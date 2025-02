Während rund zwei Monaten konnte die Blick-Community für die schönsten Skigebiete der Schweiz abstimmen. Bei der feierlichen Preisverleihung in Zürich wurden am Donnerstag die Sieger der diesjährigen Blick Winter Awards geehrt.

Über 50'000 Blick-User stimmten für 66 Destinationen ab

Martin Schmidt Redaktor Wirtschaft

Nach den Schweizer Skiprofis an der WM in Saalbach (Ö) räumen nun die besten Schweizer Bergbahnen die Medaillen ab. Die Blick-Community hat entschieden, in welchen Skigebieten sie am liebsten ihr Geld verpulvert.

Bei der vierten Ausgabe der Blick Winter Awards haben erneut über 50'000 Blick-Userinnen und -User abgestimmt. Zur Wahl standen 66 Destinationen in sechs Kategorien.

Der grosse Sieger kommt, wie im letzten Jahr, aus Graubünden: Arosa Lenzerheide löst Laax als «Bestes Skisportgebiet der Schweiz» ab und holt gleich noch den Titel in der Kategorie «Ski & Snowboard». Damit ist der Doppelsieg perfekt! «Wir freuen uns riesig. Das ist eine Bestätigung für die tolle Arbeit unserer Mitarbeiter», sagt Philipp Hollenstein (62), CEO Arosa Bergbahnen. «Und es bestätigt unsere permanenten Investitionen in die Produktqualität.» Vor elf Jahren haben die Bergbahnen Arosa und Lenzerheide ihre Skigebiete verbunden. «Diese Zusammenarbeit ist ein entscheidender Erfolgsfaktor», betont er.

Crans-Montana schafft Titelverteidigung

In der französischsprachigen Schweiz konnte Crans-Montana VS seinen Titel in der Kategorie «Bestes Skigebiet der Westschweiz» verteidigen. Die Destination befindet sich seit dem Einstieg des US-Giganten Vail Resorts in Aufbruchstimmung. Das zeigen gleich mehrere neue Hotelprojekte und Luxusläden, die eröffnet wurden oder ihre Türen in den nächsten Jahren für die Gäste aufschliessen. Das wird auch von der Blick-Community honoriert.

Dass man seine Gäste auch als kleine Destination glücklich machen kann, zeigt in diesem Jahr Stoos SZ: Das Skigebiet räumt in der Kategorie «Klein & fein» den ersten Platz ab. Das Gebiet steht für ein familiäres Ambiente und ist von den Zentren aus hervorragend erreichbar.

Blick Die Sieger auf einen Blick Das sind die Gewinner der Blick Winter Awards 2024/25: Bestes Skisportgebiet der Schweiz

1. Platz: Arosa Lenzerheide GR

2. Platz: Zermatt-Matterhorn VS

3. Platz: Aletsch Arena VS Bestes Skisportgebiet der Westschweiz

1. Platz: Crans-Montana VS

2. Platz: Région Dents du Midi – Portes du Soleil VS

3. Platz: Nendaz VS Bestes Skigebiet «Ski & Snowboard»

1. Platz: Arosa Lenzerheide GR

2. Platz: Laax GR

3. Platz: Zermatt-Matterhorn VS Bestes Skigebiet «Klein & fein»

1. Platz: Stoos SZ

2. Platz: Blatten-Belalp VS

3. Platz: Bergbahnen Brigels AG GR Bestes Skigebiet «Freizeit & Spass»

1. Patz: Melchsee-Frutt OW

2. Platz: Destination Davos Klosters GR

3. Platz: Crans-Montana VS Bestes Skigebiet «Familie»

1. Platz: Flumserberg SG

2. Platz: Grächen & St. Niklaus VS

In der Kategorie «Freizeit & Spass» heimst Melchsee-Frutt OW die meisten Stimmen und damit den Titel ein. Eindrücklich: Das ist nach zwei Siegen in der Kategorie «Klein & fein» bereits der dritte Triumph in vier Ausgaben Blick Winter Awards.

Flumserberg trumpft bei Familien auf

Flumserberg SG landet bei den Awards erstmals auf dem Podest und dann gleich noch auf dem ersten Rang. Das Skigebiet erhielt in der Kategorie «Familie» die meisten Stimmen. Mario Bislin (67), CEO Bergbahnen Flumserberg, sagt: «Das ist eine Bestätigung unserer Philosophie und zeigt, dass alle Mitarbeitenden erfolgreich anpacken, damit wir unsere Ziele erreichen.» Der Flumserberg will ein Gebiet für Jung und Alt sein. So können die Eltern auch mal für sich die Pisten hinunterkurven, während der Nachwuchs durch Personal betreut an kleinen Rennen teilnimmt. «Der kleinste Gast ist bei uns gleich wichtig wie der älteste. Das sorgt für eine grosse Bindung», so Bislin.

Verliehen wurden die diesjährigen Blick Winter Awards am Donnerstagabend vor rund 150 Gästen im Zürcher Volkshaus von prominenten Laudatorinnen und Laudatoren wie Ski-Legende Bernhard Russi (76), Eishockey-Star Livia Altmann (30) und Steffi Buchli (46), Chief Content Officer Ringier Medien Schweiz.

Max Buder (33), Chief Commercial Officer Ringier Medien Schweiz, sagt: «Die Blick Winter Awards sind fest etabliert und mittlerweile unverzichtbar – und sie bieten durch die umfassende Berichterstattung eine eigene Plattform für die Regionen und den Schneesport. Die grosse Begeisterung und das positive Echo aller teilnehmenden Destinationen zeigen, wie sehr diese Auszeichnung und Initiative im Schweizer Wintertourismus geschätzt wird.»