Mit 82 steht Reinhold Messner immer noch mitten im Leben, doch vieles geht nur noch mithilfe seiner Frau Diane. Jetzt spricht der Bergsteiger über Herausforderungen im Alter und wieso er ohne seine Ehefrau aufgeschmissen wäre.

Darum gehts Reinhold Messner ist mit 82 aktiv und nennt das langsame Verschwinden im Alter schwierig

Ehefrau Diane organisiert Reisen und hilft Messner im digitalen Alltag, damit er kreativ bleibt

Messner sagt, nur Diane kümmere sich um ihn, der Kontakt zu seinen vier Kindern ist abgebrochen

Sabrina Rhyner Redaktorin People

Während andere in diesem Lebensabschnitt längst im Ruhestand sind, steht Reinhold Messner (82) noch mitten im Berufsleben. Er schreibt Bücher und hält Vorträge. Und er war erst kürzlich zusammen mit seiner Ehefrau Diane (46) zu Gast in der Talkshow «3nach9». Dort spricht die Bergsteiger-Legende vor allem über die Herausforderungen des Alterns.

Auf die Frage der Moderatorin, ob er sich denn nicht manchmal nach Ruhe sehne, erwidert Messner, dass es ein grosses Glück sei, dies alles noch machen zu können. Denn «im Alter langsam zu verschwinden, ist ein schwieriger Prozess.»

Ohne sie wäre er verloren

Dank seiner Ehefrau könne er immer noch kreativ sein, erklärt Messner. «Allein könnte ich das nicht, allein wäre ich heute völlig verloren», vor allem mit Blick auf die digitale Welt. Organisatorische Aufgaben wie die Planung und Buchung von Reisen per Flugzeug oder Zug übernimmt seine Ehefrau für ihn. Damit würde sie ihm «ein neues Leben» eröffnen.

Auf die Nachfrage, ob die 46-Jährige, mit der Messner seit 2021 verheiratet ist, damit «die treibende Kraft hinter allem» sei, folgt von ihr ein klares Nein. Sie gebe ihm lediglich die Möglichkeit, jenes Leben fortzuführen, das er früher selbstständig gemeistert habe. «Ich bin eigentlich nur seine Unterstützerin. Ich gebe ihm die Möglichkeit, auch im hohen Alter noch kreativ zu sein», betont die Unternehmerin.

Neue Grenzen durch eine veränderte Welt

Hier sei man auch beim Thema der Altersdiskriminierung. Wenn die beiden beispielsweise in einem Restaurant essen gehen und dort «einfach nur ein QR-Code» auf dem Tisch liege, sei der 82-Jährige bereits aufgeschmissen. Solche Situationen seien für ihn eine spürbare Hürde.

Die Moderatorin möchte vom Alpinisten zudem wissen, ob das Altern und der rasante Wandel der Welt ihm erstmals Grenzen aufzeigen würden, an denen zuvor «alle Berge dieser Welt» gescheitert sind. Das treffe zum Teil zu, räumt Messner ein, doch er akzeptiere es. Aber er betont auch, dass seine Ehefrau zwar Organisatorisches übernehme, sie aber nicht treibender Motor seines aktiven Lebensstils sei.

Es gibt nur sie beide

Diane Messner betont zudem, dass es im Grunde «nur uns zwei» gebe, und dass es deshalb «natürlich Situationen gibt, wo es einem zu viel wird». Erst kürzlich sprach Reinhold Messner im Podcast «Hotel Matze» mit Host Matze Hielscher offen über das Thema. Dass er seinen letzten Lebensabschnitt ohne seine Kinder verbringt, hat der Bergsteiger scheinbar akzeptiert: «Es ist mir mit 82 nur eine Person geblieben, die sich um mich kümmert, meine Frau Diane», sagt er.

Auf Hielschers Frage, wie er damit umgehe, dass seine Kinder nicht mehr Teil seines Lebens seien, antwortete er schlicht, dass er damit lebe. Die Entfremdung und der vollständige Kontaktabbruch zwischen Messner und seinen vier Kindern bestehen seit 2024. Auslöser war ein tiefgreifender, öffentlich ausgetragener Streit um das vorzeitige Erbe und das Lebenswerk des Extrembergsteigers.