz auf ihren Coach. «Ich trainiere sechsmal in der Woche und baue jeweils einen Ruhetag ein.» Das Training ist hart: langes Joggen und Bergauf-Rennen.

«Kardio ist enorm wichtig, damit der Körper auch in der Höhe und bei Anstrengung dazu fähig ist, Sauerstoff zu transportieren.» Dazu kommen Übungen, die bei der Balance helfen, und Wanderungen mit schwerem Gepäck. «Die extremen Bedingungen der Berge lassen sich im Training nicht konstruieren, aber gezielte Übungen helfen mir dabei, später mit Steigeisen und Eispickel sicher über Gletscher und Eis zu kommen.»

Der kurzzeitige Rekord auf dem Mount Everest

Doch auch die mentale Vorbereitung ist laut der Extremsportlerin nicht zu vernachlässigen. «Du kannst die fitteste Person in der Gruppe sein. Wenn du vor einem Berg wie dem Everest stehst, wird dir dein Gehirn sagen, dass es unmöglich ist, dort raufzukommen», erzählt sie. Dann hilft laut Steinwald nur eines: «Du musst deine Gedanken abstellen und einen Schritt nach dem anderen gehen.» Für sie selbst war die Tour nach Nepal bisher ihre schönste Erfahrung. «Es war so surreal, am eigenen Körper zu erfahren, wie dieser wochenlang eisige Kälte und höchste Anstrengung aushalten kann.» Steinwald war zu dem Zeitpunkt 63 – kurzzeitig hielt sie den Rekord als älteste US-amerikanische Frau, der der Aufstieg gelang.

Wenn sie ihre beiden letzten Berge erklommen hat, plant sie unter anderem ins Himalaya-Gebirge zurückzukehren. Auch dem Matterhorn in der Schweiz möchte sie noch einen Besuch abstatten. «Ich denke gar nicht daran, mit dem Bergsteigen aufzuhören», erzählt sie. Nachdem sie im Jahr 2018 ihren Ehemann überraschend verlor, gaben ihr die Berge einen Teil von ihr selbst zurück. Gleichzeitig fühlt sie sich ihrem verstorbenen Mann inmitten der steilen Hänge und der eisigen Winde sehr verbunden. «Es gibt mir das unglaubliche Gefühl, weitergemacht zu haben, ohne ihn zurückzulassen.»