Es nimmt kein Ende: Am Sonntagmorgen staut sich der Verkehr vor dem Gotthard Richtung Süden auf 10 Kilometern. Die A2 ist erneut verstopft.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Vor dem Gotthard am Sonntagmorgen 10 Kilometer Stau, Wartezeit 1 Stunde 40 Minuten

Sommerferien und Auslandtouristen verursachen massives Verkehrschaos Richtung Süden

TCS empfiehlt Ausweichroute via A13, Richtung Norden war die Verkehrslage entspannt

Marian Nadler Redaktor News

Der Touring Club Schweiz (TCS) meldet am Sonntagmorgen gegen 9.30 Uhr eine Staulänge von 10 Kilometern vor dem Gotthard Richtung Süden. Die Wartezeit beträgt demnach eine Stunde und 40 Minuten. Die Blechlawine schlängelt sich offenbar gleich auf mehreren Abschnitten.

Wer dem Stau-Stress Richtung Tessin und Italien entgehen will, sollte auf die A13 ausweichen. Richtung Norden war die Situation dagegen entspannt.

1:23 20 Kilometer Stau am Samstag: Videos zeigen Mega-Blechlawine vor Gotthard

Wochenende im Zeichen des Staus

Der Grund für das Verkehrschaos dürften die Sommerferien sein. Viele Reisende aus dem Ausland, etwa aus Deutschland oder den Niederlanden, sind aktuell auf der A2 unterwegs.

Das Chaos vor dem Gotthard sorgte bereits am Samstag in den umliegenden Urner Gemeinden für Ärger. «Ganz Europa ist durch unser Dorf gefahren», berichtete Blick-Leser Bruno S. aus Schattdorf UR. «Es war wirklich schlimm, mehr als schlimm.»

Auch am Sonntag meldet sich ein Anwohner bei Blick. Er meldet gegen kurz vor 10 Uhr «Stau auf der ganzen Kantonsstrasse vor Wassen». «Es geht nichts mehr. Boote, Wohnmobile und ein Car fahren über die Kantonsstrasse.»