Blick sucht die schönsten Skigebiete der Schweiz

Die Blick Winter Awards suchen zum fünften Mal die beliebtesten Skigebiete der Schweiz. Vom 4. Dezember 2025 bis 12. Februar 2026 können Winterfans in fünf Kategorien für ihre Favoriten abstimmen und attraktive Preise gewinnen.

Helm zu, Ski einklicken – und rein ins Vergnügen. Für viele markiert dieser Moment den Start in die Wintersaison. Bei über 276 Skigebieten in der Schweiz fällt die Wahl nicht leicht – darum sucht Blick mit den Blick Winter Awards die echten Favoriten. Vom 4. Dezember 2025 bis zum 12. Februar 2026 bestimmt die Community zum fünften Mal traditionsgemäss, welche Schweizer Skigebiete die Nase vorn haben. Auf winterawards.ch kann die Blick-Community sich registrieren, abstimmen und somit den Gewinner mitbestimmen.

Fünf verschiedene Kategorien küren die Skigebiete in ihrer Meisterklasse. Die 68 Destinationen haben sich selbständig in den Kategorien «Familie», «Klein & Fein», «Freizeit & Spass» und «Ski & Snowboard» angemeldet und liefern sich ein heisses Kopf-an-Kopf-Rennen. Neu in diesem Jahr ist die Kategorie «Klitzeklein», in der die kleinsten Skigebiete der Schweiz geehrt werden.

Gewinne coole Preise bei den Blick Winter Awards Welches ist das schönste Skigebiet der Schweiz? Blick sucht in fünf Kategorien die Gewinner. Stimme jetzt auf www.winterawards.ch für deine Favoriten ab und gewinne dabei mit etwas Glück tolle Preise wie Skitagespässe oder Hotelübernachtungen. Mache jetzt bei den Blick Winter Awards mit und versuche dein Glück. Welches ist das schönste Skigebiet der Schweiz? Blick sucht in fünf Kategorien die Gewinner. Stimme jetzt auf www.winterawards.ch für deine Favoriten ab und gewinne dabei mit etwas Glück tolle Preise wie Skitagespässe oder Hotelübernachtungen. Mache jetzt bei den Blick Winter Awards mit und versuche dein Glück. Jetzt voten

Mitmachen wird mit ein wenig Glück belohnt

Wer für seine Favoriten abstimmt, bringt das Skigebiet dem Siegerpodest ein Stück näher – und kann mit etwas Glück attraktive Sachpreise gewinnen. Unter allen Teilnehmenden werden Preise wie Skitageskarten für die Familie, Pistenbully-Fahrten und Hotelübernachtungen verlost.

Können die Sieger ihren Platz verteidigen?

Auch im vergangenen Jahr haben über 50'000 Winterfans für ihre Lieblinge abgestimmt. Die Frage für die diesjährige Ausgabe lautet: Können die amtierenden Sieger ihren Platz verteidigen oder rutschen dieses Jahr neue Destinationen auf das Podest?

Blick Die Sieger auf einen Blick Das sind die Gewinner der Blick Winter Awards 2024/25: Bestes Skisportgebiet der Schweiz

1. Platz: Arosa Lenzerheide GR

2. Platz: Zermatt-Matterhorn VS

3. Platz: Aletsch Arena VS Bestes Skisportgebiet der Westschweiz

1. Platz: Crans-Montana VS

2. Platz: Région Dents du Midi – Portes du Soleil VS

3. Platz: Nendaz VS Bestes Skigebiet «Ski & Snowboard»

1. Platz: Arosa Lenzerheide GR

2. Platz: Laax GR

3. Platz: Zermatt-Matterhorn VS Bestes Skigebiet «Klein & fein»

1. Platz: Stoos SZ

2. Platz: Blatten-Belalp VS

3. Platz: Bergbahnen Brigels AG GR Bestes Skigebiet «Freizeit & Spass»

1. Patz: Melchsee-Frutt OW

2. Platz: Destination Davos Klosters GR

3. Platz: Crans-Montana VS Bestes Skigebiet «Familie»

1. Platz: Flumserberg SG

2. Platz: Grächen & St. Niklaus VS

Welches Skigebiet einen Blick Winter Award erhält, wird während dem Blick Winter Awards Event bekanntgegeben. Am 11. März 2026 erfährt die Blick-Community, wer gewonnen hat. Bis zur Award-Show bleibt es jedoch spannend.