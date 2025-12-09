Welches Skigebiet ist das beste für Freizeit und Spass?

In der Schweiz gibt es Skigebiete, die für ihr Angebot abseits der Piste bekannt sind. Bei den Blick Winter Awards wird jene Destination gesucht, die in der Kategorie «Freizeit & Spass» das beste Programm bietet. Neun Winterdestinationen buhlen um den ersten Platz.

Darum gehts Die Blick Winter Awards suchen die schönsten Skigebiete der Schweiz

Eine der Kategorien ist «Freizeit & Spass»

Schlitteln – oder doch lieber beim Après-Ski Schlagerhits trällern? Ein gutes Wintersportgebiet überzeugt nicht nur mit perfekt präparierten Pisten – auch das Angebot abseits der Piste entscheidet darüber, ob ein Skigebiet das Herz von Wintersportfans erobert.

Darum will Blick wissen: Welches Skigebiet bietet das abwechslungsreichste Freizeit- und Spassangebot für Gross und Klein? Bei den Blick Winter Awards kann die Leserschaft noch bis zum 12. Februar 2026 für ihre Favoriten in der Kategorie «Freizeit & Spass» abstimmen. Das sind die teilnehmenden Skigebiete:

Braunwald GL

Die autofreie Glarner Sonnenterrasse über dem Nebelmeer – hier ist der Winter noch ein Märchen. Warm anziehen, Sonnenbrille einpacken, los gehts. Hier finden alle ihre passende Winterdisziplin. Ob man die 30 Pistenkilometer oder die 3 Kilometer lange Schlittelpiste hinuntersaust, auf Winterwanderwegen Spuren zieht, mit den Schneeschuhen unterwegs ist oder inmitten des schönsten Panoramas die Langlaufloipen ausprobiert – in Braunwald macht alles Spass.

Zum Skigebiet

Crans-Montana VS

Vom Rhonetal bis zum Plaine-Morte-Gletscher auf 3000 m ü. M. bietet Crans-Montana ein atemberaubendes Panorama vom Matterhorn bis zum Mont Blanc. Die Walliser Destination ist mit dem öffentlichen Verkehr leicht erreichbar und vereint Tradition und Exzellenz. Mit 140 sonnigen Pistenkilometern, einer intakten Natur, erstklassiger Gastronomie sowie einer Vielfalt an Aktivitäten und Events ist Crans-Montana ein Ort der Erlebnisse für alle Generationen.

Zum Skigebiet

Leukerbad VS

Die Destination Leukerbad steckt voller Winterabenteuer. Abseits der Skipisten warten Schneeschuhtrails, Schlittelpisten, 40 Kilometer Wanderwege im glitzernden Weiss, der neue Velogemel-Trail – also Velo mit Kufen – und 18 Kilometer Loipen. Bei Sonnenuntergang wird die Panoramabar zum Après-Ski-Hotspot mit DJs und Konzerten am Berg. Wenn die Sonne einmal nicht scheint, bietet die Sportarena viele Aktivitätsmöglichkeiten. Für Entspannung sorgen die Thermalbäder mit winterlichen Aussichten.

Zum Skigebiet

Melchsee-Frutt OW

Im Herzen der Schweiz auf knapp 2000 m ü. M. liegt das vielfältige Hochplateau Melchsee-Frutt. Die alpine Umgebung mit dem charmanten Dorf bietet zahlreiche Aktivitäten, ein sicheres Outdoor-Vergnügen für Gross und Klein sowie Raum für pure Erholung. Dank der zentralen Lage ist man mit dem ÖV ab Luzern in nur einer Stunde mitten im Schneevergnügen. Melchsee-Frutt gilt als überaus schneesicher.

Zum Skigebiet

Mettmen-Alp GL

Mit der Luftseilbahn Kies–Mettmen gelangen Familien, Naturfans, Schneeschuh- und Skitourengängerinnen direkt auf die Mettmen-Alp (1600 m ü. M.). Eine mystische und abgeschiedene Welt mitten im Freiberg Kärpf, dem ältesten Wildtierschutzgebiet Europas. Auf Schneeschuhen wird auf dem «Gäms-Pfad» gemütlich eine Stunde lang durch das Wildschutzgebiet getappt – der Blick schweift dabei über das Glarnerland, den gefrorenen Mettmensee und bleibt mit etwas Glück auch bei einer Gämse hängen.

Zum Skigebiet

Niederbauen NW/UR

Der Niederbauen bietet ein eindrucksvolles Naturerlebnis hoch über dem Vierwaldstättersee. Mit der Luftseilbahn gelangen die Gäste in wenigen Minuten von Emmetten NW auf 1500 Meter ü. M. – mitten in eine Bergwelt mit atemberaubender Aussicht, Ruhe und authentischer Gastfreundschaft. Ob Winterwandern, Langlauf, Schneeschuhlaufen, regionale Kulinarik oder einfach nur der Blick in die Weite: Der Niederbauen verbindet Erholung und Erlebnis auf ganz ursprüngliche Weise und gilt als echter Geheimtipp.

Zum Skigebiet

Elm GL

In der Heimat der Glarner Skilegende Vreni Schneider hast du einen einmaligen Ausblick auf das Unesco-Weltnaturerbe «Tektonikarena Sardona» mit dem Martinsloch. Perfekt präparierte Pisten zum Skifahren und Snowboarden, verschneite Berghänge und ein Snowpark für Freerider, eine Kinder-Arena, vier Kilometer Schlittelspass sowie eine abwechslungsreiche Schneelandschaft zum Winterwandern, Schneeschuhlaufen und Tourenskifahren – was wollen Schneesportler noch mehr?

Zum Skigebiet

Télé Evolène VS

Im Herzen des Val d’Hérens VS begeistert das Skigebiet Télé Évolène mit Authentizität und grandioser Bergkulisse. Auf 1400 bis 2600 Meter Höhe erwarten dich über 40 Kilometer abwechslungsreiche Pisten für jedes Niveau. Auch Langläuferinnen und Schneeschuhwanderer kommen auf ihre Kosten, während gemütliche Bergbuvetten zu einer genussvollen Pause mit Blick auf die Walliser Gipfel einladen.

Zum Skigebiet

Weissenberge GL

Die Sonnenterrasse in der Elm-Ferienregion lockt auf 1266 m ü. M. am sonnigen Südhang von Matt mit verschneiten Hängen, dem gemütlichen Berggasthaus Edelwyss und einer herrlichen Aussicht über die Bergwelt. Die Weissenberge sind bekannt für ihre beliebte Schlittelbahn und abwechslungsreiche Schneeschuhtouren. Familien und Ruhesuchende geniessen hier Sonne, Stille und echten Winterzauber – ein Ort zum Erleben, Entspannen und Auftanken.

Zum Skigebiet