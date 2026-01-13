Für einen Tag auf der Piste muss man schnell tief in die Tasche greifen. Wer demnächst auf die Piste möchte, muss nicht zwingen ein Vermögen liegen lassen beim Erwerben der Wintersportausrüstung. Mittlerweile gibt es viele Alternativen zum Neukauf.

Darum gehts Snowboarden und Skifahren benötigt einiges an Ausrüstung

Für viele ein geht ein Tag auf der Piste einher mit hohen Kosten

Mittlerweile gibt es viele Alternativen zum Neukauf vom Ski-Equipment

Nikolina Pantic Projektmanagerin

Ski- und Snowboarden setzen heutzutage viele gleich mit Luxus. Neben Skipässen und Übernachtungsmöglichkeiten gehört zum Tag auf der Piste noch einiges an Ausrüstung dazu. Aufgrund dessen gewinnen Alternativen wie das Mieten des Equipments an Beliebtheit.

1 Mieten statt kaufen hoch im Trend

Gemäss dem Marktforschungsinstitut GfKs setzten Schweizer Sportfachhändler 2023 rund 132 Millionen Franken allein mit dem Verleih von Wintersportmaterial um. Neben dem Mieten gibt es weitere Alternativen, wie man vergünstigt an die passende Ausrüstung für das Kurven auf der Piste erhält.

2 Secondhand macht Outdoor keinen Halt

Wer denkt, dass Secondhand-Bekleidung nur etwas für diejenige ist, die sich im Vintage-Fieber befinden, täuscht sich. Mittlerweile gibt es Anbieter und Anbieterinnen, die gebrauchter Wintersportausrüstung ein zweites Leben schenken. 2nd Peak, mardosport.ch oder cloud 9» sind dabei einige solcher Anlaufstellen.

3 Das altbewährte Tauschgeschäft

Der Tauschhandel ist keine neue Erfindung, jedoch greifen Grosshändler vermehrt wieder auf das Modell zurück. Bei Decathlon kann man den Preis von gebrauchter Sportausrüstung einschätzen lassen und gegen einen Gutschein eintauschen. Besonders Kinder wachsen schnell aus der Ausrüstung. Deshalb bieten Händler spezielle Kinderprogramme an. Bei Och Sport kann man die zum Normalpreis erworbenen Kinderski im Rahmen des Kinderski-Tauschprogramms gegen eine Pauschale von 30 Franken eintauschen.

4 Geteilte Freude mit Sharing-Modellen

Das Zukunftsmodell des Ski-Sharings etabliert sich aktuell noch, wird aber schon von diversen Unternehmen angeboten. Auf der Mietplattform Sharely kann man beispielsweise mieten und anbieten. Unter anderem findet man auf der Plattform mit ein wenig Glück alles, was man für einen Tag auf der Piste benötigt.

5 Mieten über die Saison

Passionierte Skifahrerinnen und Snowboarder, die es während der Saison öfters in die Berge zieht, können von Saisonmieten profitieren. Mit dieser Option bieten Sportfachgeschäfte die Möglichkeit, die passende Skiausrüstung nicht nur für wenige Tage zu mieten.

6 Outlets & Auslaufmodelle bieten Neues von gestern

Wer lieber ein eigenes Paar Ski oder ein eigenes Brett besitzen möchte, sollte sich Outlets oder Auslaufmodelle anschauen. Sportliquidationen, oder Sportoutlets bieten womöglich nicht alle neusten Wunschmodelle von Grossherstellern. Trotzdem finden sich hier neuwertige Schnäppchen, die das Portemonnaie schonen.