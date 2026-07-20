Das Personal des Bodenabfertigers Swissport fordert auf Mallorca höhere Löhne. Diesen Sommer kommt es deshalb zu mehreren Streiks – und zu längeren Wartezeiten für Passagiere. Auch an Schweizer Flughäfen ist diesen Sommer mehr Geduld gefragt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Mallorca-Flughafenpersonal streikt am 28. Juli, 1., 4. und 8. August

Betroffen sind unter anderem folgende Airlines: Tui, Condor, Air Canada, Etihad

Neues EU-System sorgt an Schweizer Flughäfen für längere Wartezeiten

Milena Kälin Redaktorin Wirtschaft

Da fährt man endlich in die lang ersehnten Ferien – und bleibt dann am Flughafen stecken. Diesen Sommer könnte das Feriengäste auf Mallorca drohen. Das Bodenpersonal streikt nämlich an mehreren Tagen – und das mitten in der Hochsaison!

Konkret plant das Personal des Bodenabfertigers Swissport am Flughafen Palma de Mallorca Warnstreiks am 28. Juli, 1. August, 4. August und 8. August. Die Mitarbeitenden streiken bewusst zu den Stosszeiten zwischen 7 und 12 Uhr und am Abend von 19 bis 22 Uhr. Wer am Nachmittag auf der spanischen Ferieninsel landet oder abfliegt, könnte also Glück haben.

Mit Ausfällen rechnet der Flughafen Palma bisher nicht, heisst es auf dessen Website. Doch es kann zu Verspätungen kommen. Schliesslich kümmern sich die Angestellten von Swissport unter anderem um Ticketing, Kundendienst sowie um die Gepäckabfertigung. Der Flughafen empfiehlt deshalb, online einzuchecken.

Vom Streik direkt betroffen sind folgende Airlines: Tui, Condor, TAP Air Portugal, Air Canada, Etihad Airways, Albastar und DAT. Allerdings sind auch Dominoeffekte auf andere Airlines wie Ryanair oder Easyjet möglich. Mit dem Streik fordert die spanische Gewerkschaft CCOO höhere Löhne und mehr Personal.

Auch an Schweizer Flughäfen ist Geduld gefragt

Weitere geplante Streiks sind zurzeit nicht bekannt. Und trotzdem könnte es diesen Sommer an Schweizer Flughäfen am Schalter länger dauern. Schuld ist ein neues Einreise- und Ausreisesystem der EU.

Vor allem Reisende aus Ländern ausserhalb der EU und des Schengen-Raums sind betroffen. Bei ihrer ersten Einreise müssen sie biometrische Daten wie Fingerabdrücke und ein Gesichtsbild erfassen. Langfristig geht es dann schneller – doch in einem ersten Schritt frisst die Datenerfassung Zeit.

Für Schweizerinnen und Schweizer, Personen mit einer Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung sowie Staatsangehörige der EU- und Efta-Länder ändert sich nichts. Doch sie alle dürften wegen Direktbetroffener länger in der Schlange stehen und diesen Sommer extra viel Geduld brauchen. Der Euroairport in Basel empfiehlt deshalb eine frühzeitige Anreise. Der Flughafen Zürich rät zudem, die automatischen E-Gates zu nutzen.