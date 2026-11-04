DE
FR
Abonnieren

Gipfelbucheintrag aufgetaucht
«Erfahrene Bergsteigerin» Carolin Schmidt wird in Tirol weiter vermisst

Welche Gipfel Carolin Schmidt noch besteigen wollte, weiss die Polizei nicht: Seit einem Gipfelbucheintrag vom 1. September und Sichtungen Mitte September fehlt von der jungen Frau jede Spur. Nun soll eine neue Suchaktion ihr Verschwinden aufklären.
Publiziert: 04.11.2026 um 19:43 Uhr
Kommentieren
1/5
Carolin Schmidt (25) gilt seit Wochen als vermisst.
Foto: PP Oberbayern Süd

Darum gehts

  • Carolin Schmidt aus Hessen (De) wird seit Anfang September im Grenzgebiet Tirol-Bayern vermisst
  • Ein Gipfelbucheintrag vom 1. September ist belegt, ihr Handy ist seit Langem nicht am Netz
  • Die Alpinpolizei sucht erneut in Tirol, nachdem alle früheren Suchaktionen erfolglos blieben
RMS_Portrait_AUTOR_250.JPG
Marian NadlerRedaktor News

Seit Anfang September weiss niemand, wo sich Carolin Schmidt (25) aus dem deutschen Bundesland Hessen aufhält. Sie war allem Anschein nach während einer Ferienreise zum Wandern ins Grenzgebiet zwischen dem österreichischen Tirol und dem deutschen Bundesland Bayern gekommen.

Mehr Vermisstenfälle
1350098-thumb-full-720-video_daniel_lo_svedese_che_vive.jpg
Eltern erkennen Sohn in Medien
Mann (25) lebt ohne Gedächtnis am Flughafen Neapel
Am Abend des 5. Februar verliess der Franzose Thomas R. eine Bar in Haute-Nendaz VS. Und gilt seither als vermisst.
Nicht nur Thomas R. (31)
Diese Schweizer Vermisstenfälle sind noch immer ungelöst

Engelbert Thum von der zuständigen Polizeiinspektion Seefeld meldet jetzt gegenüber der «Tiroler Tageszeitung»: «Es gab Übernachtungen in Garmisch und Mittenwald, und man nimmt an, dass sie dort Gipfel abgehen wollte, die ihr noch fehlten.» Welche Berge wollte sie sich konkret vornehmen? Das ist völlig unklar – und macht die Suche nach der jungen Frau dementsprechend schwer.

«Handy ist schon lange nicht mehr am Netz»

«Was wir haben, ist ein Gipfelbucheintrag, und zwar vom 1. September auf der Unteren Wettersteinspitze», erklärt Thum. Ein entsprechendes Gipfelfoto soll am 6. September online gestellt worden sein. Seitdem verliert sich Schmidts Spur. «Das Handy ist schon lange nicht mehr im Netz. Der letzte Hinweis, den wir haben, ist eine Sichtung am 13. und 15. September in einem Geschäft in Seefeld, und das klingt relativ glaubwürdig», sagt Thum.

Alle Suchaktionen blieben seither erfolglos. Am Mittwoch und am Wochenende machen sich Kräfte der Tiroler Alpinpolizei erneut auf, um die Vermisste vielleicht doch noch zu finden.

Fest steht: Carolin kannte die Region. Vor einigen Jahren absolvierte sie ein Freiwilliges Ökologisches Jahr bei der staatlichen Vogelschutzwarte. Familie und Ermittler hoffen neben der Suche auf Zeugenhinweise.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen