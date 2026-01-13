Rast einen Hauch schneller als Holdener

Die Schweizerin Camille Rast geht etwas angeschlagen in das Rennen. Eine leichte Grippe bremst sie derzeit aus, sie geht also nicht ganz fit in den Wettkampf. Vielleicht spielt das jetzt auch eine kleine Rolle, denn den grossen Angriff kann Rast nicht starten. Mit kleinen Unsauberkeiten stehen am Ende 0,59 Sekunden Abstand zu Buche. Sie muss sich Vorerst auf Platz drei einreihen.
Paula Moltzan plagt sich aktuell mit Rückenschmerzen herum, doch davon lässt sie sich im Rennen nichts anmerken. Die US-Amerikanerin wirft erneut alles in ihren Lauf und hat tatsächlich die grosse Chance, die Führung anzugreifen. Mit einem starken oberen Abschnitt geht sie mit 33 Hundertsteln Vorsprung in den zweiten Teil. Am Übergang wird es kurz heikel, Moltzan muss arbeiten, bleibt aber sauber auf Linie. Unten zieht sie den Schwung entschlossen durch und setzt mit 0,16 Sekunden Vorsprung die neue Bestzeit.
Auch Lara Colturi hat Riesenprobleme! Schon früh ist der Rückstand da, dann aber kommt der dicke Patzer der jungen Athletin und es geht eigentlich nur noch darum, den Lauf zu beenden. Sie landet ebenfalls über zwei Sekunden hinter den führenden Athletinnen.
Puh! Lena Dürr findet überhaupt keinen Rhythmus, sucht immer wieder die Balance über den Latten und leistet sich gleich mehrere grobe technische Fehler. Die Unsicherheit ist ihr deutlich anzumerken. Unten im Ziel ist der Frust entsprechend gross. Dürr verlässt sichtlich bedient die Auslaufzone und wirft ihre Stöcke in die Ecke. Mehr als zwei Sekunden Rückstand stehen zu Buche. Das ist natürlich weit entfernt von dem Niveau, das sie zeigen will und auch zeigen kann.
Kann Katharina Truppe heute für den grossen Befreiungsschlag im ÖSV-Team sorgen? Der Auftakt macht jedenfalls Hoffnung. Oben raus erwischt sie eine starke Linie, fährt sehr sauber und liegt klar unter der Zeit von Wendy Holdener. Im unteren Streckenteil gibt es dann kurz einen kleinen Wackler, doch Truppe behält die Ruhe, bringt den Lauf kontrolliert ins Ziel und bleibt vor der Schweizerin. Am Ende stehen 0,45 Sekunden Vorsprung auf der Anzeigetafel.
Den Auftakt macht heute Wendy Holdener die beim letzten Rennen endlich wieder den Podestplatz verbuchen konnte. Was legt die Schweizerin heute nach? Sie bringt ihren Lauf ohne einen groben Fehler durch und jubelt mit einer Zeit von 57,02 Sekunden ins Publikum.
Die Slalomwertung wird aktuell von Mikaela Shiffrin angeführt. Mit inzwischen 580 Punkten müsste schon sehr viel passieren, damit sie sich auch in diesem Winter nicht die kleine Kristallkugel sichert. Dahinter folgt Camille Rast mit 362 Punkten. Auf Rang drei liegt Lara Colturi mit 280 Zählern, gefolgt von Wendy Holdener, die 268 Punkte hat.
Die Österreicherinnen konnten ihrerseits in diesem Winter noch keinen Podestplatz im Slalom verbuchen. Eine Tatsache, die man vor heimischer Kulisse sicherlich ändern möchte. Die grössten Chancen dürfte Katharina Truppe haben. Aber auch Katharina Huber ist ein gutes Ergebnis zuzutrauen. Katharina Gallhuber, Lisa Hörhager, Natalie Falch, Leonie Raich, Franziska Gritsch und Valentina Rings-Wanner werden die Mannschaft heute vervollständigen.
Das deutsche Team reist mit drei Athletinnen nach Flachau an und hat ebenfalls Chancen auf das Podest. Emma Aicher liefert aktuell ihre bisher stärkste Saison ab und stand im Slalom bereits zweimal im Saisonverlauf auf dem Podest und auch Lena Dürr konnte schon einen Podestplatz verbuchen. Für Jessica Hilzinger gilt es indes, die schwierigen letzten Rennen abzuschütteln und wieder ein Ergebnis ins Ziel zu bringen.
Camille Rast befindet sich in der Form ihres Lebens. Beim Slalom in Kranjska Gora beendete sie zuletzt eindrucksvoll die Siegesserie von Mikaela Shiffrin und unterstrich damit ihre aktuell herausragende Verfassung. Auch der Blick nach Flachau macht Mut, denn hier konnte Rast bereits in der Vergangenheit Topergebnisse feiern. Unter anderem entschied sie im vergangenen Jahr das Rennen für sich, entsprechend gross dürfte das Selbstvertrauen der Schweizerin vor dem heutigen Nachtslalom sein. Spannung verspricht die Frage, ob es diesmal im Gegensatz zu Slowenien einer Konkurrentin gelingt, in den Kampf um den Sieg einzugreifen oder ob sich erneut ein Zweikampf an der Spitze entwickelt. Neben Rast werden aus Schweizer Sicht auch Wendy Holdener, Mélanie Meillard, Eliane Christen, Aline Höpli, Nicole Good, Anuk Brändli, Aline Danioth und Janine Mächler am Start stehen.