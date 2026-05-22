Immer mehr Menschen verbringen ihre Ferien bewusst zu Hause oder im Hotel in der eigenen Stadt. Statt zu reisen, steht Entschleunigung im Alltag im Fokus. Doch kann echte Erholung ohne Ortswechsel wirklich funktionieren?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Staycation ersetzt klassische Ferien durch Erholung ohne Ortswechsel in Zürich

Psychologische Erholung durch Rollenwechsel: weniger Stress, mehr Kontrolle

Kostenbewusst: Hotel im Wohnort statt teurer Reisen, flexibel organisierbar

Blick Lifestyle

Die klassischen Ferien bedeutet für viele noch immer: Koffer packen, ins Flugzeug steigen und möglichst weit weg vom Alltag. Doch genau dieses Bild bekommt zunehmend Konkurrenz: Staycation – also Ferien am Wohnort – entwickelt sich zu einem ernstzunehmenden Gegenentwurf zur klassischen Reise.

Was früher eher nach Notlösung klang, wird heute bewusst gewählt. Nicht aus Mangel an Alternativen, sondern als Strategie gegen Stress, Reizüberflutung und Zeitdruck.

Was hinter dem Trend steckt

Der Begriff Staycation setzt sich aus «stay» (bleiben) und «vacation» (Ferien) zusammen. Gemeint ist Erholung ohne Ortswechsel. Das kann sehr unterschiedlich aussehen: vom bewussten Erkunden der eigenen Stadt bis hin zu ein paar Nächten im Hotel oder Spa in unmittelbarer Nähe.

Gerade in Städten wie Zürich, Bern oder Basel, wo Freizeitangebote, Natur und Infrastruktur eng beieinanderliegen, funktioniert dieses Konzept besonders gut. Ein Spaziergang im Park, ein Museumsbesuch oder ein Abend in einem neuen Restaurant ersetzt dabei die klassische Reise.

Ein Beispiel für solche Rückzugsorte im Alltag sind etwa städtische Grünanlagen wie etwa der Lindenhof Zürich, die vielen Einheimischen als kurze Flucht aus dem Alltag dienen.

Zwei Ausprägungen: Alltag neu entdecken oder bewusst aussteigen

In der Praxis lässt sich Staycation in zwei Hauptformen unterteilen:

1 Lokale Entdeckungsferien

Hier bleibt man im gewohnten Umfeld, nutzt aber die freie Zeit bewusst für Aktivitäten vor der Haustür. Neue Quartiere, Cafés, Ausstellungen oder Wanderwege stehen im Fokus – Dinge, die im Alltag oft untergehen.

2 Hotel- oder Spa-«Ferien» in der eigenen Stadt

Die zweite Variante ist deutlich konsequenter: Man checkt bewusst im Hotel ein, um Abstand zum Alltag zu schaffen. Room Service, Wellness, Schlaf und Ruhe stehen im Mittelpunkt – ohne Verpflichtungen, ohne Haushalt, ohne Termine.

Gerade diese Form wird zunehmend als Reaktion auf einen durchgetakteten Lebensstil verstanden.

Warum Staycation an Bedeutung gewinnt

Mehrere gesellschaftliche Entwicklungen spielen dem Trend in die Hände:

1 Reizüberflutung und Stress

Viele Menschen erleben ihren Alltag als permanent „voll“. Arbeit, digitale Kommunikation und soziale Verpflichtungen führen dazu, dass klassische Ferien oft zusätzlich anstrengend wirken.

2 Kostenbewusstsein

Reisen ist teuer geworden. Flüge, Hotels und Nebenkosten steigen – während Staycation vergleichsweise günstig bleibt oder zumindest kalkulierbarer ist.

3 Zeitmangel

Nicht alle haben die Möglichkeit, längere Reisen zu planen. Kurzferien im eigenen Umfeld lassen sich flexibler organisieren.

4 Bedürfnis nach Kontrolle

Zu Hause oder in der Nähe zu bleiben, bedeutet auch: weniger Unbekanntes, weniger organisatorischer Aufwand, mehr Kontrolle über den Ablauf.



Kritik: echte Erholung oder Luxusproblem?

So beliebt Staycation bei vielen ist – sie polarisiert auch. Kritiker sehen darin eine privilegierte Form der Erholung: Wer sich ein Hotel im eigenen Wohnort leisten kann, habe kein echtes Erholungsproblem. Andere wiederum empfinden den Trend als überflüssig, weil «richtige Ferien» nur mit Ortswechsel stattfinden.

Befürworter argumentieren jedoch anders: Entscheidend sei nicht die Distanz, sondern die mentale Abkopplung vom Alltag. Wenn der Kopf zur Ruhe kommt, könne auch ein Wochenende in der eigenen Stadt echte Erholung bringen.

Psychologischer Effekt: Abstand ohne Entfernung

Interessant ist vor allem der psychologische Aspekt. Staycation funktioniert nicht über geografische Distanz, sondern über bewusste Rollenwechsel.

Ein Hotelaufenthalt im eigenen Wohnort kann denselben Effekt haben wie eine Reise: kein Haushalt, kein Kochen, kein organisatorischer Druck. Selbst kleine Veränderungen – ein anderes Bett, ein neues Umfeld, veränderte Routinen – können helfen, mentale Erschöpfung zu reduzieren.

Staycation ist mehr als ein Trend

Staycation ist kein Ersatz für klassische Ferien, aber eine Ergänzung. Sie zeigt, dass Erholung heute vielfältiger gedacht wird als früher.

Ob als bewusste Auszeit im eigenen Zuhause oder als Mini-Ferien im Stadt-Hotel: Entscheidend ist weniger der Ort als die Fähigkeit, wirklich abzuschalten.

Und genau darin liegt die eigentliche Stärke dieses Trends – er macht Erholung wieder flexibler, alltagstauglicher und für viele überhaupt erst realistisch umsetzbar.

Dieser Artikel erschien erstmals auf Onet Kobieta, die Frauen- und Lifestyle-Rubrik des polnischen Nachrichtenportals Onet, welches zu Ringier Medien gehört.