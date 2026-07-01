Schweizer Flughäfen warnen vor längeren Wartezeiten an der Passkontrolle. Grund ist das neue EU-Einreise- und Ausreisesystem, das biometrische Daten erfasst. Reisende sollten vor dem Abflug in die Sommerferien frühzeitig anreisen – und am besten E-Gates nutzen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Über 100'000 Passagiere täglich ab Flughafen Zürich wegen Sommerferien erwartet

Neues EU-System EES verlängert Wartezeiten an Schengen-Grenzkontrollen

E-Gates für schnelleren Check: Abreise ab 18, Einreise ab 12

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Mit dem Flugzeug in die Sommerferien zu verreisen, das braucht Geduld. An Spitzentagen fliegen über 100'000 Ferienhungrige ab dem Flughafen Zürich. Diesen Sommer verschärft sich die Situation zusätzlich. An der Passkontrolle kann es noch länger dauern als sonst. Grund ist das neue Einreise- und Ausreisesystem der EU (Entry/Exit System, kurz: EES), das an den Schengen-Aussengrenzen schrittweise eingeführt wird.

Vor allem Reisende aus Ländern ausserhalb der EU und des Schengen-Raums sind betroffen. Bei ihrer ersten Einreise werden künftig biometrische Daten wie Fingerabdrücke und ein Gesichtsbild erfasst und elektronisch gespeichert. Das neue System soll die Grenzkontrollen langfristig beschleunigen und sicherer machen. In der Einführungsphase dürfte es aber zunächst zu längeren Abfertigungszeiten kommen, wie der Flughafen Zürich in einer Medienmitteilung schreibt.

Flughafen rät zu E-Gates

Wichtig: Für Schweizerinnen und Schweizer sowie Staatsangehörige der EU- und Efta-Länder ändert sich nichts. Auch Personen mit einer Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung in der Schweiz oder einem EU-Staat passieren die Grenzkontrolle wie bisher. Und doch müssen sich auch sie auf mögliche Verzögerungen einstellen, weil sie wegen Direktbetroffenen länger in der Schlange stehen.

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Immerhin: Die Kantonspolizei Zürich will wegen der längeren Wartezeiten je nach Passagieraufkommen zusätzliches Personal einsetzen, heisst es in der Mitteilung.

Der Flughafen Zürich rät: Wer schneller durch die Kontrolle kommen möchte, sollte die automatischen E-Gates nutzen. Diese stehen bei der Ausreise allen Reisenden ab 18 Jahren offen, bei der Einreise bereits ab 12 Jahren. Der Flughafen empfiehlt insbesondere Schweizerinnen und Schweizern sowie EU- und Efta-Bürgern, die automatisierten Schleusen zu verwenden – und so Zeit zu gewinnen.

Ähnlich tönt es beim Euroairport in Basel, auch dort rechnet man mit längeren Wartezeiten. «Die europaweit eingeführten zusätzlichen Kontrollen an den Aussengrenzen des Schengen-Raums können die Wartezeiten bei den Passkontrollen erhöhen», schreibt der Flughafen in einer Mitteilung. «Deshalb empfehlen wir Reisenden, frühzeitig am Flughafen zu sein und ihre Dokumente für das Check-in und die Passkontrolle bereitzuhalten.»