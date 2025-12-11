Wer von gezuckerten Skiferien und kuschligen Berghütten träumt, muss nicht zwingend auf einem oder zwei Brettern den Hügel herunterrasen. Diese Aktivitäten benötigen keine Piste, um für Spass zu sorgen.

Darum gehts Skigebiete offerieren viele Aktivitäten abseits der Skipiste

3,5 Millionen Menschen besuchen jeden Winter die Schweizer Berge

Nikolina Pantic Projektmanagerin

3,5 Millionen Menschen zieht es laut der Beratungsstelle für Unfallverhütung (BFU) jeden Winter in die Schweizer Berge. Viele schnallen sich Ski oder Snowboard an. Doch wer den Blick über die Pistenränder hinaus wagt, entdeckt eine Winterwelt, die leiser, langsamer und überraschend vielseitig ist. Wer die Winterpracht abseits der Piste geniessen möchte, sollte diese Aktivitäten auf die Liste nehmen.

Laternen- und Lichterwege geniessen

In verschneiten Gebieten nutzt man die kurzen Tage, um die Berglandschaft mit Laternen- und Lichterwegen zum Leuchten zu bringen. Die präparierten Routen eignen sich besonders, um auf gemütlichen Spaziergängen Spuren im Schnee zu hinterlassen und die Stille der Natur unter freiem Himmel zu geniessen. Eine Aktivität, die sich besonders für diejenigen eignet, die entspannte Naturerlebnisse schätzen.

Wandern im Winter

Die Wanderzeit endet nicht im Winter. Auf den rosarot-signalisierten Winterwanderwegen kann die Naturidylle weiterhin genossen werden. Diese Wege können entweder zu Fuss oder mit speziellen Schneeschuhen bewandert werden. Hierzulande gibt es ungefähr 6000 Kilometer Winterwanderwege und Schneeschuhrouten, die alle zu sportlichen Aktivitäten abseits der Piste einladen. Sie bieten eine ideale Lösung für alle, die eine sportliche Betätigung suchen, ohne auf die Skipiste zu müssen.

Langlauf: Hoch im Trend auf flachen Loipen

Was in den vergangenen Jahren als verstaubt und altbacken galt, liegt im Trend: Langlauf erlebt aktuell einen Boom. Auch die jüngere Generation entdeckt die Loipen für sich. Die Zusatzstudie von Sport Schweiz zeigt, dass Langlaufen besonders bei jüngeren Personen zugenommen hat.

Besonders die Skating-Technik, die dem Eislaufen ähnelt, ist gut für Sport-Anfänger geeignet. «Langlaufen verbindet Ausdauer und Kraft, womit die Sportart sich bestens eignet als Training für Ausdauersportler, die sich auch im Winter draussen bewegen möchten», erklärt Peter Bruggmann von der «Swisspo – Fachstelle Sportartikel Schweiz» in einem Blogbeitrag.

Petri Heil, auch im Winter mit Eisfischen

Auch im Winter kann man die Angel auswerfen. Eisfischen hat sich von der Nische zum immer beliebteren Sport entwickelt. Wer ruhige Momente in der Natur sucht, findet sein oder ihr Glück möglicherweise mit dieser Wintervariante des Fischens. Auch ohne Fischpatent kann man sich in Anfängerkursen an die Sportart herantasten.

Lautlos unterwegs: mit viel PS auf der Ziesel-Tour

Das Ziesel ist ein mit Joystick kontrolliertes Raupenfahrzeug. Seinen Namen hat es vom flinken gleichnamigen Eichhörnchen, da es sich ebenso wendig in verschiedenstem Terrain bewegt. Bei einer Zieseltour geht es lautlos durch die Winterlandschaft – in der Schweiz unter anderem beim Hoch-Ybrig. Der Ziesel ist eine Neuheit und eignet sich ebenfalls für Rollstuhlgängerinnen und Rollstuhlgänger.