DE
FR
Abonnieren
Ab 17:45 Uhr
Slalom
Frauen
Courchevel
Courchevel

Nachtslalom ab 17.45 Uhr
Schweizer Trio startet in den ersten acht

vor 47 Minuten

Startnummern der Schweizerinnen

Swiss-Ski schickt elf Athletinnen an den Start. Unsere grössten Hoffnungen heissen Camille Rast und Wendy Holdener. Die beiden starten mit den Nummer 2 und 4. Mélanie Meillard sorgt dafür, dass gleich drei Schweizerinnen in den ersten acht starten. 

2 Camille Rast
4 Wendy Holdener
8 Mélanie Meillard
26 Eliane Christen
35 Aline Höpli
37 Nicole Good
39 Anouk Brändli
42 Aline Danioth
46 Janine Mächler
47 Selina Egloff
61 Amelie Klopfenstein

vor 52 Minuten

Willkommen

Die Frauen bestreiten in Courchevel (Fr) das erste Nachtspektakel des Winters. Der 1. Lauf des Slaloms beginnt um 17.45 Uhr, die Entscheidung mit den Top 30 fällt ab 20.45 Uhr.

Ende des Livetickers
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen