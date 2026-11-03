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Bergsteiger lassen Freund in 2600 Metern Höhe allein zurück

Trotz schlechter Witterung wollten drei junge Männer ihre Bergtour auf den Hochkönig in Österreich durchziehen. Einer blieb am Berg zurück. Alleine. Seine Begleiter setzten den Aufstieg fort.
Publiziert: 09:18 Uhr
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In den österreichischen Alpen musste ein Bergsteiger gerettet werden.
Foto: Bergwacht Mühlbach

Darum gehts

  • Drei Männer brachen trotz schlechtem Wetter zu einer Bergtour auf
  • Einer setzte einen Notruf ab – die anderen zogen weiter
  • Aufgrund des schlechten Wetters musste die Bergwacht zu Fuss ausrücken
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Angela RosserJournalistin News

Am Samstag brachen drei Freunde aus Deutschland zu einer Bergtour in den österreichischen Alpen auf. Das Wetter sei schon schlecht gewesen, als die drei zu ihrer Tour auf den Hochkönig aufbrachen, heisst es.

Wie «t-online» schreibt, wurden sie sogar noch von einer Wanderin gewarnt. Das hätten sie jedoch ignoriert, was ihnen später zum Verhängnis werden sollte. Als es ab einer Höhe von 2600 Metern erstmal nicht mehr weiterging, rief einer von ihnen, ein 20-jähriger Mann, den Notruf. Inzwischen entschieden die zwei Begleiter des 20-Jährigen, ihren Aufstieg fortzusetzen. Den Dritten im Bunde liessen sie zurück.

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Fordernder Einsatz

Aufgrund des schlechten Wetters sei aber auch ein Helikoptereinsatz nicht möglich gewesen, weshalb sich ein elfköpfiges Rettungsteam zu Fuss auf den Weg machte. «Bereits der Aufstieg war aufgrund der Witterungsbedingungen auch für unsere Einsatzkräfte fordernd», heisst es in einer offiziellen Mitteilung.

Weiter heisst es auch, dass das Team ständig mit dem 20-Jährigen per Telefon in Kontakt stand. Sie wiesen ihn an, sich zu bewegen, damit er nicht komplett auskühle. Die Retter erreichten den Zurückgelassenen erst kurz nach Mitternacht. «Eine weitere Nacht dort oben bei Schneefall und unter diesen Bedingungen hätte er vermutlich nicht überlebt», betonte der Bezirksleiter der Bergwacht. Er mahnte: «Bergsteigen bedeutet auch, rechtzeitig umzukehren. Die Berge laufen nicht davon.»

In Hütte untergekommen

Auf einer Höhe von etwa 2900 Metern fanden die anderen zwei in einer Schutzhütte Unterschlupf. Der Hochkönig ist 2941 Meter hoch und gehört zu den Berchtesgadener Alpen.

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