Camille Rast zeigt auch angeschlagen einen starken Nachtslalom in Flachau. Auch wenn ihre Podest-Serie reisst, sieht sie darin Positives. Daneben überzeugen ihre Teamkolleginnen ebenfalls.

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Camille Rast (26) hustet, als sie zum SRF-Interview erscheint. Die Weltmeisterin ist angeschlagen, hat den Tag vor dem Nachtslalom in Flachau (Ö) im Bett verbracht. «Das war sicher nicht die optimale Vorbereitung», meint sie. Und trotzdem fährt sie um den Sieg mit.

Am Ende wird sie Vierte. Ihre beeindruckende Podest-Serie – dreimal Zweite und zwei Siege in den letzten fünf Technik-Rennen – reisst wegen zwei Hundertstel. Sie habe im zweiten Lauf alles probiert, aber ein paar kleine Fehler in ihrer Fahrt gehabt, meint Rast. Und fügt an: «Das Podest wäre möglich gewesen. Aber ein vierter Platz ist auch gut.» Dem Resultat gewinnt sie auch Positives ab. «Wenn ich das Podest so knapp verpasse, gibt es mir Motivation. So habe ich ein bisschen mehr Hunger für die nächsten Rennen.»

Hinter ihr fährt Wendy Holdener (32) auf den 5. Rang. In ihrem 16. Flachau-Slalom fährt sie zum 10. Mal in die Top 6. Eine starke Bilanz, auch wenn sie «nur» drei Podestplätze vorzuweisen hat. Sie wäre gerne mehr am Limit gefahren, meint sie. Aber sie arbeite daran, um wieder die kurzen Schwünge zu fahren, die sie eigentlich könne.

Christen löst Olympia-Ticket

Mit Eliane Christen (26) fährt eine dritte Schweizerin in die Top 10. Zum zweiten Mal in diesem Winter wird sie Neunte – damit löst sie das Olympia-Ticket. «Unglaublich», sagt sie strahlend ins SRF-Mikrofon und freut sich auch über ihre starke Leistung. Eine solche zeigt Aline Höpli (24) vor allem im zweiten Lauf. Sie verbessert sich um neun Positionen auf Rang 18. Auch Aline Danioth (27) fährt als 25. in die Punkte.

Ein Rennen zum Vergessen erlebt Mélanie Meillard (27). Im ersten Lauf büsst sie fast viereinhalb Sekunden auf die Bestzeit ein. Nur weil 31 der 75 Starterinnen ausscheiden, verpasst sie die Entscheidung nur um sechs Hundertstel. Nicole Good (28), Anuk Brändli (22) und Janine Mächler (21) scheiden allesamt im ersten Lauf aus.

Unter dem Flutlicht brilliert einmal mehr Mikaela Shiffrin (30). Sie gewinnt im siebten Saison-Slalom zum sechsten Mal – es ist ihr 70. Slalom-Triumph. Paula Moltzan (31) sorgt für einen US-Doppelsieg, das Podest komplettiert Katharina Truppe (29, Ö).