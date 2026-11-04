Welche Gipfel Carolin Schmidt noch besteigen wollte, weiss die Polizei nicht: Seit einem Gipfelbucheintrag vom 1. September und Sichtungen Mitte September fehlt von der jungen Frau jede Spur. Nun soll eine neue Suchaktion ihr Verschwinden aufklären.

Darum gehts Carolin Schmidt aus Hessen (De) wird seit Anfang September im Grenzgebiet Tirol-Bayern vermisst

Ein Gipfelbucheintrag vom 1. September ist belegt, ihr Handy ist seit Langem nicht am Netz

Die Alpinpolizei sucht erneut in Tirol, nachdem alle früheren Suchaktionen erfolglos blieben

Marian Nadler Redaktor News

Seit Anfang September weiss niemand, wo sich Carolin Schmidt (25) aus dem deutschen Bundesland Hessen aufhält. Sie war allem Anschein nach während einer Ferienreise zum Wandern ins Grenzgebiet zwischen dem österreichischen Tirol und dem deutschen Bundesland Bayern gekommen.

Engelbert Thum von der zuständigen Polizeiinspektion Seefeld meldet jetzt gegenüber der «Tiroler Tageszeitung»: «Es gab Übernachtungen in Garmisch und Mittenwald, und man nimmt an, dass sie dort Gipfel abgehen wollte, die ihr noch fehlten.» Welche Berge wollte sie sich konkret vornehmen? Das ist völlig unklar – und macht die Suche nach der jungen Frau dementsprechend schwer.

«Handy ist schon lange nicht mehr am Netz»

«Was wir haben, ist ein Gipfelbucheintrag, und zwar vom 1. September auf der Unteren Wettersteinspitze», erklärt Thum. Ein entsprechendes Gipfelfoto soll am 6. September online gestellt worden sein. Seitdem verliert sich Schmidts Spur. «Das Handy ist schon lange nicht mehr im Netz. Der letzte Hinweis, den wir haben, ist eine Sichtung am 13. und 15. September in einem Geschäft in Seefeld, und das klingt relativ glaubwürdig», sagt Thum.

Alle Suchaktionen blieben seither erfolglos. Am Mittwoch und am Wochenende machen sich Kräfte der Tiroler Alpinpolizei erneut auf, um die Vermisste vielleicht doch noch zu finden.

Fest steht: Carolin kannte die Region. Vor einigen Jahren absolvierte sie ein Freiwilliges Ökologisches Jahr bei der staatlichen Vogelschutzwarte. Familie und Ermittler hoffen neben der Suche auf Zeugenhinweise.