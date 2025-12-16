Schweizer Trio startet in den ersten acht

Startnummern der Schweizerinnen

Swiss-Ski schickt elf Athletinnen an den Start. Unsere grössten Hoffnungen heissen Camille Rast und Wendy Holdener. Die beiden starten mit den Nummer 2 und 4. Mélanie Meillard sorgt dafür, dass gleich drei Schweizerinnen in den ersten acht starten.

2 Camille Rast

4 Wendy Holdener

8 Mélanie Meillard

26 Eliane Christen

35 Aline Höpli

37 Nicole Good

39 Anouk Brändli

42 Aline Danioth

46 Janine Mächler

47 Selina Egloff

61 Amelie Klopfenstein