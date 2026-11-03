Auf dem Mount Everest sind bei der Landung zwei Helikopter ineinander gekracht. Dabei wurde eine Person getötet und zwei weitere verletzt.

Darum gehts Zwei Helikopter kollidieren am Mount Everest

Ein indischer Tourist stirbt bei dem Unfall

Neues Gesetz will Touri-Flüge am Berg verbieten

Angela Rosser Journalistin News

Am Dienstag kam es am Mount Everest zu einem tödlichen Zusammenstoss zweier Helikopter. Dabei kam ein indischer Tourist ums Leben. Ein Neuseeländer und einer der Piloten wurden verletzt, wie die Zivilluftfahrtbehörde Nepals mitteilte.

Der Unfall ereignete sich am Dienstagmorgen gegen 8.12 Uhr auf einem Helikopterlandeplatz in Pheriche, einem bei Bergsteigern und Trekkerinnen beliebten Zwischenstopp in 4371 Metern Höhe, wie die «Kathmandu Post» schreibt.

Rotorblätter treffen Kabinenfenster

Ein AS350-Helikopter der Air Dynasty Heli Service war auf einem Frachtflug von Lukla zum Landeplatz unterwegs. Gleichzeitig näherte sich ein weiterer AS350-Helikopter der Fishtail Air, der zwei ausländische Passagiere transportierte.

Ein Video, das auf Social Media kursiert, zeigt, wie der Air-Dynasty-Helikopter trotz Warnungen des Bodenpersonals schnell absinkt. Als er den Landeplatz erreichte, kollidierte er mit dem Fishtail-Air-Helikopter, der aus der entgegengesetzten Richtung landete. Die Rotorblätter des Fishtail-Helikopters trafen die Kabinenfenster des Air-Dynasty-Helikopters, als beide noch zwei bis drei Meter über dem Boden schwebten.

Verbot von Touri-Flügen

Die Ursache des Unfalls ist noch unklar. Vorläufige Berichte deuten jedoch auf eine Kommunikationspanne hin, heisst es. In der Everest-Region schwelt seit Jahren ein Konflikt zwischen Helikopterbetreibern und lokalen Gemeinschaften, die sich über die zunehmende Umweltbelastung und Lärmbelästigung durch die Flugbewegungen beklagen.

Die «Kathmandu Post» berichtete, dass ab dem 1. Januar 2027 neue Vorschriften in Kraft treten, die touristische Flüge über den Sagarmatha-Nationalpark verbieten. Die Tourismusbranche warnt, dass solche Einschränkungen Nepals Luxustourismus schaden können.