Rast einen Hauch schneller als Holdener

Fordert Rast erneut Shiffrin?

Camille Rast befindet sich in der Form ihres Lebens. Beim Slalom in Kranjska Gora beendete sie zuletzt eindrucksvoll die Siegesserie von Mikaela Shiffrin und unterstrich damit ihre aktuell herausragende Verfassung. Auch der Blick nach Flachau macht Mut, denn hier konnte Rast bereits in der Vergangenheit Topergebnisse feiern. Unter anderem entschied sie im vergangenen Jahr das Rennen für sich, entsprechend gross dürfte das Selbstvertrauen der Schweizerin vor dem heutigen Nachtslalom sein. Spannung verspricht die Frage, ob es diesmal im Gegensatz zu Slowenien einer Konkurrentin gelingt, in den Kampf um den Sieg einzugreifen oder ob sich erneut ein Zweikampf an der Spitze entwickelt. Neben Rast werden aus Schweizer Sicht auch Wendy Holdener, Mélanie Meillard, Eliane Christen, Aline Höpli, Nicole Good, Anuk Brändli, Aline Danioth und Janine Mächler am Start stehen.