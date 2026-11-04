Seit Wochen soll ein junger Mann am Flughafen Neapel gestrandet sein. Er weiss offenbar nicht mehr, wer er ist oder woher er kommt. Auch in der Schweiz ist so eine Situation denkbar.

Darum gehts Ein 25-jähriger Mann namens Daniel lebt seit Wochen im Flughafen Neapel, ohne Papiere und Geld

Angestellte versorgen ihn mit Essen und Kleidung, der schwedische Konsul klärt seine Identität

Wegen Bauarbeiten schliesst der Flughafen im November, Polizei und Diplomatie suchen eine Unterkunft

Pauline Bouillon Redaktorin News Desk

Passagiere eilen zum Gate, steigen ein und fliegen ab. Für einen jungen Mann wurde der Flughafen Neapel-Capodichino über Wochen zum Zuhause. Er nennt sich Daniel, ist 25 Jahre alt und stammt nach eigenen Angaben aus Schweden. Mehr weiss er angeblich nicht. Er besitzt weder Papiere noch Geld und leidet unter schwerem Gedächtnisverlust. Wie er überhaupt in Süditalien landete, bleibt rätselhaft.

Es klingt wie der Tom-Hanks-Film «Terminal»: Mitarbeiter des Flughafens bemerkten Daniel erstmals im Oktober. Einige wollen ihn schon im Sommer gesehen haben. Gegenüber der italienischen Zeitung «Il Mattino» beschrieben sie ihn als höflichen Menschen, der niemanden störe. Er schlief auf zusammengeschobenen Sitzen und lebte von Essensspenden der Reisenden.

Daniel berichtet von einem Überfall in Rom

Seine Schilderungen werfen zusätzliche Fragen auf. Dem schwedischen Honorarkonsul in Neapel, Pierluigi Petrone, sowie Reisenden erzählte Daniel dieselbe Geschichte: In Rom habe ihn eine Gruppe Männer geschlagen und ausgeraubt. Sie nahmen ihm Geld und Ausweispapiere ab. Warum er in Rom war und wie er danach nach Neapel kam, kann er sich nicht mehr erklären.

Ob seine Angaben stimmen, ist bislang ungeklärt. Honorarkonsul Pierluigi Petrone nahm sich persönlich des 25-Jährigen an. Bei einem Besuch am Flughafen bemerkte er, dass Daniel lediglich ein T-Shirt trug. Deshalb schenkte er ihm eine Sweatshirtjacke gegen die Kälte.

Eltern erkennen ihren Sohn in Medien wieder

Die positive Wendung: Die Eltern des 25-Jährigen meldeten sich, nachdem sie ihren Sohn in den Medienberichten erkannt hatten. Sie sollen bereits im August eine Vermisstenanzeige gestellt haben.

Wie Stadträtin Chiara Marciani bestätigte, wurde Daniel zwischenzeitlich in einer städtischen Unterkunft untergebracht. Damit musste er vorerst nicht mehr am Flughafen schlafen. Die Zeit drängte zuletzt: Wegen Sanierungsarbeiten an der Piste schliesst der Flughafen für einen Monat. Nun sollen die Stadt Neapel und das schwedische Konsulat im Austausch stehen und die Heimreise für Daniel organisieren.

Gestrandete am Terminal auch in der Schweiz möglich

Könnte sich ein Mensch wie Daniel auch am Flughafen Zürich über Wochen im Terminal aufhalten? Blick hat beim Flughafen nachgefragt. Dort heisst es: «Grundsätzlich kann ein solcher Fall auch am Flughafen Zürich nicht ausgeschlossen werden.»

Würde eine Person ohne Ausweispapiere aufgegriffen, würden verschiedene Stellen zusammenarbeiten. «Bei Bedarf wird die Kantonspolizei Zürich beigezogen», erklärt der Flughafen. Sie sei für die Abklärung der Identität zuständig. Bei medizinischen Notfällen werde Schutz & Rettung Zürich aufgeboten. Einen vergleichbaren Fall habe es am Flughafen Zürich bislang nicht gegeben.