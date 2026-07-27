Von der Karibik bis nach Südostasien: Auf der neusten Insel-Trendliste des Reisebüros Expedia dominieren Destinationen, die noch nicht völlig überrannt werden. Grosser Profiteur ist eine der Überraschungen an der Fussball-WM in den USA.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die «Island Hot List 2026» zeigt Inseln mit steigender Beliebtheit.

Kap Verde verzeichnete 805 Prozent mehr Suchanfragen im Juni 2026.

St. Lucia führt mit 125 Prozent mehr Interesse im Jahresvergleich.

Bernadette Hogg Redaktorin Wirtschaft

Kein stressiger Alltag – nur Sandstrand, Wassersport und Natur pur: Das macht Insel-Ferien so unschlagbar. Der einzige Haken vieler Destinationen? Die gleiche Idee haben viele andere auch. Deswegen wimmelt es auf beliebten Inseln wie Mallorca, Santorini oder Bali immer vor anderen Feriengästen.

Bei solchen Touristenmassen ist Entspannung dann nicht mehr ganz so angesagt. Wer aber dem Hype zuvorkommen will, soll einen Blick auf die «Island Hot List 2026» – zu Deutsch: Insel-Trendliste 2026 – des amerikanischen Online-Reisebüros Expedia werfen.

Die Liste ist nicht etwa den beliebtesten Touristen-Hotspot-Inseln gewidmet. Sondern eben jenen Inseln, für die Suchanfragen in letzter Zeit am meisten gestiegen sind. Heisst: Die Ferienparadiese liegen im Trend, sind aber noch nicht überrannt. Damit sind auch preiswerte Reiseziele dabei, wie die US-Online-Reiseagentur betont.

Karibikinsel ganz oben

Den ersten Platz schnappt sich die Karibikinsel St. Lucia. Im Jahresvergleich gab es 125 Prozent mehr Interesse an der romantischen Insel, die auch bei Superstars wie Matt Damon (55) und Justin Bieber (32) beliebt ist. Auf dem zweiten Platz landet die Insel Porto Santo, die zur portugiesischen Inselgruppe Madeira gehört. Die Insel ist berühmt für ihren Sand, der dank der vielen Mineralien als Heilmittel genutzt wird. Der Bronzeplatz geht an Praslin auf den Seychellen. Die Insel ist grösstenteils ein Naturschutzgebiet mit seltenen Wildtieren und unberührten Stränden.

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Rang 4 und 5 belegen zwei europäische Inseln mit sehr unterschiedlichen Temperaturen. Syros gilt als die charmanteste Insel Griechenlands mit der besten Küche des Landes. Während auf der Kykladen-Insel die Temperatur weit von Minusgraden entfernt ist, klettert das Thermometer auf den Lofoten selten stark in die Höhe. Die Inselgruppe im Norden Norwegens ist laut Expedia das beste Reiseziel für Arktis-Abenteuer.

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Plötzlicher Ansturm auf Kap Verde

Die Auswertung der Online-Reiseagentur zeigt: Die zehn aufgeführten Inseln verzeichnen im Schnitt ein Gästewachstum von 55 Prozent im Vergleich zu 2025. Den grössten Boom erlebt das nicht in den Top 10 gelistete afrikanische Land Kap Verde.

Im Zeitraum vom 11. bis 29. Juni suchten gleich 805 Prozent mehr Menschen nach Unterkünften auf dem Inselstaat als noch 2025. Der Grund: Die Nationalmannschaft von Kap Verde spielte zu diesem Zeitpunkt zum ersten Mal an einer Fussball-Weltmeisterschaft – und eroberte am Grossevent in den USA mit erfrischenden Auftritten das Herz der Fussballfans weltweit.