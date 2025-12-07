Besinnliche Adventszeit mit funkelnden Lichtern, geschmückten Strassen und gemütlichen Cafés gibt es nicht nur hierzulande. Eine neue Auswertung des Flugvergleichsdienstes Skyscanner zeigt, wohin es Schweizer diese Weihnachtsferien besonders häufig zieht.

Darum gehts Bei Schweizern sind Reisen nach Spanien und Thailand diesen Winter besonders gefragt

USA-Reisen werden wieder beliebter

Nathalie Benn Redaktorin Wirtschaft

Schweizerinnen und Schweizer haben Lust auf Reisen ins Ausland – auch im Dezember. So beförderte der Flughafen Zürich in diesem Monat letztes Jahr 2,37 Millionen Passagiere – das sind gut acht Prozent mehr als im Vorjahr. Auch jetzt klicken sich Herr und Frau Schweizer zum Jahresende hin fleissig durch die Portale, um das beste Flugangebot ausfindig zu machen.

Für eine Analyse hat das Portal Skyscanner Millionen von Suchanfragen ausgewertet und darunter die beliebtesten Weihnachts- und Silvesterdestinationen ausgemacht. Wenig überraschend zieht es viele während der kalten Winterzeit in Richtung Süden: So suchen die meisten User für den Zeitraum zwischen dem 23. Dezember 2025 und dem 2. Januar 2026 Flüge nach Spanien. Dicht gefolgt von Thailand.

Die Hauptstadt Bangkok war auch im letztjährigen Städteranking von Skyscanner hoch im Kurs und kam direkt nach London, das für Städtereisen zur Weihnachtszeit 2024 den ersten Platz absahnte. Schweizer Reiselustige sind dieses Jahr wohl auch offen für Neues: An dritter Stelle wird nämlich die flexible «Alle Orte»-Suche für Suchanfragen ausgewählt.

Die Top 10 der beliebtesten Destinationen über Weihnachten und Neujahr

Rang Land 1. Spanien 2. Thailand 3. «Alle Orte» (flexible Suche) 4. Vereinigtes Königreich 5. Italien 6. USA 7. Portugal 8. Deutschland 9. Frankreich 10. Marokko

Interessant: Auch Reisen über den grossen Teich sind derzeit hoch im Kurs. In den Monaten zuvor hatten Schweizerinnen und Schweizer stets weniger Lust, in die USA zu reisen.

Nachfrageeinbruch drückte die Preise

Schon im Frühling und Sommer hinkte die Nachfrage nach Ferien in den USA den Erwartungen hinterher, und auch im Herbst erholte sie sich kaum. Was sich wiederum in besonders günstigen Flugtickets manifestierte. Gut möglich also, dass sich der ein oder andere noch nach letzten Schnäppchenflügen ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten umschaut.

Denn die Lufthansa-Tochter Swiss beobachtet in diesem Zusammenhang bereits eine «Trendumkehr». So erklärte Swiss-Chef Jens Fehlinger (44) im November im «CEO Talk» beim Sender TeleZüri: «Schon jetzt gegen Jahresende Richtung Weihnachten steigen die Buchungszahlen wieder an.»

Flughafen Zürich will Wartezeiten in den Griff bekommen

Die Auswertung zeigt zudem: Am liebsten reisen Schweizer direkt nach dem Weihnachtsfeiertag am 26. Dezember in die Ferien. Bis dann will auch der Flughafen Zürich die derzeitigen Probleme beim Security-Check behoben haben. Dort brauchen Reisende derzeit gerade deutlich mehr Geduld als sonst. Grund sind sogenannte Computertomografen oder kurz CT-Scanner, die neu eingeführt werden.

Wegen der Umrüstung stehe aktuell das Geschoss 0 nicht zur Verfügung, teilte der Flughafen vergangenen Sonntag auf Blick-Anfrage mit. Und schob nach: «Rund 30 Prozent der Kapazitäten in der Sicherheitskontrolle stehen derzeit nicht zur Verfügung.» Der Umbau soll voraussichtlich noch bis Mitte Dezember dauern. Hoffentlich rechtzeitig, um gegen den Ansturm während den Feiertagen gewappnet zu sein.