Schweizer Trio startet in den ersten acht

Swiss-Ski schickt elf Athletinnen an den Start. Unsere grössten Hoffnungen heissen Camille Rast und Wendy Holdener. Die beiden starten mit den Nummer 2 und 4. Mélanie Meillard sorgt dafür, dass gleich drei Schweizerinnen in den ersten acht starten.
2 Camille Rast
4 Wendy Holdener
8 Mélanie Meillard
26 Eliane Christen
35 Aline Höpli
37 Nicole Good
39 Anouk Brändli
42 Aline Danioth
46 Janine Mächler
47 Selina Egloff
61 Amelie Klopfenstein
Die Frauen bestreiten in Courchevel (Fr) das erste Nachtspektakel des Winters. Der 1. Lauf des Slaloms beginnt um 17.45 Uhr, die Entscheidung mit den Top 30 fällt ab 20.45 Uhr.