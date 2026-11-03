Ein 20-jähriger US-Alpinist ist am 27. Oktober beim Aufstieg aufs Matterhorn tödlich verunglückt. Laut der Walliser Polizei kam es oberhalb des Hörnligrats zu Steinschlägen.

«Ich bin froh, dass ich bei ihm war, damit er nicht allein war»

«Ich bin froh, dass ich bei ihm war, damit er nicht allein war»

Darum gehts Ein 20-jähriger US-Alpinist starb am Dienstag beim Aufstieg aufs Matterhorn oberhalb des Hörnligrats

Der Alpinist war mit einem Begleiter über dem Hörnligrat unterwegs, als Steinschläge niedergingen

Rettungskräfte konnten den Bergsteiger nur tot bergen, die Identität ist nicht offiziell bestätigt

Janine Enderli Redaktorin News

Am Dienstag vor einer Woche kam am Matterhorn ein junger Mann bei einem Bergunfall ums Leben. Wie die Walliser Polizei in einer Mitteilung schrieb, war der Alpinist mit einem Begleiter über dem Hörnligrat beim Aufstieg, als es zu Steinschlägen kam. Der Mann verunglückte tödlich.

Beim Opfer handelt es sich laut Angaben aus dem Familienumfeld um Kieran L.* (†20) aus den USA. Eine offizielle Bestätigung der Behörden zu seiner Identität steht bislang noch aus.

«Am 27. Oktober 2026 kam unser geliebter Kieran, gerade einmal 20 Jahre alt, bei einem Steinschlagunfall während einer Klettertour auf das Matterhorn in der Schweiz auf tragische Weise ums Leben», schreibt seine Schwester in einem Gofundme-Spendenaufruf.

«Er schaffte es nicht mehr»

L. sei ein begeisterter Kletterer gewesen und war gemeinsam mit einem Freund in der Schweiz unterwegs. Noch kurz vor seinem Tod postete er ein Video, in dem das Matterhorn zu sehen war.

Auch L.s Kletterpartner Eli H.* hat sich mit emotionalen Worten zu Wort gemeldet. Auf Instagram schreibt er: «Kieran war mein bester Freund, mein Kletterpartner und mein Bruder. Am 27. Oktober bestiegen wir das Matterhorn, als er schwer stürzte und es nicht mehr schaffte. Es tröstet mich, dass er bei dem gestorben ist, was er liebte, und ich bin froh, dass ich bei ihm war, damit er nicht allein war.»

Nach Angaben der Polizei konnten Rettungskräfte den Bergsteiger nur noch tot bergen.

«Es ist schwer, Worte zu finden»

«Kieran war so viel mehr als nur die Umstände seines Todes. Er war ein Sohn, ein Bruder, ein Onkel, ein Freund, ein Skateboarder, ein Golfer und ein leidenschaftlicher junger Bergsteiger. Er war ein junger Mann mit einer grossen Liebe zum Abenteuer und zur Natur, dessen Leben ihn an einige aussergewöhnliche Orte geführt hat», so die Familie weiter. «Mit gerade einmal 20 Jahren hatte er noch sein ganzes Leben vor sich, und es ist schwer in Worte zu fassen, wie untröstlich es ist, ihn so unerwartet verloren zu haben.»

Wie die Schwester gegenüber der Nachrichtenplattform Reporting Texas berichtete, habe das US-Konsulat in der Schweiz sie über den Tod ihres Bruders informiert.

*Namen bekannt